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На Кубе приостановлена эксплуатация всех самолетов Ан-158

21.05.2018 bmpd.livejournal.com 124 0
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Как сообщил ресурс ATO.ru , с 3 мая 2018 года кубинские авиационные власти распорядились приостановить полеты на самолетах Ан-158 авиакомпании Cubana de Aviacion, которая является единственным в мире коммерческим эксплуатантом этого типа воздушных судов. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы со ссылкой на официальные документы (их копии также появились в открытом доступе).

Cамолеты Ан-158 кубинской авиакомпании авиакомпании Cubana de Aviacion на приколе в ангаре в аэропорту Гаваны. Слева направо борты с кубинскими регистрационными номерами CU-T1710, CU-T1712, CU-T1711, CU-T1714. Снимок опубликован 02.03.2018 (с) Aviacion en Cuba / www.facebook.com/aviacioncuba

В резолюции кубинских авиавластей поясняется, что такое решение принято в связи с целым рядом проблем, связанных с этими машинами. Из документа следует, что с самого начала эксплуатации Ан-158 на Кубе проявлялись сбои в работе ВС. Кроме того, за последние три месяца было обнаружено повышение рабочей температуры двигателей Д-436 у большинства машин, а сам производитель распорядился прекратить эксплуатацию силовых установок на самолете с бортовым номером CU-T1716. Еще одна причина приостановки эксплуатации Ан-158 связана с недостатком запчастей на этот тип ВС.

Авиакомпании необходимо будет отчитываться по поводу проведения работ, направленных на устранение проблем, чтобы кубинские авиавласти разрешили возобновить эксплуатацию машин. Помимо CU-T1716 у оператора есть ВС с бортовыми номерами CU-T1710, CU-T1711, CU-T1712, CU-T1714, CU-T1715. По информации сервиса Flightradar24, самолет CU-T1716 совершил последний полет 3 мая. CU-T1715 простаивает с 1 марта, CU-T1714 - с 19 января. Остальные ВС, судя по всему, не летали более года. В Cubana de Aviacion комментарий на запрос ATO.ru не предоставили.

Помощь в возвращении ВС в эксплуатацию кубинской авиакомпании будет оказывать украинская сторона. Как сообщили ATO.ru в госпредприятии "Антонов", в апреле 2018 г. представители производителя и новые руководители авиаперевозчика Cubana de Aviacion подписали документ, который предусматривает взаимодействие по возобновлению полетов Ан-158 до конца текущего года. "В частности, специалисты "Антонова" проведут оценку состояния самолетов и составят перечень необходимых работ для каждого из них. Обе стороны настроены на плодотворное сотрудничество", - рассказал представитель украинского авиастроителя.

В мае 2017 г. украинское госпредприятие "Антонов" продлило срок службы кубинских Ан-158 примерно на полгода (ориентировочно - до осени прошлого года). Для возобновления работы самолетов, простаивающих из-за отсутствия комплектующих, производитель планировал сформировать пул запчастей и совместно с иностранными партнерами наладить их поставку. Также "Антонов" предполагал заключить контракты на послегарантийное обслуживание флота этих ВС на принципах full fleet support (полная поддержка флота) по всем позициям. Но о заключении новых договоров по продлению летной годности до сих пор не сообщалось.

Российский лизингодатель "Ильюшин Финанс Ко." (ИФК), который организовывал финансирование производства Ан-158 и экспортное финансирование поставок этих воздушных судов кубинской авиакомпании (переданы на Кубу в финансовый лизинг через панамскую South American Aircraft Leasing), отмечает, что в гарантийный период самолеты обслуживались безукоризненно. Но по окончании гарантийного периода авиаперевозчик не предпринял действий по организации финансирования поставок запчастей и оформлению договоров с производителем и поставщиками комплектующих для дальнейшей бесперебойной эксплуатации Ан-158. "Таким образом, складывается впечатление, что кубинская сторона искусственно создает ситуацию для формирования негативного отношения к авиатехнике, умалчивая тот факт, что она сама не предприняла шагов для налаживания процессов поддержания летной годности ВС", - подчеркнул лизингодатель. В компании напомнили, что самолеты семейства Ан-148/Ан-158 есть в парках "Ангары" и "Саратовских авиалиний", а также они летают в интересах госструктур, включая МЧС и Минобороны РФ. Ввод машин в эксплуатацию сопровождался необходимыми мероприятиями по обеспечению поддержания летной годности, и за это время была проделана большая работа по устранению возможных дефектов. При должном внимании к воздушному судну он демонстрирует хорошие показатели по налету и экономике ВС, что доказывается эксплуатацией самолета в России, подчеркнули в ИФК.

В настоящий момент ИФК не имеет отношения к Ан-158, но Cubana de Aviacion вела переговоры по ПЛГ в том числе с предприятием по ТОиР "ИФК Техник".

В Cubana de Aviacion ранее жаловались, что из-за несвоевременных поставок комплектующих для Ан-158 из конфликтующих России и Украины приходится отменять и переносить рейсы. В мае 2017 г. Ниурка Борхас, руководитель подразделения авиакомпании в туристическом городе Ольгин, сказал, что из запланированных на последние месяцы 116 регулярных рейсов в этот населенный пункт было отменено 38 (32,7%). При этом 36 из 78 выполненных рейсов (46,2%) было выполнено с задержками.

Директива Института гражданской авиации Кубы о приостановлении эксплуатации всех самолетов Ан-158 авиакомпании Cubana de Aviacion (с) www.facebook.com/aviacioncuba
20.05.2018
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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