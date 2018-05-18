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МО Индии передало России запрос о предложениях в рамках проекта производства 200 вертолетов Ка-226Т (расширенная версия)

21.05.2018 ЦАМТО 123 0
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Вертолет Ка-226Т
Вертолет Ка-226Т.
Источник: http://www.airwar.ru

ЦАМТО, 18 мая. Министерство обороны Индии выпустило окончательную версию запроса о предложениях (RFP) в адрес АО "Вертолеты России" в рамках проекта производства 200 легких вертолетов Ка-226Т для Вооруженных сил Индии.

О получении АО "Вертолеты России" запроса RFP заявил 15 мая гендиректор холдинга Андрей Богинский. Издания India Times и Jane's Defence Weekly со ссылкой на индийские источники публикуют некоторые подробности этого документа.

Как сообщает India Times со ссылкой на индийского чиновника в Министерстве обороны, запрос предполагает, что согласно подписанному в 2015 году соглашению о сотрудничестве, "Вертолеты России" совместно с "Рособоронэкспортом" организуют поставку в Индию и локализацию производства Ка-226Т и его модификаций в количестве 200 ед., при этом не менее 140 ед. из них должны быть произведены на мощностях СП в Индии. Стоимость произведенных в России вертолетов оценивается в 21 млрд. рупий (около 310 млн. долл.), стоимость лицензионного производства – около 50 млрд. рупий (735 млн. долл.).

На первом этапе будут переданы компоненты и технологии для организации производства в Индии, затем начнется производство компонентов из поставляемых материалов для сборки вертолетов, и, наконец, будет организована полная сборка вертолетов. Согласно информации Jane's Defence Weekly, уровень локализации производства компонентов вертолета составит 70%.

Для Сухопутных войск будет произведено 135 вертолетов и 65 ед. – для Военно-воздушных сил Индии. Для СВ 40 вертолетов будут поставлены в готовом виде, а оставшиеся 95 ед. будут произведены совместным предприятием, сформированным в мае 2017 года "Вертолетами России" (49,5%) и Hindustan Aeronautics Limited (HAL; 50,5%). Для ВВС, по всей видимости, 20 машин будут поставлены в готовом виде, а оставшиеся 45 ед. будут произведены совместным предприятием. Производственная площадка совместного предприятия будет расположен в непосредственной близости от Тумкура (недалеко от Бангалора).

При разработке запроса о предложениях RFP ответственные лица в Минобороны Индии находились в постоянном контакте с представителями совместного предприятия, сформированного АО "Вертолеты России", а также Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

Ответ на запрос должен быть передан индийской стороне до 1 августа. График поставок предусматривает передачу ВС Индии первой собранной СП машины в течение 36 месяцев после подписания контракта и завершение проекта в течение 60 месяцев.

По мнению источника Jane's Defence Weekly, знакомого с программой Ка-226Т, контракт вряд ли будет подписан до 2020 года, таким образом, первая собранная в Тумкуре машина сойдет с конвейера не ранее 2023 года.
18.05.2018
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Страны
Индия
Россия
Продукция
КА-226
КА-226Т
Компании
HAL
Вертолеты России
РОЭ
Проекты
2020-й год

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