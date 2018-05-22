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Тихоокеанский рубеж России: боевые корабли флота

22.05.2018 ТАСС 610 3
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Дизель-электрическая подводная лодка проекта 877. Архивное фото
Дизель-электрическая подводная лодка проекта 877. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

По данным из открытых источников, флот насчитывает 55 надводных кораблей и 21 подлодку

Тихоокеанский флот (ТОФ) — оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота (ВМФ) России, средство обеспечения военной безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Имеет в своем составе стратегические ядерные силы. 

С 1998 года в составе ТОФ действует единая группировка войск и сил на северо-востоке России, в которую входят соединения и части ВМФ, Сухопутных войск, ВВС и ПВО. С 2008 года корабли ТОФ в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1838 от 7 октября 2008 года обеспечивают безопасность судоходства в районе Аденского залива (Индийский океан).

Флагман ТОФ — гвардейский ракетный крейсер "Варяг" (до 9 февраля 1996 года — "Червона Украина") проекта 1164 "Атлант".

По данным из открытых источников, в мае 2018 года силы флота насчитывали 55 надводных кораблей, в том числе:

  • 1 тяжелый атомный ракетный крейсер ("Адмирал Лазарев", проект 11442);
  • 1 ракетный крейсер ("Варяг", проект 1164);
  • 2 эскадренных миноносца проекта 956 "Сарыч";
  • 1 корвет проекта 20380;
  • 4 больших противолодочных корабля проекта 1155;
  • 8 малых противолодочных кораблей проекта 1124М;
  • 4 малых ракетных корабля проекта 12341;
  • 11 ракетных катеров проекта 12411;
  • 2 морских, 1 рейдовый и 7 базовых тральщиков;
  • 4 больших десантных корабля;
  • 5 десантных катеров разных типов и 4 противодиверсионных катера проекта 21980 "Грачонок".

Подводные силы ТОФ насчитывают 21 корабль:

  • 3 атомные подводные лодки с баллистическими ракетами (одна проекта 667БДР "Кальмар" и две проекта 955 "Борей");
  • 5 атомных подводных лодок с крылатыми ракетами (проект 949А "Антей");
  • 5 атомных торпедных подводных лодок (проект 971 "Щука-Б");
  • 8 дизельных подлодок проекта 877.

Главная база флота — Владивосток, пункты базирования — Фокино и Большой Камень в Приморском крае, Вилючинск (Камчатский край), Советская гавань (пос. Заветы Ильича, Хабаровский край). Авиация ТОФ, в том числе модернизированные противолодочные самолеты Ил-38Н, базируется на аэродромах Николаевка (Приморский край) и Елизово (Камчатский край).

Пополнение флота

В 2017 году состав ТОФ пополнили:

  • корвет "Совершенный" проекта 20380;
  • четвертый по счету противодиверсионный катер "Грачонок";
  • после комплексного ремонта и модернизации вернулся средний разведывательный корабль "Карелия" проекта 864;
  • авиация флота получила не менее 6 прошедших ремонт вертолетов Ка-29 и транспортно-пассажирский самолет Ан-140-100.

На защиту базы подводных лодок на Камчатке заступил береговой ракетный комплекс "Бастион", также комплексы "Бастион" и "Бал" были развернуты на островах Итуруп и Кунашир. Дислоцированная на Камчатке бригада морской пехоты получила танки Т-80БВ.

Ожидается, что в 2018 году флот пополнится:

  • двумя корветами ("Громкий" проекта 20380 и "Гремящий" проекта 20385);
  • новыми противодиверсионными катерами и несколькими судами обеспечения, в том числе буксиром.

Кроме того, планируется разместить ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" на островах Курильской гряды Парамушир и Матуа.

По данным СМИ, в Минобороны РФ прорабатывается план объединения морской авиации и сил ПВО ТОФ в составе новой армии ВВС и ПВО, которая будет контролировать воздушное пространство над Камчаткой, Чукоткой и арктическим регионом.


Материал подготовлен по данным "ТАСС-Досье"
21.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Индия
Россия
Украина
Продукция
Адмирал Лазарев
Ан-140
Бал РК
Бастион
Гремящий
Ил-38
Ка-29
Т-80
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Проекты
1124 Альбатрос
1143 Кречет
1164 Атлант
1234 Овод
20380 Корвет-1
20385
21980 Грачонок
877 Палтус
949А Антей
955 Борей
956 Современный
971 Щука-Б
Арктика
пр. 1155
ТОФ
Ядерный щит

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
Восход
14020
№1
22.05.2018 02:05
В лучшем случае можно смело разделить на два. В худшем- на три.
+1
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RU
NANOBOT
1135
№2
22.05.2018 12:32
А что делить-то, 8 вменяемых НК ("Варяг"+2 956 +1 22380 +4 1155)? Это уже эскадра, и то небольшая. Вот развернут в Рыбинске выпуск ГТУ, чем тогда будут оправдывать мизерный выпуск 20380? Про 22350 не говорю, ну нельзя возрождать флот силами одного предприятия-монополиста! Минимум 3 верфи надо для этого.
0
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RU
Восход
14020
№3
22.05.2018 12:40
Цитата, NANOBOT сообщ. №2
А что делить-то, 8 вменяемых НК ("Варяг"+2 956 +1 22380 +4 1155)? Это уже эскадра, и то небольшая. Вот развернут в Рыбинске выпуск ГТУ, чем тогда будут оправдывать мизерный выпуск 20380? Про 22350 не говорю, ну нельзя возрождать флот силами одного предприятия-монополиста! Минимум 3 верфи надо для этого.
Из 2х956 в строю только один, из четырех 1155 - 3, кстати не задавались вопросом почему 22380 от причальной стенки не отходит?

Один знакомый, имевший некогда отношение к ВМФ как то шепнул, что на 22380 уже тех командиров сняли, а команда взбунтовалась потому что устала каждую неделю встречать московские комиссии. Музей, а ни боевой корабль.

Такая же ситуация в бригаде ОВРа. Командиров снимают одного за другим. Его на корабль ставят, а там "Шанхай", он ещё в курс дела войти не успевает, прилетает комиссия- все плохо, пшел вон! Нового и все по кругу.

Ни о том голова болит, флот задыхается от нехватки радистов. Одного грамотного могут перебрасывать как переходящий приз по всем кораблям бригады, дабы сдавать задачи.

Такое ощущение, что работает вся бригада, но работают 1-2 человека, ибо больше некому. Забитые малограмотные срочнмки ничего не умеют, исчез такой класс, как радиолюбители, когда человек прекрасно разбирался в радиосвязи и начиная служить просто знакомился с приказами и инструкциями.

А что значит нехватка радистов? Это отсутствие управлямости силами флота. Для войны, это разгром.
+1
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