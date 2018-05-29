Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Россию и Китай не учли. В США подсчитали количество выпускаемых истребителей в мире

30.05.2018 Военное обозрение 105 0
0
Понравилась новость?
 0

Данные, ориентированные на западного производителя, привели аналитики компании Forecast International. В своем новом отчете "Рынок истребителей", они посчитали общее количество истребителей, которые будут собраны в ближайшее десятилетие в мире для стран, входящих в круг интересов США. По их подсчетам, всего в период с 2018 по 2027 год будет собрано 3243 истребителя общей стоимостью $249,3 млрд., передает "Warspot"

https://wallhalla.net/

Аналитики спрогнозировали, что в год будет собираться в среднем 377 истребителей, когда как в прошлом десятилетии в среднем производилось по 280 истребителей в год. Производственный пик наступит в 2021 году, когда планируется выпустить 380 боевых самолётов, после чего темпы выпуска снизятся.

Самые большие объемы выпуска запланированы компанией Lockheed Martin. Согласно планам выпуска истребителей, за следующие десять лет будет собрано 1466 самолётов F-35, что составит 45% от общемирового рынка. Также не упадет количество выпускаемых Boeing F-15 и F/A-18E/F Super Hornet, а также Lockheed Martin F-16, эти самолёты продолжат производиться серийно (в основном, за счёт заказов с Ближнего Востока).

На всю Европу аналитики отводят 11,6% рынка: Eurofighter Typhoon (95 единиц), Dassault Rafale (158) и Saab Gripen (125).

Количество произведенных Россией истребителей для внутреннего рынка в исследовании не учитывалось, а страны, которым Россия будет продавать свои самолеты, не входят в сферу обороны США и Европы. Китай же, по мнению составителей отчета, в ближайшее десятилетие вообще не составит существенной конкуренции на мировом рынке.
29.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
EF-2000
F-15
F-16
F-18
F-35
Gripen NG
Rafale
Super Hornet
Компании
Boeing
Dassault
Lockheed-Martin
SAAB

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.05 22:21
  • 47
Бой в сверхлегком весе: каким будет новый российский вертолет
  • 29.05 21:59
  • 6
Самолет Т-50 применял крылатые ракеты в Сирии
  • 29.05 21:41
  • 46
Новый отечественный автомобиль представлен в ходе инаугурации Президента Российской Федерации
  • 29.05 20:52
  • 26
После 30 лет службы обновлено лишь вспомогательное оборудование? Первая партия БМД-2, наконец, поступила в войска
  • 29.05 20:31
  • 4
V-280 Valor бьет крейсерские скорости
  • 29.05 20:27
  • 1
Военные на Алтае получили на вооружение тяжелые огнеметные системы "Солнцепек"
  • 29.05 20:27
  • 1
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 29.05 20:25
  • 7356
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 29.05 20:23
  • 8
"Все всё увидели"
  • 29.05 19:50
  • 244
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 29.05 19:06
  • 3
Начальник штаба Сухопутных войск США: “Оборонный бюджет США не намного больше [оборонных бюджетов] Китая и России”
  • 29.05 17:29
  • 8
Как была сорвана сделка по продаже украинских Ту-160 Китаю. Украина предоставит Китаю авиадвигатели для нового Xian H-20
  • 29.05 16:41
  • 9
Ульяне нужна Ваша помощь
  • 29.05 16:38
  • 1
Индия дорабатывает космический челнок для лунной миссии "Чандраян-II". А что Россия?
  • 29.05 16:19
  • 1
В ЦАГИ испытали возвращаемый аппарат "Федерация"
другие обсуждаемые темы