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Деловая газета "Взгляд"

Россия и Индия согласовали технический облик обновленного Су-30МКИ

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Су-30МКИ ВВС Индии
Су-30МКИ ВВС Индии.
Источник изображения: topwar.ru

Технический облик модернизированного истребителя Су-30МКИ согласован по итогам переговоров России и Индии, сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» (входит в Ростех) Александр Михеев.

"Консультации по данному проекту проводятся, согласован технический облик самолета. Ожидаем обращения индийской стороны", – передает ТАСС заявление Михеева в ходе международной выставки вооружений DefExpo 2020 ("ДефЭкспо-2020").

Согласно презентации Военно-воздушных сил Индии, на их вооружении состоит более 250 единиц Су-30МКИ, что делает этот самолет основой парка истребительной авиации страны.

Михеев сообщил также, что совместное предприятие Indo-Russian Helicopters Limited примет участие в программе NUH (Naval Utility Helicopter), в рамках которой предполагается закупка нового легкого многоцелевого вертолета для Военно-морских сил Индии.

"СП официально ответило о готовности принять участие в тендере по программе NUH. Сейчас индийская сторона ведет подготовку тендера. Ка-226Т полностью соответствует предъявляемым техническим требованиям к этому типу вертолета", – отметил Михеев.

"На данный момент при участии индийской корпорации HAL и АО "Вертолеты России" создано российско-индийское совместное предприятие Indo-Russian Helicopters Limited. Оно полностью готово к производству вертолетов Ка-226Т в интересах силовых ведомств страны", – сообщил он.

По его словам, практически все вопросы функционирования предприятия решены. "Сейчас проводятся технические консультации с индийской стороной, в ходе которых ожидаем решение последнего вопроса - степени локализации производства", – добавил Михеев.

Глава "Рособоронэкспорта" отметил, что вертолет соответствует пожеланиям индийской стороны. "При необходимости совместное предприятие будет готово провести работы по дальнейшей модернизации машины", – сказал он.

"Вертолеты России" и Indo-Russian Helicopters Limited 6 февраля подписали дорожную карту по локализации производства вертолета Ка-226Т в Индии.

Напомним, в четверг "Вертолеты России" подписали дорожную карту по сборке Ка-226Т в Индии.



Дмитрий Зубарев

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