США - Пхеньяну: Вывозите ЯО - получаете рис с тушёнкой
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В США заявили о том, что они готовы вычеркнуть КНДР из списка "стран – пособниц терроризма". Одна только это формулировка уже говорит о безграничном лицемерии Вашингтона, которому накануне на заседании Совета безопасности ООН российский представитель напомнил, что террористы, например, в Сирии, очень вольготно чувствуют себя именно на контролируемых войсками США территориях.
В обмен на "вычёркивание из списка" Вашингтон требует от Пхеньяна выполнения следующего условия: полного отказа от ядерного оружия с вывозом за пределы Северной Кореи ядерных боеголовок, обогащённого урана и имеющихся у армии КНДР ракет.
KCNA
Такие данные публикует японская пресса со ссылкой на осведомлённые источники во властных кругах. В материале говорится о том, что если Северная Корея выполнит американские условия, то её не только вычеркнут из перечня стран – "пособников терроризма", но и предоставят гуманитарную помощь по разрабатываемой программе.
Американская разведка ранее предоставила в администрацию Трампа данные о том, что КНДР обладает как минимум 12-ю ядерными боеголовками, несколькими центнерами высокообогащённого урана и примерно 50 кг оружейного плутония. И всё это нужно вывезти за пределы страны в обмен на несколько вагонов риса и контейнер с тушёнкой.
Напомним, что ранее в Пхеньяне пригрозили отказаться от встречи Ким Чен Ына с Трампом в связи с началом масштабных американо-южнокорейских учений на Корейском полуострове. В США заявили, что "учения носят плановый характер, и не направлены против КНДР".
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17.05.2018
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KillaKan
1710
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№1
18.05.2018 14:02
Как там было сказано одним известным человеком:
- "Быть врагом США - это смертельный риск, быть другом США - это гарантированная смерть"
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Воин3D
1661
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№3
18.05.2018 20:58
Цитата, gvinpin сообщ. №2
Большой половой орган надо показать Трампу.Так он не вырос. Маленький. Нечего Трампу показывать.
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