"Вертолеты России" сообщили об улучшении характеристик "Ансата"



Переданный ЗАО "Русские Вертолетные Системы" (РВС) второй вертолет «Ансат» с медицинским модулем (регистрационный номер RA-20009, предположительный серийный номер 33077), построенный по контракту 2016 года АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) с АО "Вертолеты России". Хелипарк Подушкино (Московская область), 02.09.2017 .

Источник: Ассоциация вертолетной индустрии Переданный ЗАО "Русские Вертолетные Системы" (РВС) второй вертолет «Ансат» с медицинским модулем (регистрационный номер RA-20009, предположительный серийный номер 33077), построенный по контракту 2016 года АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) с АО "Вертолеты России". Хелипарк Подушкино (Московская область), 02.09.2017 .Источник: Ассоциация вертолетной индустрии

Москва. 24 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Холдинг "Вертолеты России" рассчитывает в следующем году начать производство легкого многоцелевого вертолета "Ансат" с улучшенными летно-техническими характеристиками.

"Мы ожидаем, что в производство запустим со второго полугодия следующего года", - сообщил журналистам гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Сегодня мы покажем наши достижения по "Ансату". Мы сегодня продемонстрируем опытный образец с существенными доработками - это и птицестойкое остекление, новые системы стеклоочищения, изменения в конструкции внешней двери для лучшей погрузки грузов или эвакуации раненых, там уже новый композитный капот", - сказал А.Богинский на открывшейся в четверг в Москве выставке HeliRussia-2018.

"Мы проводим работу по снижению веса - на этом образце удалось добиться снижения веса более чем на 100 кг. Это улучшает летно-технические характеристики", - сказал А.Богинский .

"Ансат" - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, выпускается на Казанском вертолетном заводе (входит в "Вертолеты России").