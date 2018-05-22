Тихоокеанский рубеж России: боевые корабли флота
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Дизель-электрическая подводная лодка проекта 877. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо
По данным из открытых источников, флот насчитывает 55 надводных кораблей и 21 подлодку
Тихоокеанский флот (ТОФ) — оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота (ВМФ) России, средство обеспечения военной безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Имеет в своем составе стратегические ядерные силы.
С 1998 года в составе ТОФ действует единая группировка войск и сил на северо-востоке России, в которую входят соединения и части ВМФ, Сухопутных войск, ВВС и ПВО. С 2008 года корабли ТОФ в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1838 от 7 октября 2008 года обеспечивают безопасность судоходства в районе Аденского залива (Индийский океан).
Флагман ТОФ — гвардейский ракетный крейсер "Варяг" (до 9 февраля 1996 года — "Червона Украина") проекта 1164 "Атлант".
По данным из открытых источников, в мае 2018 года силы флота насчитывали 55 надводных кораблей, в том числе:
- 1 тяжелый атомный ракетный крейсер ("Адмирал Лазарев", проект 11442);
- 1 ракетный крейсер ("Варяг", проект 1164);
- 2 эскадренных миноносца проекта 956 "Сарыч";
- 1 корвет проекта 20380;
- 4 больших противолодочных корабля проекта 1155;
- 8 малых противолодочных кораблей проекта 1124М;
- 4 малых ракетных корабля проекта 12341;
- 11 ракетных катеров проекта 12411;
- 2 морских, 1 рейдовый и 7 базовых тральщиков;
- 4 больших десантных корабля;
- 5 десантных катеров разных типов и 4 противодиверсионных катера проекта 21980 "Грачонок".
Подводные силы ТОФ насчитывают 21 корабль:
- 3 атомные подводные лодки с баллистическими ракетами (одна проекта 667БДР "Кальмар" и две проекта 955 "Борей");
- 5 атомных подводных лодок с крылатыми ракетами (проект 949А "Антей");
- 5 атомных торпедных подводных лодок (проект 971 "Щука-Б");
- 8 дизельных подлодок проекта 877.
Главная база флота — Владивосток, пункты базирования — Фокино и Большой Камень в Приморском крае, Вилючинск (Камчатский край), Советская гавань (пос. Заветы Ильича, Хабаровский край). Авиация ТОФ, в том числе модернизированные противолодочные самолеты Ил-38Н, базируется на аэродромах Николаевка (Приморский край) и Елизово (Камчатский край).
Пополнение флота
В 2017 году состав ТОФ пополнили:
- корвет "Совершенный" проекта 20380;
- четвертый по счету противодиверсионный катер "Грачонок";
- после комплексного ремонта и модернизации вернулся средний разведывательный корабль "Карелия" проекта 864;
- авиация флота получила не менее 6 прошедших ремонт вертолетов Ка-29 и транспортно-пассажирский самолет Ан-140-100.
На защиту базы подводных лодок на Камчатке заступил береговой ракетный комплекс "Бастион", также комплексы "Бастион" и "Бал" были развернуты на островах Итуруп и Кунашир. Дислоцированная на Камчатке бригада морской пехоты получила танки Т-80БВ.
Ожидается, что в 2018 году флот пополнится:
- двумя корветами ("Громкий" проекта 20380 и "Гремящий" проекта 20385);
- новыми противодиверсионными катерами и несколькими судами обеспечения, в том числе буксиром.
Кроме того, планируется разместить ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" на островах Курильской гряды Парамушир и Матуа.
По данным СМИ, в Минобороны РФ прорабатывается план объединения морской авиации и сил ПВО ТОФ в составе новой армии ВВС и ПВО, которая будет контролировать воздушное пространство над Камчаткой, Чукоткой и арктическим регионом.
Материал подготовлен по данным "ТАСС-Досье"
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21.05.2018
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Восход
14020
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№1
22.05.2018 02:05
В лучшем случае можно смело разделить на два. В худшем- на три.
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NANOBOT
1135
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№2
22.05.2018 12:32
А что делить-то, 8 вменяемых НК ("Варяг"+2 956 +1 22380 +4 1155)? Это уже эскадра, и то небольшая. Вот развернут в Рыбинске выпуск ГТУ, чем тогда будут оправдывать мизерный выпуск 20380? Про 22350 не говорю, ну нельзя возрождать флот силами одного предприятия-монополиста! Минимум 3 верфи надо для этого.
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Восход
14020
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№3
22.05.2018 12:40
Цитата, NANOBOT сообщ. №2
А что делить-то, 8 вменяемых НК ("Варяг"+2 956 +1 22380 +4 1155)? Это уже эскадра, и то небольшая. Вот развернут в Рыбинске выпуск ГТУ, чем тогда будут оправдывать мизерный выпуск 20380? Про 22350 не говорю, ну нельзя возрождать флот силами одного предприятия-монополиста! Минимум 3 верфи надо для этого.Из 2х956 в строю только один, из четырех 1155 - 3, кстати не задавались вопросом почему 22380 от причальной стенки не отходит?
Один знакомый, имевший некогда отношение к ВМФ как то шепнул, что на 22380 уже тех командиров сняли, а команда взбунтовалась потому что устала каждую неделю встречать московские комиссии. Музей, а ни боевой корабль.
Такая же ситуация в бригаде ОВРа. Командиров снимают одного за другим. Его на корабль ставят, а там "Шанхай", он ещё в курс дела войти не успевает, прилетает комиссия- все плохо, пшел вон! Нового и все по кругу.
Ни о том голова болит, флот задыхается от нехватки радистов. Одного грамотного могут перебрасывать как переходящий приз по всем кораблям бригады, дабы сдавать задачи.
Такое ощущение, что работает вся бригада, но работают 1-2 человека, ибо больше некому. Забитые малограмотные срочнмки ничего не умеют, исчез такой класс, как радиолюбители, когда человек прекрасно разбирался в радиосвязи и начиная служить просто знакомился с приказами и инструкциями.
А что значит нехватка радистов? Это отсутствие управлямости силами флота. Для войны, это разгром.
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