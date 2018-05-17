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"Ростех" надеется уже к 2020 г. достичь 50%-ного уровня производства гражданской продукции

18.05.2018 Интерфакс-АВН 639 0
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Сергей Чемезов. Архивное фото
Сергей Чемезов. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Сочи. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Выручка "Ростеха" в 2017 году составила почти 1,6 трлн рублей, увеличившись на 26% по сравнению с предыдущим годом, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"Практически за все годы существования корпорация демонстрирует позитивный рост экономических показателей. В частности, у нас выручка выросла по сравнению с предыдущим годом на 26% и сегодня составляет почти 1,6 трлн рублей (было 1,266 трлн рублей)", - сказал С.Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава "Ростеха" также сообщил, что по показателю EBITDA рост составил 14% и достиг 305 млрд рублей. При этом чистая прибыль госкорпорации выросла на 38% - до 121 млрд рублей.

"Гособоронзаказ мы практически выполнили на 98%, этот показатель тоже выше по сравнению с тем, что было. Но еще важнее подчеркнуть, что по итогам года зафиксирован и значимый прирост производства гражданской продукции - оно составило 548 млрд рублей", - доложил С.Чемезов.

При этом, по его данным, доля гражданской продукции в 2017 году достигла 29,1%, тогда как годом ранее этот объем равнялся 25,1%.

Глава "Ростеха" отметил, что, несмотря на то, что президентом поставлена задача к 2025 году достичь уровня гражданской продукции в 50%, в самой госкорпорации строят еще более амбициозные планы и хотят добиться этого уровня уже к 2020 году.

Иностранные заказчики в 2017 году получили российского оружия и военной техники на $13,4 млрд., сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Говоря о поставках продукции военного назначения по линии "Рособоронэкспорта", глава госкорпорации отметил их рост вопреки санкционному давлению. "Объем экспортных поставок вооружений, несмотря на санкционное давление, продолжил рост и составил $13,4 млрд против $13,1 млрд в 2016 году", - сказал С.Чемезов.

"В целом по России, с учетом других участников военно-технического сотрудничества, у нас объем составляет более $15 млрд", - заключил он.
17.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
РОЭ
Персоны
Путин Владимир
Чемезов Сергей
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ

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