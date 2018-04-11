Какое оружие из России получило индийскую прописку



Самолет-топливозаправщик Ил-78 и истребитель Су-30МКИ.

Источник: © AP Photo/Ajit Kumar Самолет-топливозаправщик Ил-78 и истребитель Су-30МКИ.Источник: © AP Photo/Ajit Kumar

ТАСС — о военно-техническом сотрудничестве двух стран начиная с 2000-х годов

11 апреля в индийском городе Ченнаи открылась международная выставка вооружений Defexpo India 2018. Она проводится с 2000 года с периодичностью один раз в два года. РФ принимает участие в этом мероприятии на регулярной основе.

"Тематика выставки представляет для нас особый интерес с учетом того, что Россия занимает значительную долю на рынке Индии в сегментах вооружения и военной техники для военно-морского флота и сухопутных войск", — говорит заместитель генерального директора "Рособоронэкспорта" Игорь Севастьянов.

Военно-техническое сотрудничество (ВТС) между СССР и Индией начало активно развиваться в 1960-е годы. Первым крупным советско-индийским проектом в этой области стал контракт 1961 года на закупку истребителей МиГ-21 (позднее Индия приобрела лицензию на их производство). В советское время в Индию также поставлялись:

истребители МиГ-23, МиГ-27 и МиГ-29,

противолодочный самолет Ил-38,

военно-транспортный самолет Ил-76,

самолет-заправщик Ил-78,

танки Т-54/55 и Т-72,

боевые машины пехоты БМП-2,

реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град",

дизель-электрические подводные лодки и пр.

В настоящее время взаимодействие России и Индии в сфере ВТС развивается на основе Программы военно-технического сотрудничества в 2011–2020 годы (предыдущая долгосрочная программа действовала в 1998–2010 годах).

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI), в 2000–2014 годах Индия являлась крупнейшим импортером вооружений в мире. Доля советского (российского) оружия составляла около 75% всех индийских вооружений. В 2015 году, по данным СМИ, Россия поставила в Индию оружия и военной техники на сумму не менее $4 млрд. В 2016-м страны подписали оборонные контракты на сумму около $2 млрд. Общий портфель индийских заказов "Рособоронэкспорта", по данным на 2017 год, превышает $4 млрд.

Военно-морская техника

Наиболее крупной сделкой России и Индии в военно-технической сфере на данный момент является поставка в Индию в 2013 году авианосца Vikramaditya — бывшего тяжелого авианесущего крейсера проекта 1143.4 "Адмирал Горшков". Он состоял на вооружении ВМФ СССР с 1987 года, а с 1992-го находился в ремонте (фактически — в отстое). Контракт на его поставку и модернизацию стоимостью $974 млн был заключен в 2004 году. Сдать авианосец планировалось к 2008 году, однако этот срок неоднократно переносился, а сумма контракта возросла до $2,33 млрд.

Индийский авианосец Vikramaditya, 2013 год. Источник: © AP Photo/Saurabh Das

В 2000 году Россия поставила Индии дизель-электрическую подводную лодку (ДЭПЛ) S65 Sindhushastra, построенную санкт-петербургскими "Адмиралтейскими верфями". Кроме того, "Центр судоремонта "Звездочка" (Северодвинск) по заказу ВМС Индии модернизировал шесть индийских субмарин советского и российского производства, проданных еще в 1980–1990-х годах.

В 2004 году был выполнен контракт на строительство для Индии трех фрегатов проекта 11356 на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (Калининград), стоимость составила около $1 млрд. В 2013-м была завершена поставка еще трех фрегатов этого проекта по контракту стоимостью $1,6 млрд. В октябре 2016 года стороны подписали межправительственное соглашение, по которому Россия взяла на себя обязательства оказывать Индии техническое содействие в налаживании производства фрегатов проекта 11356. Как сообщил глава ГК "Ростех" Сергей Чемезов, два фрегата будут построены в России, остальные будут строиться на одной из индийских верфей при российском участии.

К 2010 году пять противолодочных самолетов Ил-38 авиации ВМС Индии прошли модернизацию в России до уровня Ил-38SD по контракту 2001 года стоимостью $205 млн. На них была установлена прицельно-поисковая система "Морской змей". Все пять модернизированных самолетов подлежат плановому капитальному ремонту в России по соглашению, достигнутому в 2012 году.

Противолодочный самолет Ил-38SD. Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

В 2011-м был завершен первый контракт на поставку ВМС Индии 16 корабельных истребителей МиГ-29К/КУБ (подписан в январе 2004 года). В 2013 году началось исполнение второго контракта на поставку еще 29 самолетов данного типа (подписан в марте 2010 года).

С 2012 года на вооружении индийских ВМС находится атомная подводная лодка Chakra (бывшая К-152 "Нерпа" проекта 971 "Щука-Б", в составе ВМФ РФ — с 2009 по 2011 год), которую Индия получила на десять лет по лизинговому контракту от 2004 года стоимостью $900 млн.

В конце июля 2016 года стороны подписали контракт на модернизацию десяти противолодочных вертолетов Ка-28 авиации ВМС Индии. Его стоимость составляет около $299 млн, работы должны быть произведены в течение трех с половиной лет.

Техника сухопутных войск

Индия является крупнейшим зарубежным покупателем российских танков. В 2001 году был подписан контракт о поставке индийской армии 124 танков Т-90С и 186 машинокомплектов для их сборки на заводе в городе Авади (шт. Тамилнад), его стоимость превысила $800 млн.

В 2004-м была достигнута договоренность о лицензионном производстве 1 тыс. единиц Т-90С в Индии (началось в середине 2009 года). В ноябре 2007 года стороны заключили новый контракт на поставку 124 готовых Т-90С и 223 машинокомплектов стоимостью $1,24 млрд. Собирающиеся и производящиеся в Индии танки получили название Т-90С "Бхишма" (Bhishma, в честь героя индийского поэтического эпоса "Махабхарата").

Экипаж команды из Индии на танке Т-90С во время международного конкурса "Танковый биатлон". Источник: Сергей Бобылев/ТАСС

Индийские военные любят наш Т-90, понятно, по каким причинам. Они лет 30 ездили на танках Т-72, а поскольку Т-90 унифицирован по многим моментам — и обучать легче, и обслуживать, и содержать. Ко всему прочему, в Индии был построен завод под Т-72, соответственно, на нем потом была организована сборка Т-90

Сергей Суворов

кандидат военных наук

В 2014-м стороны подписали контракт на поставку готовых изделий 3ВБМ17 (125-мм танковых выстрелов "Манго") для танков Т-90С. Необходимость закупки министерство обороны объяснило острой нехваткой танковых боеприпасов у индийских вооруженных сил. Первая партия снарядов была направлена в Индию в 2016 году, вторая — в 2017-м.

В настоящее время индийский производитель уже испытывает и поставляет в армию выстрелы "Манго" под своей маркой

Владимир Лепин

генеральный директор концерна "Техмаш"

В 2005 году был заключен контракт на поставку Индии 38 дальнобойных реактивных систем залпового огня (РСЗО) 9А52-2 "Смерч" стоимостью $450 млн (выполнен в 2009 году). Спустя два года было достигнуто дополнительное соглашение о поставке еще 18 РСЗО, оценивается в $200 млн. В 2015 году на международном форуме "Армия" стало известно, что Индия заинтересована в закупке облегченной версии системы "Смерч" под обозначением 9А52-4.

РСЗО «Смерч» ВС Индии.

Осенью 2012-го подписан контракт на поставку 10 тыс. танковых управляемых ракет "Инвар" для Т-90С, а также соглашение о закупке 10 тыс. российских противотанковых управляемых ракет "Конкурс-М", предназначенных для мотострелковых войск.

15 октября 2016 года РФ и Индия подписали межправительственное соглашение о поставках российских зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф". В январе этого года глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что переговоры между двумя странами о поставке С-400 находятся "на продвинутой стадии". "В настоящее время обсуждаются технические детали контракта. Важно не торопить события и дать обеим сторонам больше времени для переговоров", — сказал он.

Авиация

В ноябре 1996 года был подписан контракт на поставку Индии 32 самолетов Су-30МКИ и восьми Су-30К. В 1998-м было закуплено еще десять Су-30К, позднее эта модель была заменена на модифицированный и адаптированный для Индии вариант Су-30МКИ.

Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии во время генеральной репетиции парада на окраине Нью-Дели. Источник: AFP 2018 / Prakash Singh

В 2000 году РФ и Индия заключили контракт о продаже лицензии на производство 140 Су-30МКИ на индийском предприятии HAL (Hindustan Aeronautics Limited) стоимостью $3,5 млрд. Впоследствии стороны подписали несколько сделок на поставку комплектующих для сборки истребителей в Индии (в общей сложности — 222 комплекта). К началу 2017 года HAL произвело 183 истребителя, затем в марте того же года стороны подписали договор о сервисной поддержке самолетов Су-30МКИ ВВС Индии сроком на пять лет с правом пролонгации.

Право на осуществление сервиса за рубежом — важный шаг на этом направлении. Мы считаем, что это позволит ОАК значительно повысить эффективность послепродажного обслуживания нашей продукции за рубежом. Мы также рассчитываем на рост выручки от этого направления

Юрий Слюсарь

президент Объединенной авиастроительной корпорации

В настоящее время российская самолетостроительная корпорация (РСК) "МиГ" поставляет технологические комплекты для модернизации 62 индийских МиГ-29, закупленных у СССР, в варианте МиГ-29UPG. Контракт был подписан в марте 2008 года, его стоимость, по неофициальным данным, составляет около $1 млрд.

В феврале 2016-го холдинг "Вертолеты России" объявил о выполнении контрактов на поставку Индии 151 вертолета Ми-17В-5 в соответствии с контрактами 2008 года (на поставку 80 единиц общей стоимостью $1,34 млрд) и 2012-го (на поставку 71 вертолета стоимостью $1,3 млрд).

В 2011 году были завершены поставки трех самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50ЭИ, оборудованных РЛС израильской компании "Эльта" (Elta). В феврале 2017 года на аэрокосмической выставке Aero India 2017 стало известно, что Индия заказала еще два самолета.

13 мая 2015 года Совет по оборонным закупкам (Defence Acquisition Council — DAC) кабинета министров Индии одобрил покупку для армейской авиации и ВМС Индии 200 российских легких вертолетов Ка-226Т. Первые 40 вертолетов будут поставлены непосредственно из России, остальные 160 — собраны в Индии. В 2016-м страны объявили о начале реализации проекта, 2 мая 2017 года в Индии было учреждено совместное акционерное общество по производству вертолетов. Стоимость контракта превышает $1 млрд.

В ходе выставки Defexpo India 2018 стало известно, что первая партия вертолетов Ка-226Т может быть поставлена в Индию к 2020 году. Также индийская сторона утвердила облик легкого многоцелевого вертолета Ка-226Т, который планируется собирать на совместном предприятии Indo-Russian Helicopters Limited.

Индийская сторона заявила о готовности выдать RFP (запрос предложения, Request for Proposal — прим. ТАСС) на поставку 200 машин до конца апреля, после чего мы сможем приступить к подготовке контрактных документов

Андрей Богинский

генеральный директор холдинга "Вертолеты России"

В апреле 2016-го стало известно, что Россия подписала с Индией контракт на поставку пяти бортовых комплексов защиты авиации "Президент-С", рассчитанный на три года.

В ноябре 2017 года холдинг "Вертолеты России" заключил с индийской компанией Vectra Group первый экспортный контракт на поставку среднего многоцелевого вертолета Ми-171А2. В соответствии с условиями соглашения он будет передан заказчику в этом году. Кроме того, контрактом предусмотрен опцион на закупку еще одной машины.

Совместные разработки

Россия и Индия успешно осуществляют совместные разработки вооружений и военной техники. В 1998 году было подписано межправительственное соглашение о производстве крылатых сверхзвуковых ракет "БраМос" (BrahMos) совместным российско-индийским предприятием "БраМос аэроспэйс". Эти ракеты были сделаны на базе российской сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс". Название "БраМос" было образовано путем соединения имен двух рек — Брахмапутры и Москвы.

Макет сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos под истребителем Су-30МКИ на авиавыставке Aero India 2015. Источник: Asian Defence News

Первые испытания ракет с береговой пусковой установки были проведены в 2001 году. В 2013-м была испытана версия для подводного базирования. 1 ноября 2015 года был осуществлен первый запуск ракеты с борта эсминца Kochi. Первый полет истребителя Су-30МКИ с ракетой воздушного базирования был проведен успешно в 2016 году. В марте 2017-го была испытана ракета "БраМос" с радиусом действия свыше 400 км (ранее максимальная дальность полета этого типа ракет составляла 290 км). 22 ноября того же года было проведено успешное испытание крылатой ракеты воздушного базирования с борта истребителя Су-30МКИ.

На авиасалоне Dubai Airshow 2017 российско-индийское предприятие BrahMos заключило первый контракт с Минобороны Индии на поставку ракет для 50 истребителей Су-30МКИ, доработанных для их применения.

В декабре 2010 года между "Рособоронэкспортом" и корпорацией HAL был подписан контракт на совместную разработку предварительного технического проекта истребителя пятого поколения FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft).

В феврале 2017-го Россия и Индия парафировали проект контракта на проведение опытно-конструкторских работ по FGFA. Тогда же в Индии была создана экспертная комиссия для изучения различных аспектов проекта. В августе того же года она одобрила разработку истребителя. Как сообщают СМИ со ссылкой на оборонное ведомство Индии, в течение шести лет стороны вложат в проект по $4 млрд; общая стоимость изготовления 127 одноместных истребителей составит около $25 млрд.

Подготовил Роман Азанов по данным "ТАСС-Досье"