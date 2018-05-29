Источник: Россия поставит Казахстану первый дивизион комплексов ПВО "Бук-М2Э" в 2020 году
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ЗРК "Бук-М2Э".
Источник: twitter.com/DPRKJones, twitter.com/WaelAlRussi
О подписании контракта между РФ и Казахстаном на первый дивизион "Бук-М2Э" на гусеничном шасси стало известно ранее на выставке KADEX-2018
АСТАНА, 29 мая. /ТАСС/. Первый дивизион зенитных ракетных комплексов "Бук-М2Э", контракт на который был подписан в этом году, будет поставлен Казахстану в 2020 году. Об этом сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.
"Подписан контракт на поставку дивизиона [комплексов "Бук-М2Э"] в интересах Республики Казахстан, срок исполнения - 2020 год", - сказал собеседник агентства.
О подписании контракта между РФ и Казахстаном на первый дивизион "Бук-М2Э" на гусеничном шасси стало известно ранее на выставке KADEX-2018. Россия и Казахстан также рассматривают возможность подписать контракт на второй дивизион "Бук-М2Э" на колесной базе.
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29.05.2018
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