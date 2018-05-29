Россию и Китай не учли. В США подсчитали количество выпускаемых истребителей в мире

Данные, ориентированные на западного производителя, привели аналитики компании Forecast International. В своем новом отчете "Рынок истребителей", они посчитали общее количество истребителей, которые будут собраны в ближайшее десятилетие в мире для стран, входящих в круг интересов США. По их подсчетам, всего в период с 2018 по 2027 год будет собрано 3243 истребителя общей стоимостью $249,3 млрд., передает "Warspot"

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Аналитики спрогнозировали, что в год будет собираться в среднем 377 истребителей, когда как в прошлом десятилетии в среднем производилось по 280 истребителей в год. Производственный пик наступит в 2021 году, когда планируется выпустить 380 боевых самолётов, после чего темпы выпуска снизятся.

Самые большие объемы выпуска запланированы компанией Lockheed Martin. Согласно планам выпуска истребителей, за следующие десять лет будет собрано 1466 самолётов F-35, что составит 45% от общемирового рынка. Также не упадет количество выпускаемых Boeing F-15 и F/A-18E/F Super Hornet, а также Lockheed Martin F-16, эти самолёты продолжат производиться серийно (в основном, за счёт заказов с Ближнего Востока).

На всю Европу аналитики отводят 11,6% рынка: Eurofighter Typhoon (95 единиц), Dassault Rafale (158) и Saab Gripen (125).

Количество произведенных Россией истребителей для внутреннего рынка в исследовании не учитывалось, а страны, которым Россия будет продавать свои самолеты, не входят в сферу обороны США и Европы. Китай же, по мнению составителей отчета, в ближайшее десятилетие вообще не составит существенной конкуренции на мировом рынке.