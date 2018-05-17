"Ростех" надеется уже к 2020 г. достичь 50%-ного уровня производства гражданской продукции
|
|
Сергей Чемезов. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев
Сочи. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Выручка "Ростеха" в 2017 году составила почти 1,6 трлн рублей, увеличившись на 26% по сравнению с предыдущим годом, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.
"Практически за все годы существования корпорация демонстрирует позитивный рост экономических показателей. В частности, у нас выручка выросла по сравнению с предыдущим годом на 26% и сегодня составляет почти 1,6 трлн рублей (было 1,266 трлн рублей)", - сказал С.Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Глава "Ростеха" также сообщил, что по показателю EBITDA рост составил 14% и достиг 305 млрд рублей. При этом чистая прибыль госкорпорации выросла на 38% - до 121 млрд рублей.
"Гособоронзаказ мы практически выполнили на 98%, этот показатель тоже выше по сравнению с тем, что было. Но еще важнее подчеркнуть, что по итогам года зафиксирован и значимый прирост производства гражданской продукции - оно составило 548 млрд рублей", - доложил С.Чемезов.
При этом, по его данным, доля гражданской продукции в 2017 году достигла 29,1%, тогда как годом ранее этот объем равнялся 25,1%.
Глава "Ростеха" отметил, что, несмотря на то, что президентом поставлена задача к 2025 году достичь уровня гражданской продукции в 50%, в самой госкорпорации строят еще более амбициозные планы и хотят добиться этого уровня уже к 2020 году.
Иностранные заказчики в 2017 году получили российского оружия и военной техники на $13,4 млрд., сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
Говоря о поставках продукции военного назначения по линии "Рособоронэкспорта", глава госкорпорации отметил их рост вопреки санкционному давлению. "Объем экспортных поставок вооружений, несмотря на санкционное давление, продолжил рост и составил $13,4 млрд против $13,1 млрд в 2016 году", - сказал С.Чемезов.
"В целом по России, с учетом других участников военно-технического сотрудничества, у нас объем составляет более $15 млрд", - заключил он.
|
17.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
18.05.2018 Чемезов: несмотря на санкции Россия нарастила экспорт вооружения в 2017 году
28.12.2017 "У меня иногда возникает вопрос: пошел бы я вообще в эту авантюру?"
03.07.2017 "Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
29.06.2017 С.Чемезов: сегодня Союз машиностроителей России – мощное движение, которое объединяет большое количество производителей
02.06.2015 Сергей Чемезов: «Мы получили возможность создать всё свое!»
27.02.2014 Ростех делает ставку на молодое поколение
24.07.2013 Подъемная сила: кто выиграл от национализации вертолетных заводов
13.11.2012 "Калашом" не заманишь