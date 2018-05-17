От Калининграда до Кронштадта: боевые корабли Балтийского флота



Учебный корабль «Смольный».

Источник: kronnews.ru Учебный корабль «Смольный».Источник: kronnews.ru

По данным из открытых источников, в составе флота две подлодки и 55 надводных кораблей

Балтийский флот (БФ) — оперативно-стратегическое объединение ВМФ России на Балтийском море. Входит в состав Западного военного округа, является основной учебно-испытательной базой ВМФ РФ.

Флагман БФ — эскадренный миноносец "Настойчивый" (тип "Современный", проект 956 "Сарыч").

Согласно данным из открытых источников, по состоянию на май 2018 года состав флота насчитывал 2 дизельные подводные лодки и 55 надводных кораблей, в том числе:

1 эскадренный миноносец проекта 956 "Сарыч";

2 сторожевых корабля дальней морской зоны (фрегата) проекта 11540 "Ястреб" (один из них, "Неустрашимый", проходит ремонт и вернется в строй в 2019 году);

4 сторожевых корабля ближней морской зоны (корвета) проекта 20380;

6 малых ракетных кораблей;

6 малых противолодочных кораблей;

6 ракетных катеров;

1 морской, 5 базовых и 9 рейдовых тральщиков;

4 больших десантных корабля;

2 малых десантных корабля на воздушной подушке и 9 десантных катеров (в том числе новые катера на воздушной каверне типа "Дюгонь" проекта 21820).

В состав флота также входят соединения вспомогательных и поисково-спасательных судов, морская авиация, береговые войска, части тылового и технического обеспечения. Из всех российских флотов Балтийский исторически имеет самую развитую учебную инфраструктуру, в которую входят военно-учебные научные центры в Санкт-Петербурге и Калининграде (Военно-морская академия им. адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова и ее филиал).

13 мая стало известно, что морские буксиры провели эскадренный миноносец "Беспокойный" (проект 956 "Сарыч") из Балтийска в Кронштадт к месту вечной стоянки, где он будет плавучим экспонатом морского филиала парка "Патриот".

Пополнение флота

По сообщениям Минобороны РФ, в течение 2017 года БФ пополнился:

пятью новыми судами обеспечения;

авиация флота получила многоцелевые истребители Су-30СМ и модернизированные палубные вертолеты Ка-29;

береговое ракетное соединение под Калининградом сформировало дивизионы береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион".

В 2018 году ожидается пополнение:

малыми ракетными кораблями нового проекта 22800 "Каракурт";

зенитными ракетными системами С-400;

модернизированными многоцелевыми истребителями Су-30СМ и корабельными вертолетами Ка-27М.

Материал подготовлен по данным "ТАСС-Досье"