Тихоокеанский рубеж России: боевые корабли флота



Дизель-электрическая подводная лодка проекта 877. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо Дизель-электрическая подводная лодка проекта 877. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

По данным из открытых источников, флот насчитывает 55 надводных кораблей и 21 подлодку

Тихоокеанский флот (ТОФ) — оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота (ВМФ) России, средство обеспечения военной безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Имеет в своем составе стратегические ядерные силы.

С 1998 года в составе ТОФ действует единая группировка войск и сил на северо-востоке России, в которую входят соединения и части ВМФ, Сухопутных войск, ВВС и ПВО. С 2008 года корабли ТОФ в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1838 от 7 октября 2008 года обеспечивают безопасность судоходства в районе Аденского залива (Индийский океан).

Флагман ТОФ — гвардейский ракетный крейсер "Варяг" (до 9 февраля 1996 года — "Червона Украина") проекта 1164 "Атлант".

По данным из открытых источников, в мае 2018 года силы флота насчитывали 55 надводных кораблей, в том числе:

1 тяжелый атомный ракетный крейсер ("Адмирал Лазарев", проект 11442);

1 ракетный крейсер ("Варяг", проект 1164);

2 эскадренных миноносца проекта 956 "Сарыч";

1 корвет проекта 20380;

4 больших противолодочных корабля проекта 1155;

8 малых противолодочных кораблей проекта 1124М;

4 малых ракетных корабля проекта 12341;

11 ракетных катеров проекта 12411;

2 морских, 1 рейдовый и 7 базовых тральщиков;

4 больших десантных корабля;

5 десантных катеров разных типов и 4 противодиверсионных катера проекта 21980 "Грачонок".

Подводные силы ТОФ насчитывают 21 корабль:

3 атомные подводные лодки с баллистическими ракетами (одна проекта 667БДР "Кальмар" и две проекта 955 "Борей");

5 атомных подводных лодок с крылатыми ракетами (проект 949А "Антей");

5 атомных торпедных подводных лодок (проект 971 "Щука-Б");

8 дизельных подлодок проекта 877.

Главная база флота — Владивосток, пункты базирования — Фокино и Большой Камень в Приморском крае, Вилючинск (Камчатский край), Советская гавань (пос. Заветы Ильича, Хабаровский край). Авиация ТОФ, в том числе модернизированные противолодочные самолеты Ил-38Н, базируется на аэродромах Николаевка (Приморский край) и Елизово (Камчатский край).

Пополнение флота

В 2017 году состав ТОФ пополнили:

корвет "Совершенный" проекта 20380;

четвертый по счету противодиверсионный катер "Грачонок";

после комплексного ремонта и модернизации вернулся средний разведывательный корабль "Карелия" проекта 864;

авиация флота получила не менее 6 прошедших ремонт вертолетов Ка-29 и транспортно-пассажирский самолет Ан-140-100.

На защиту базы подводных лодок на Камчатке заступил береговой ракетный комплекс "Бастион", также комплексы "Бастион" и "Бал" были развернуты на островах Итуруп и Кунашир. Дислоцированная на Камчатке бригада морской пехоты получила танки Т-80БВ.

Ожидается, что в 2018 году флот пополнится:

двумя корветами ("Громкий" проекта 20380 и "Гремящий" проекта 20385);

новыми противодиверсионными катерами и несколькими судами обеспечения, в том числе буксиром.

Кроме того, планируется разместить ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" на островах Курильской гряды Парамушир и Матуа.

По данным СМИ, в Минобороны РФ прорабатывается план объединения морской авиации и сил ПВО ТОФ в составе новой армии ВВС и ПВО, которая будет контролировать воздушное пространство над Камчаткой, Чукоткой и арктическим регионом.

Материал подготовлен по данным "ТАСС-Досье"