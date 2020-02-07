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ТАСС

"Вертолеты России" подписали дорожную карту по сборке Ка-226Т в Индии

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Вертолет Ка-226Т
Вертолет Ка-226Т.
Источник изображения: http://aviadejavu.ru/index.htm

Документ определяет основные этапы и сроки организации производства вертолета и его компонентов в стране после даты подписания контракта

ЛАКХНАУ /Индия/, 6 февраля /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") на международной выставке DefЕxpo 2020 подписали с российско-индийским предприятием Indo-Russian Helicopters Limited (IRHL) дорожную карту по локализации производства вертолета Ка-226Т в Индии. Об этом журналистам в четверг сообщили в пресс-службе холдинга.

"Подписанная сегодня дорожная карта станет основой для дальнейшего развития проекта локализации Ка-226Т в Индии после подписания контракта", - приводят в пресс-службе слова генерального директора "Вертолетов России" Андрея Богинского.

Документ определяет основные этапы и сроки организации производства вертолета Ка-226Т и его компонентов в стране после даты подписания соответствующего контракта.

"В частности, в дорожной карте отражены сроки подготовки в Индии производства, контрактации с поставщиками, передачи конструкторской документации, поставки технологического оснащения и машинокомплектов, обучения индийского персонала и других ключевых этапов проекта по локализации производства вертолета Ка-226Т в Индии", - пояснили в холдинге.

Совместное предприятие холдинга "Вертолеты России", "Рособоронэкспорта" и индийской корпорации HAL - Indo-Russian Helicopters Limited - было создано в Индии в мае 2017 года для реализации проекта по локализации производства вертолетов Ка-226Т.

В 2015 году Россия и Индия подписали межправительственное соглашение о поставках индийской стороне легких вертолетов Ка-226Т и локализации на ее территории выпуска таких машин. Документ предполагает поставку 60 вертолетов российского производства и производство в Индии еще 140 машин с уровнем локализации 50-70%. Москва также предлагала Нью-Дели рассмотреть возможность выпуска на индийских мощностях морского варианта Ка-226Т для ВМС.

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