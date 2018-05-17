От Калининграда до Кронштадта: боевые корабли Балтийского флота
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Учебный корабль «Смольный».
Источник: kronnews.ru
По данным из открытых источников, в составе флота две подлодки и 55 надводных кораблей
Балтийский флот (БФ) — оперативно-стратегическое объединение ВМФ России на Балтийском море. Входит в состав Западного военного округа, является основной учебно-испытательной базой ВМФ РФ.
Флагман БФ — эскадренный миноносец "Настойчивый" (тип "Современный", проект 956 "Сарыч").
Согласно данным из открытых источников, по состоянию на май 2018 года состав флота насчитывал 2 дизельные подводные лодки и 55 надводных кораблей, в том числе:
- 1 эскадренный миноносец проекта 956 "Сарыч";
- 2 сторожевых корабля дальней морской зоны (фрегата) проекта 11540 "Ястреб" (один из них, "Неустрашимый", проходит ремонт и вернется в строй в 2019 году);
- 4 сторожевых корабля ближней морской зоны (корвета) проекта 20380;
- 6 малых ракетных кораблей;
- 6 малых противолодочных кораблей;
- 6 ракетных катеров;
- 1 морской, 5 базовых и 9 рейдовых тральщиков;
- 4 больших десантных корабля;
- 2 малых десантных корабля на воздушной подушке и 9 десантных катеров (в том числе новые катера на воздушной каверне типа "Дюгонь" проекта 21820).
В состав флота также входят соединения вспомогательных и поисково-спасательных судов, морская авиация, береговые войска, части тылового и технического обеспечения. Из всех российских флотов Балтийский исторически имеет самую развитую учебную инфраструктуру, в которую входят военно-учебные научные центры в Санкт-Петербурге и Калининграде (Военно-морская академия им. адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова и ее филиал).
13 мая стало известно, что морские буксиры провели эскадренный миноносец "Беспокойный" (проект 956 "Сарыч") из Балтийска в Кронштадт к месту вечной стоянки, где он будет плавучим экспонатом морского филиала парка "Патриот".
Пополнение флота
По сообщениям Минобороны РФ, в течение 2017 года БФ пополнился:
- пятью новыми судами обеспечения;
- авиация флота получила многоцелевые истребители Су-30СМ и модернизированные палубные вертолеты Ка-29;
- береговое ракетное соединение под Калининградом сформировало дивизионы береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион".
В 2018 году ожидается пополнение:
- малыми ракетными кораблями нового проекта 22800 "Каракурт";
- зенитными ракетными системами С-400;
- модернизированными многоцелевыми истребителями Су-30СМ и корабельными вертолетами Ка-27М.
Материал подготовлен по данным "ТАСС-Досье"
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17.05.2018
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