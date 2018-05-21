День Тихоокеанского флота. Досье



Ракетный крейсер "Варяг", проект 1164.

Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Ракетный крейсер "Варяг", проект 1164.Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

21 мая флоту исполняется 287 лет со дня основания

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 мая 2018 г. отмечается 287-я годовщина со дня создания Тихоокеанского флота (ТОФ) Военно-морского флота (ВМФ) России. День был установлен приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Куроедова от 15 апреля 1999 г.

Командующий ТОФ - адмирал Сергей Авакянц (с 3 мая 2012 г.).

История флота

21 мая (10 мая по старому стилю) 1731 г. указом императрицы Анны Иоанновны был образован порт Охотск, который до 1849 г. оставался единственным русским портом в Тихоокеанском бассейне. Для защиты Сибири, морских торговых путей и промыслов также была создана военная флотилия на Дальнем Востоке с базой в Охотске.

В 1849 г. для более надежной охраны побережья и Курильских островов главную базу Охотской флотилии перенесли в незамерзающий Петропавловский порт (ныне - г. Петропавловск-Камчатский).

Первое масштабное боевое применение флотилии состоялось 20 августа 1854 г., когда при обороне Петропавловского порта моряки успешно отбили атаки англо-французской эскадры. Потери противника в живой силе составили 450 человек, потери защитников порта - около 100 бойцов. В 1855 г. главной базой Охотской флотилии стал Николаевск (ныне - Николаевск-на-Амуре). С 1856 г. флотилия стала именоваться Сибирской. В 1860 г. моряками флотилии был основан военный пост (ныне - город) Владивосток, который имел удобную защищенную гавань. В 1898 г. у Китая была взята в аренду еще одна база - Порт-Артур (ныне Люйшунь, КНР).

В ходе русско-японской войны 1904-1905 гг. часть кораблей флотилии была включена в состав 1-й Тихоокеанской и Владивостокской эскадр. Несмотря на сопротивление защищавших Порт-Артур русских моряков, экипажей кораблей "Варяг", "Стерегущий", "Рюрик", "Страшный", "Бородино", "Князь Суворов", "Наварин", "Адмирал Ушаков" и др., основные силы русского флота на Тихом океане были уничтожены. После войны проводилось наращивание морских сил на Тихом океане, и к 1914 г. перебазированная во Владивосток Сибирская военная флотилия уже насчитывала в своем составе 2 крейсера, 9 эсминцев, 10 миноносцев, 8 подводных лодок. В годы Первой мировой войны корабли флотилии были переданы на другие флоты, их экипажи участвовали в военных действиях на Северном и Средиземноморском морских театрах.

Флот в советское время

После Октябрьской революции, во время Гражданской войны и военной интервенции 1918-1922 гг., ТОФ потерял почти весь корабельный состав - большинство кораблей были уведены интервентами. В 1922 г. были созданы Морские силы Дальнего Востока в составе Владивостокского отряда кораблей и Амурской военной флотилии, просуществовавшие до 1926 г. В апреле 1932 г. Совет народных комиссаров (СНК) СССР вновь принял решение о создании Морских сил Дальнего Востока. 11 января 1935 г. они были переименованы в Тихоокеанский флот.

В период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. часть кораблей ТОФ была переведена на Северный флот, свыше 140 тыс. моряков-тихоокеанцев сражались в составе морских стрелковых бригад. В 1945 г. Силы флота участвовали в Маньчжурской, Южно-Сахалинской и Курильской операциях. За боевые заслуги 43 матроса и офицера ТОФ были удостоены звания Героя Советского Союза.

В послевоенный период флот был оснащен подводными и надводными кораблями; главной ударной силой стали атомные подводные ракетоносцы с большой автономностью плавания.

Текущее состояние

Современный ТОФ является оперативно-стратегическим объединением ВМФ, средством обеспечения военной безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Имеет в своем составе стратегические ядерные силы.

По данным из открытых источников, в мае 2018 г. силы флота насчитывают 55 надводных кораблей, в том числе:

1 тяжелый атомный ракетный крейсер ("Адмирал Лазарев", проект 11442);

1 ракетный крейсер ("Варяг", проект 1164);

2 эскадренных миноносца проекта 956 "Сарыч";

1 корвет проекта 20380;

4 больших противолодочных корабля проекта 1155;

8 малых противолодочных кораблей проекта 1124М;

4 малых ракетных корабля проекта 12341;

11 ракетных катеров проекта 12411;

2 морских, 1 рейдовый и 7 базовых тральщиков;

4 больших десантных корабля;

5 десантных катеров разных типов и 4 противодиверсионных катера проекта 21980 "Грачонок".

Подводные силы ТОФ насчитывают 21 корабль:

С 1998 г. в составе ТОФ действует единая группировка войск и сил на северо-востоке России, в которую входят соединения и части ВМФ, сухопутных войск, ВВС и ПВО. С 2008 г. корабли ТОФ в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1838 от 7 октября 2008 г. обеспечивают безопасность судоходства в районе Аденского залива (Индийский океан). По данным СМИ, в Минобороны РФ прорабатывается план объединения морской авиации и сил ПВО ТОФ в составе новой армии ВВС и ПВО, которая будет контролировать воздушное пространство над Камчаткой, Чукоткой и арктическим регионом

Флагман ТОФ - гвардейский ракетный крейсер "Варяг" (до 9 февраля 1996 г. - "Червона Украина") проекта 1164 "Атлант".

Главная база флота - Владивосток, пункты базирования - Фокино и Большой Камень в Приморском крае, Вилючинск (Камчатский край), Советская гавань (пос. Заветы Ильича, Хабаровский край). Авиация ТОФ, в т. ч. модернизированные противолодочные самолеты Ил-38Н, базируется на аэродромах Николаевка (Приморский край) и Елизово (Камчатский край).

Деятельность флота в 2017 году

В 2017 г. состав флота пополнил корвет "Совершенный" пр. 20380 и четвертый по счету противодиверсионный катер "Грачонок", после комплексного ремонта и модернизации на ТОФ вернулся средний разведывательный корабль "Карелия" пр. 864. Авиация флота получила не менее 6 прошедших ремонт вертолетов Ка-29 и транспортно-пассажирский самолет Ан-140-100. На защиту базы подводных лодок на Камчатке заступил береговой ракетный комплекс "Бастион", также комплексы "Бастион" и "Бал" были развернуты на островах Итуруп и Кунашир. Дислоцированная на Камчатке бригада морской пехоты получила танки Т-80БВ.

Надводные боевые корабли и суда флота в 2017 г. провели в море более 9 тыс. суток, показатель наплаванности (время нахождения экипажа корабля в море без захода в порт) оказался выше запланированных показателей в четыре раза. На 20% превысило плановые показатели количество времени, проведененного в море подводными лодками ТОФ.

В июне - сентябре 2017 г. вторая комплексная исследовательская экспедиция Минобороны РФ и Русского географического общества на остров Матуа (Большая гряда Курильских островов, Сахалинская обл.) исследовала акваторию этого и соседних островов, провела видеосъемку рельефа дна и изучила вулкан Пик Сарычева. Первая экспедиция на Матуа прошла в 2016 г. - тогда сообщалось, что военные изучают возможность базирования на острове сил ТОФ, что вызвало озабоченность Японии.

Ожидается, что в 2018 г. ТОФ пополнится двумя корветами ("Громкий" пр. 20380 и "Гремящий" пр. 20385), новыми противодиверсионными катерами и несколькими судами обеспечения, в т. ч. буксиром. Кроме того, планируется разместить ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" на островах Курильской груды Парамушир и Матуа.