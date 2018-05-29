Общественный совет при Минобороны рассмотрит итоги работы с начала года
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС
В ходе заседания глава ведомства Сергей Шойгу расскажет об основных результатах деятельности ВС по ряду направлений
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Заседание Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации пройдет во вторник в Национальном центре управления обороной РФ. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.
"В ходе заседания министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу расскажет об основных результатах деятельности вооруженных сил по ряду направлений, а председатель Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации Павел Гусев проинформирует о работе членов Общественного совета с начала года", - отметили в Минобороны.
Здесь пояснили, что с докладом о развитии ведомственной системы санаторно-курортного лечения выступит начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин. А начальник Главного управления кадров МО РФ Виктор Горемыкин доложит о комплектовании вооруженных сил военнослужащими по контракту.
Общественный совет при Министерстве обороны России образован в 2006 году и является постоянно действующим совещательно-консультативным органом общественного контроля. Его решения носят рекомендательный характер.
В настоящее время Общественный совет состоит из 53 человек: руководителей и представителей средств массовой информации, культуры, спорта и общественных организаций.
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29.05.2018
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