Общественный совет при Минобороны рассмотрит итоги работы с начала года



Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Источник: © Михаил Метцель/ТАСС Министр обороны РФ Сергей Шойгу.Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

В ходе заседания глава ведомства Сергей Шойгу расскажет об основных результатах деятельности ВС по ряду направлений

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Заседание Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации пройдет во вторник в Национальном центре управления обороной РФ. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

"В ходе заседания министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу расскажет об основных результатах деятельности вооруженных сил по ряду направлений, а председатель Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации Павел Гусев проинформирует о работе членов Общественного совета с начала года", - отметили в Минобороны.

Здесь пояснили, что с докладом о развитии ведомственной системы санаторно-курортного лечения выступит начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин. А начальник Главного управления кадров МО РФ Виктор Горемыкин доложит о комплектовании вооруженных сил военнослужащими по контракту.

Общественный совет при Министерстве обороны России образован в 2006 году и является постоянно действующим совещательно-консультативным органом общественного контроля. Его решения носят рекомендательный характер.

В настоящее время Общественный совет состоит из 53 человек: руководителей и представителей средств массовой информации, культуры, спорта и общественных организаций.