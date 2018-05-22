ОАК покажет новинки гражданской, боевой, учебной и военно-транспортной авиации на выставке KADEX-2018 в Казахстане



Истребитель МиГ-35.

Источник: © Дмитрий Решетников/ТАСС Истребитель МиГ-35.Источник: © Дмитрий Решетников/ТАСС

Астана (Казахстан). 22 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Объединенная авиастроительная корпорация проведет переговоры с партнерами из Казахстана и других стран региона на выставке KADEX-2018 в Астане, сообщили в пресс-службе ОАК.

"В ходе выставки (KADEX-2018 - ИФ) на стенде корпорации будут представлены модели самолетов Су-30СМ, МиГ-35, Як-130, Як-152, МС-21-300, Ил-112В, Ил-114, СВТС (средний военно-транспортный самолет - ИФ), Ил-78МК-90А и Бе-200", - заявили в ОАК.

В корпорации отметили, что выставка "стала отличной площадкой для демонстрации последних достижений в сфере оборонной промышленности и обмена мнениями специалистов".

"Участие в ней ОАК позволит не только продемонстрировать новинки в области гражданской, боевой, учебной и военно-транспортной авиации, но и провести переговоры с партнерами корпорации в Казахстане и других странах региона", - сказали в компании.

V Международная выставка вооружения и военно-технического имущества KADEX-2018 пройдет в Астане с 23 по 26 мая 2018 года.

Ранее гендиректор РСК "МиГ" Илья Тарасенко сообщил, что компания работает над подписанием контрактов по поставке МиГ-35 с 29 странами мира, где уже присутствует самолёт МиГ-29. В частности, он назвал Казахстан, Мьянму, Бангладеш, государства Латинской Америки, например, Перу.

МиГ-35 - самый совершенный в семействе истребителей "МиГ". В качестве силовых установок на МиГ-35 используются глубоко модернизированные двигатели РД-33 - РД-33МК, в которых заложен ресурс более чем на 4000 часов. Бортовая радиоэлектронная станция позволяет выявлять и сопровождать от 10 до 30 воздушных целей на расстоянии до 160 км, при этом осуществляя захват до шести воздушных и четырех наземных целей одновременно. МиГ-35 оснащен современным комплексом обороны, он сводит до минимума внезапную атаку со стороны противника, позволяет распознавать как самолеты, так и летящие ракеты.

Как сообщалось, в состав средств поражения МиГ-35 вводятся перспективные авиационные вооружения, в том числе - средства поражения большой дальности, позволяющие атаковать цели без входа в зоны ПВО (противовоздушной обороны). Самолет способен решать боевые задачи в спектрах "воздух-воздух", "воздух-земля", "воздух-корабль".

В январе 2017 года глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что МиГ-35 сможет нести и лазерное оружие.