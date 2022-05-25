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"Вертолеты России" сообщили об улучшении характеристик "Ансата"

25.05.2018 Интерфакс-АВН 392 0
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Вертолет "Ансат" с медицинским модулем
Переданный ЗАО "Русские Вертолетные Системы" (РВС) второй вертолет «Ансат» с медицинским модулем (регистрационный номер RA-20009, предположительный серийный номер 33077), построенный по контракту 2016 года АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) с АО "Вертолеты России". Хелипарк Подушкино (Московская область), 02.09.2017 .
Источник: Ассоциация вертолетной индустрии

Москва. 24 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Холдинг "Вертолеты России" рассчитывает в следующем году начать производство легкого многоцелевого вертолета "Ансат" с улучшенными летно-техническими характеристиками.

"Мы ожидаем, что в производство запустим со второго полугодия следующего года", - сообщил журналистам гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Сегодня мы покажем наши достижения по "Ансату". Мы сегодня продемонстрируем опытный образец с существенными доработками - это и птицестойкое остекление, новые системы стеклоочищения, изменения в конструкции внешней двери для лучшей погрузки грузов или эвакуации раненых, там уже новый композитный капот", - сказал А.Богинский на открывшейся в четверг в Москве выставке HeliRussia-2018.

"Мы проводим работу по снижению веса - на этом образце удалось добиться снижения веса более чем на 100 кг. Это улучшает летно-технические характеристики", - сказал А.Богинский .

"Ансат" - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, выпускается на Казанском вертолетном заводе (входит в "Вертолеты России").
24.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
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Ансат
Компании
Вертолеты России
КВЗ

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