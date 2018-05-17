День Балтийского флота. Досье



Корабли Балтийского флота.

Источник: © Виталий Невар/ТАСС Корабли Балтийского флота.Источник: © Виталий Невар/ТАСС

18 мая ежегодно отмечается День Балтийского флота ВМФ России

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 мая 2018 г. отмечается 315-я годовщина со дня создания Балтийского флота (БФ) Военно-морского флота (ВМФ) России.

День был установлен приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала флота Феликса Громова "О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности" от 15 июля 1996 г. В Балтийске (Калининградская обл.) в этот день проходит парад войск гарнизона, для гостей праздника организуется посещение кораблей флота.

Командующий БФ - вице-адмирал Александр Носатов (с 1 июля 2016 г. - исполняющий обязанности, с 17 сентября 2016 г. - командующий).

История флота

Балтийский флот был создан царем Петром I в ходе Северной войны 1700-1721 гг. Начало флоту положили корабли, заложенные в 1702-1703 гг. на верфях на реках Сясь и Свирь (впадают в Ладожское озеро). Первым крупным кораблем флота стал в 1703 г. 28-пушечный фрегат "Штандарт". В том же году на острове Котлин в Финском заливе был заложен форт Кроншлот - будущая база флота Кронштадт.

При этом датой рождения флота принято считать 18 мая (7 мая по старому стилю) 1703 г., когда гребная лодочная флотилия с солдатами Преображенского и Семеновского полков под командованием бомбардирского капитана Петра Михайлова (сам Петр I) и поручика Александра Меншикова атаковала и захватила шведские военные суда Gaddan ("Гедан" в русских источниках) и Astrild ("Астрильд") в устье Невы.

В годы Северной войны при содействии Балтийского флота были взяты Выборг, Ревель (ныне - Таллин), Рига, Моонзундские острова, Гельсинфорс (ныне - Хельсинки). На море одержаны победы при Гангуте (1714), Эзеле (1719) и Гренгаме (1720). Флот участвовал в Семилетней войне и русско-турецких войнах XVIII в. Турецкий флот был разгромлен кораблями Балтийского флота в морских сражениях в Чесменской бухте (1770, русской эскадрой командовал контр-адмирал Самуил Грейг), Дарданеллах (1807, под командованием вице-адмирала Дмитрия Сенявина) и Наваринской бухте (1827, командующий русской эскадрой - вице-адмирал Логин Гейден).

Во второй половине XIX в. Балтийский флот был оснащен броненосными кораблями, из числа которых в 1897 г. и 1904 г. формировались 1-я и 2-я эскадры Тихого океана, отправленные на Дальний Восток для укрепления морских сил. В ходе Русско-японской войны значительная часть этих кораблей была потеряна при обороне Порт-Артура в 1904 г. и в Цусимском сражении 27-28 мая 1905 г. До начала Первой мировой войны Балтфлот был перевооружен новыми кораблями - в частности, в 1912 г. в его состав вошли линкоры "Андрей Первозванный" и "Император Павел I", в 1913-1917 гг. - 17 эсминцев типа "Новик" и др. В ходе войны моряки Балтийского флота потопили порядка 100 кораблей противника.

Флот в советское время

Матросы Балтфлота принимали активное участие в революционных событиях 1917 г. После Октябрьской революции, в феврале - мае 1918 г., 226 кораблей и судов Балтфлота (в т. ч. 6 линкоров, 5 крейсеров, 59 эсминцев и миноносцев, 12 субмарин) во избежание захвата их немецкими частями совершили ледовый поход из Ревеля в Гельсингфорс, а затем в Кронштадт. Весной 1921 г. гарнизон Кронштадта и экипажи нескольких кораблей БФ подняли против советской власти вооруженный мятеж, который был подавлен.

За годы Великой Отечественной войны силы флота уничтожили 1 тыс. 205 боевых кораблей, транспортов и вспомогательных судов противника, 2 тыс. 418 самолетов противника. 173 военнослужащим было присвоено звание Героя Советского Союза. На Балтике воевали известные советские подводники Александр Маринеско и Петр Грищенко, летчики-асы Нельсон Степанян, Василий Раков, Алексей Мазуренко и Николай Челноков.

В 1945-1956 гг. флот проводил боевое траление в целях восстановления судоходства на Балтике, при этом в 1946 г. он был разделен на Юго-Балтийский (позднее - 4-й) и Северо-Балтийский (позднее - 8-й) флоты, в 1955 г. - восстановлен в прежней структуре. В годы холодной войны корабли флота защищали советское побережье Балтики, выполняли задачи боевой службы в Северном и Средиземном морях, Атлантическом и Индийском океанах. К 1991 г. БФ имел в своем составе 232 боевых корабля (включая 32 дизельные субмарины), около 300 боевых самолетов и 70 вертолетов, береговые пусковые ракетные установки и др. Основными пунктами базирования служили Балтийск (Калининградская обл.), Даугавгрива и Лиепая (Латвийская ССР, ныне - Латвия), Таллин и Палдиски (Эстонская ССР, ныне - Эстония), а также Свиноуйсьце (Польша). Авиация БФ имела десять основных и 13 запасных аэродромов.

Флот был награжден орденами Красного Знамени в 1928 и 1965 гг. После распада СССР основными пунктами базирования флота стали Балтийск (Калининградская обл.) и Кронштадт (Ленинградская обл., ныне - в составе Санкт-Петербурга).

Текущее состояние

Современный Балтийский флот является оперативно-стратегическим объединением ВМФ РФ на Балтийском море. Входит в состав Западного военного округа, является основной учебной базой ВМФ РФ.

Согласно данным из открытых источников, по состоянию на май 2018 г. состав флота насчитывал 2 дизельные подводные лодки и 56 надводных кораблей, в том числе:

эскадренных миноносца проекта 956 "Сарыч" (один из них, "Беспокойный", готовится к передаче филиалу парка "Патриот" в Кронштадте, однако о выводе этого корабля из состава флота официально пока не сообщалось);

2 сторожевых корабля дальней морской зоны (фрегата) проекта 11540 "Ястреб" (один из них, "Неустрашимый", проходит ремонт и вернется в строй в 2019 г.);

4 сторожевых корабля ближней морской зоны (корвета) проекта 20380;

6 малых ракетных кораблей;

6 малых противолодочных кораблей;

6 ракетных катеров;

1 морской, 5 базовых и 9 рейдовых тральщиков;

4 больших десантных корабля;

2 малых десантных корабля на воздушной подушке и 9 десантных катеров (в т. ч. новые катера на воздушной каверне типа "Дюгонь" проекта 21820).

В состав Балтийского флота также входят соединения вспомогательных и поисково-спасательных судов, морская авиация, береговые войска, части тылового и технического обеспечения. Из всех российских флотов Балтфлот исторически имеет самую развитую учебную инфраструктуру, в которую входят военно-учебные научные центры в Санкт-Петербурге и Калининграде (Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова и ее филиал).

Флагман флота - эскадренный миноносец "Настойчивый" (тип "Современный", проект 956 "Сарыч").

Деятельность флота в 2017 году

По сообщениям Минобороны РФ, в течение 2017 г. вспомогательный флот БФ пополнился пятью новыми судами обеспечения, авиация флота получила многоцелевые истребители Су-30СМ, модернизированные палубные вертолеты Ка-29, береговое ракетное соединение под Калининградом сформировало дивизионы береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион".

Наплаванность (время нахождения корабля в море без захода в порт) надводных сил БФ за 2017 г. превысила 2 тыс. суток, в общей сложности надводные корабли и суда обеспечения прошли 150 тыс. морских миль (около 277 тыс. км).

Силы флота принимали участие в совместных с ВМС Китая учениях "Морское взаимодействие-2017", отрабатывали задачи в акватории Балтийского моря и на сухопутных полигонах в рамках совместных российско-белорусских учений "Запад-2017", неоднократно выполняли задачи дальних океанских походов в составе оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море.

Части и соединения входящего в состав флота армейского корпуса провели около 1 тыс. боевых стрельб в составе подразделений, более 800 стрельб из стрелкового оружия и более 300 упражнений по вождению боевых машин и специальных автомобилей. Общий налет экипажей морской авиации БФ превысил 4 тыс. 500 часов (рост более чем на 10% по сравнению с показателем 2016 г.).

По итогам конкурсов в 2017 учебном году призами главнокомандующего ВМФ были отмечены экипажи корветов БФ "Бойкий", "Стойкий" и "Стерегущий" (все - за успешное выполнение учебных артиллерийских стрельб), корабельная ударная группа БФ в составе малых ракетных кораблей "Ливень" и "Пассат" (лучшие в состязании тактических групп ракетных катеров), тактическая группа тральщиков БФ (лучшие в ВМФ среди минно-тральных кораблей), зенитно-ракетный полк соединения ПВО Балтфлота (за выполнение ракетных стрельб по воздушным целям на полигонах Капустин Яр и Телемба), корабль связи "Федор Головин", десантно-штурмовой батальон соединения морской пехоты флота, а также еще два подразделения БФ.