"Вертолеты России" представят в Казахстане на выставке ударные машины Ми-28НЭ и Ми-35М



Первый боевой вертолет Ми-28НЭ (бортовой номер "916"), построенный на АО "Роствертол" по контракту 2013 года для Алжира. Ростов-на-Дону, сентябрь 2015 года.

Источник: http://bmpd.livejournal.com/ Первый боевой вертолет Ми-28НЭ (бортовой номер "916"), построенный на АО "Роствертол" по контракту 2013 года для Алжира. Ростов-на-Дону, сентябрь 2015 года.Источник: http://bmpd.livejournal.com/

Кроме того, руководство холдинга проведет переговоры с традиционными и потенциальными пользователями российских вертолетов

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) представит новейшие образцы вертолетной техники военного назначения на Международной выставке вооружения и военно-технического имущества KADEX-2018, которая пройдет с 23 по 26 мая в Астане. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе холдинга.

"На экспозиции холдинга будут представлены ударные вертолеты - Ми-28НЭ и Ми-35М, а также транспортно-десантный Ми-38Т. Кроме того, руководство холдинга проведет ряд переговоров с традиционными и потенциальными эксплуатантами российских вертолетов. Также будут обсуждаться вопросы послепродажного обслуживания ранее поставленной вертолетной техники российского производства", - рассказали в "Вертолетах России".

По словам заместителя генерального директора по продажам военной вертолетной техники Владислава Савельева, рынок стран СНГ является для холдинга одним из самых перспективных. "Осознавая, насколько российские вертолеты востребованы в данном регионе, мы планируем развивать сотрудничество - как в военном сегменте по линии ОДКБ, так и в гражданском", - процитировали в пресс-службе компании слова Савельева.

Боевой вертолет Ми-28Н "Ночной охотник" - современный ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения танков, бронированной и небронированной техники, а также пехоты противника на поле боя и малоскоростных воздушных целей. Способен действовать днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях.

Многоцелевой ударный вертолет Ми-35М может эффективно применяться в условиях высоких температур и высокогорья. Его конструкция обеспечивает вертолету низкую акустическую заметность, повышение боевой выживаемости, а также снижает трудоемкость технического обслуживания.

Ми-38Т - транспортно-десантная версия вертолета Ми-38. На нем предусмотрена установка средств связи для военных нужд и дополнительных топливных баков для увеличения дальности полета. Проект Ми-38Т позволяет создать специализированные версии, в том числе "арктический" вариант вертолета.