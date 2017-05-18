День Балтийского флота. Досье

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Источник: © Виталий Невар/ТАСС ВМСИсточник: © Виталий Невар/ТАСС

18 мая ежегодно отмечается День Балтийского флота ВМФ России

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 мая 2017 г. отмечается 314-я годовщина со дня создания Балтийского флота (БФ) Военно-морского флота (ВМФ) России.

День Балтийского флота был установлен приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала флота Феликса Громова "О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности" от 15 июля 1996 г. В Балтийске (Калининградская обл.) в этот день проходит парад войск гарнизона, для гостей праздника организуется посещение кораблей флота.

Командующий БФ - вице-адмирал Александр Носатов (с 1 июля 2016 г. - исполняющий обязанности, с 17 сентября 2016 г. - командующий).

История флота

Балтийский флот был создан царем Петром I в ходе Северной войны 1700-1721 гг. Начало флоту положили корабли, заложенные в 1702-1703 гг. на верфях на реках Сясь и Свирь (впадают в Ладожское озеро). Первым крупным кораблем флота стал в 1703 г. 28-пушечный фрегат "Штандарт". В том же году на острове Котлин в Финском заливе был заложен форт Кроншлот - будущая база флота Кронштадт.

При этом датой рождения флота принято считать 18 мая (7 мая по старому стилю) 1703 г., когда гребная лодочная флотилия с солдатами Преображенского и Семеновского полков под командованием бомбардирского капитана Петра Михайлова (сам Петр I) и поручика Александра Меншикова атаковала и захватила шведские военные суда Gaddan ("Гедан" в русских источниках) и Astrild ("Астрильд") в устье Невы.

В годы Северной войны при содействии Балтийского флота были взяты Выборг, Ревель (ныне - Таллин), Рига, Моонзундские острова, Гельсинфорс (ныне - Хельсинки). На море одержаны победы при Гангуте (1714), Эзеле (1719) и Гренгаме (1720). Флот участвовал в Семилетней войне и русско-турецких войнах XVIII в. Турецкий флот был разгромлен кораблями Балтийского флота в морских сражениях в Чесменской бухте (1770, русской эскадрой командовал контр-адмирал Самуил Грейг), Дарданеллах (1807, под командованием вице-адмирала Дмитрия Сенявина) и Наваринской бухте (1827, командующий русской эскадрой - вице-адмирал Логин Гейден).

Во второй половине XIX в. Балтийский флот был оснащен броненосными кораблями, из числа которых в 1897 г. и 1904 г. формировались 1-я и 2-я эскадры Тихого океана, отправленные на Дальний Восток для укрепления морских сил. В ходе Русско-японской войны значительная часть этих кораблей была потеряна при обороне Порт-Артура в 1904 г. и в Цусимском сражении 27-28 мая 1905 г.

До начала Первой мировой войны Балтфлот был перевооружен новыми кораблями - в частности, в 1912 г. в его состав вошли линкоры "Андрей Первозванный" и "Император Павел I", в 1913-1917 гг. - 17 эсминцев типа "Новик" и др. В ходе войны моряки Балтийского флота потопили порядка 100 кораблей противника.

Флот в советское время

Матросы Балтфлота принимали активное участие в революционных событиях 1917 г. После Октябрьской революции, в феврале-мае 1918 г., 226 кораблей и судов Балтфлота (в т. ч. 6 линкоров, 5 крейсеров, 59 эсминцев и миноносцев, 12 субмарин) во избежание захвата их немецкими частями совершили ледовый поход из Ревеля в Гельсингфорс, а затем в Кронштадт. Весной 1921 г. гарнизон Кронштадта и экипажи нескольких кораблей БФ подняли против советской власти вооруженный мятеж, который был подавлен.

За годы Великой Отечественной войны силы флота уничтожили 1 тыс. 205 боевых, транспортов и вспомогательных кораблей противника, 2 тыс. 418 самолетов противника. 173 военнослужащим было присвоено звание Героя Советского Союза. На Балтике воевали известные советские подводники Александр Маринеско и Петр Грищенко, летчики-асы Нельсон Степанян, Василий Раков, Алексей Мазуренко и Николай Челноков.

В 1945-1956 гг. флот проводил боевое траление в целях восстановления судоходства на Балтике, при этом в 1946 г. он был разделен на Юго-Балтийский (позднее - 4-й) и Северо-Балтийский (позднее - 8-й) флоты, в 1955 г. - восстановлен в прежней структуре. В годы холодной войны корабли флота защищали советское побережье Балтики, выполняли задачи боевой службы в Северном и Средиземном морях, Атлантическом и Индийском океанах.

К 1991 г. БФ имел в своем составе 232 боевых корабля (включая 32 дизельные субмарины), около 300 боевых самолетов и 70 вертолетов, береговые пусковые ракетные установки и др. Основными пунктами базирования служили Балтийск (Калининградская обл.), Даугавгрива и Лиепая (Латвийская ССР, ныне - Латвия), Таллин и Палдиски (Эстонская ССР, ныне - Эстония), а также Свиноуйсьце (Польша). Авиация БФ имела 10 основных и 13 запасных аэродромов.

Флот был награжден орденами Красного Знамени в 1928 и 1965 гг. После распада СССР основными пунктами базирования флота стали Балтийск (Калининградская обл.) и Кронштадт (Ленинградская обл., ныне - в составе Санкт-Петербурга).

Текущее состояние

Современный Балтийский флот является оперативно-стратегическим объединением ВМФ РФ на Балтийском море. Входит в состав Западного военного округа, является основной учебной базой ВМФ РФ.

Согласно данным из открытых источников, по состоянию на май 2017 г. состав флота насчитывал 2 дизельные подводные лодки и 56 надводных кораблей, в том числе:

2 эскадренных миноносца проекта 956 "Сарыч",

2 сторожевых корабля дальней морской зоны (фрегата) проекта 11540 "Ястреб",

4 сторожевых корабля ближней морской зоны (корвета) проекта 20380 "Стерегущий",

6 малых ракетных кораблей,

6 малых противолодочных кораблей,

6 ракетных катеров,

1 морской тральщик,

5 базовых тральщиков,

9 рейдовых тральщиков,

4 больших десантных корабля,

2 малых десантных корабля на воздушной подушке,

9 десантных катеров (в т. ч. новые катера на воздушной каверне типа "Дюгонь" проекта 21820).

В состав Балтийского флота также входят соединения вспомогательных и поисково-спасательных судов, морская авиация, береговые войска, части тылового и технического обеспечения. Из всех российских флотов Балтфлот исторически имеет самую развитую учебную инфраструктуру, в которую входят военно-учебные научные центры в Санкт-Петербурге и Калининграде (Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова и ее филиал).

Флагман флота - эскадренный миноносец "Настойчивый" (тип "Современный", проект 956 "Сарыч").

Деятельность флота в 2016-2017 годах

На флоте были выполнены около 1400 мероприятий боевой, оперативной и мобилизационной подготовки.

Экипажи кораблей сдали свыше 100 курсовых и противолодочных задач, произвели около 200 ракетных, артиллерийских, торпедных стрельб и минных постановок. Корабли и суда БФ участвовали в восьми дальних походах, выполняли задачи в Северном, Средиземном, Красном и Карибском морях.

По сравнению с 2015 г. интенсивность боевой подготовки соединений и частей береговых и сухопутных войск Балтфлота выросла на 30%.

Было проведено более 100 тактических учений разного уровня, свыше 60 тренировок и учений по погрузке техники на десантные корабли и высадке морского десанта на необорудованное побережье.

Было выполнено более 2 тыс. огневых задач с применением ствольной артиллерии, минометов и систем залпового огня; совершено свыше 5 тыс. прыжков с парашютом.

Средний налет на каждого летчика морской авиации флота составил 80 ч, выполнено более 200 посадок на корабельную палубу.

В 2017 г. состав флота пополнил тральщик "Александр Обухов" пр. 12700, до конца года ожидается поступление малого ракетного корабля и пяти новых судов обеспечения. Продолжится пополнение авиации флота истребителями Су-30СМ.

Главным событием боевой учебы должно стать совместное стратегическое учение РФ и Белоруссии "Запад-2017" (14-20 сентября). В течение года военнослужащие флота примут участие в десяти дальних океанских походах; корабли БФ продолжат выполнять задачи в составе межфлотской группировки ВМФ России в Средиземном море.