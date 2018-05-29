Источник: Россия поставит Казахстану первый дивизион комплексов ПВО "Бук-М2Э" в 2020 году



ЗРК "Бук-М2Э".

Источник: twitter.com/DPRKJones, twitter.com/WaelAlRussi ЗРК "Бук-М2Э".Источник: twitter.com/DPRKJones, twitter.com/WaelAlRussi

О подписании контракта между РФ и Казахстаном на первый дивизион "Бук-М2Э" на гусеничном шасси стало известно ранее на выставке KADEX-2018

АСТАНА, 29 мая. /ТАСС/. Первый дивизион зенитных ракетных комплексов "Бук-М2Э", контракт на который был подписан в этом году, будет поставлен Казахстану в 2020 году. Об этом сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.

"Подписан контракт на поставку дивизиона [комплексов "Бук-М2Э"] в интересах Республики Казахстан, срок исполнения - 2020 год", - сказал собеседник агентства.

О подписании контракта между РФ и Казахстаном на первый дивизион "Бук-М2Э" на гусеничном шасси стало известно ранее на выставке KADEX-2018. Россия и Казахстан также рассматривают возможность подписать контракт на второй дивизион "Бук-М2Э" на колесной базе.