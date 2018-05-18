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США - Пхеньяну: Вывозите ЯО - получаете рис с тушёнкой

18.05.2018 Военное обозрение 686 3
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В США заявили о том, что они готовы вычеркнуть КНДР из списка "стран – пособниц терроризма". Одна только это формулировка уже говорит о безграничном лицемерии Вашингтона, которому накануне на заседании Совета безопасности ООН российский представитель напомнил, что террористы, например, в Сирии, очень вольготно чувствуют себя именно на контролируемых войсками США территориях.

В обмен на "вычёркивание из списка" Вашингтон требует от Пхеньяна выполнения следующего условия: полного отказа от ядерного оружия с вывозом за пределы Северной Кореи ядерных боеголовок, обогащённого урана и имеющихся у армии КНДР ракет.

KCNA

Такие данные публикует японская пресса со ссылкой на осведомлённые источники во властных кругах. В материале говорится о том, что если Северная Корея выполнит американские условия, то её не только вычеркнут из перечня стран – "пособников терроризма", но и предоставят гуманитарную помощь по разрабатываемой программе.

Американская разведка ранее предоставила в администрацию Трампа данные о том, что КНДР обладает как минимум 12-ю ядерными боеголовками, несколькими центнерами высокообогащённого урана и примерно 50 кг оружейного плутония. И всё это нужно вывезти за пределы страны в обмен на несколько вагонов риса и контейнер с тушёнкой.

Напомним, что ранее в Пхеньяне пригрозили отказаться от встречи Ким Чен Ына с Трампом в связи с началом масштабных американо-южнокорейских учений на Корейском полуострове. В США заявили, что "учения носят плановый характер, и не направлены против КНДР".
17.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
Сирия
США
Южная Корея
Япония
Компании
ООН
Персоны
Ким Чен Ын
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
ЯО

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
UA
KillaKan
1710
№1
18.05.2018 14:02
Как там было сказано одним известным человеком:
- "Быть врагом США - это смертельный риск, быть другом США - это гарантированная смерть"
+3
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AU
gvinpin
426
№2
18.05.2018 16:21
Большой половой орган надо показать Трампу.
+1
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RU
Воин3D
1661
№3
18.05.2018 20:58
Цитата, gvinpin сообщ. №2
Большой половой орган надо показать Трампу.
Так он не вырос. Маленький. Нечего Трампу показывать.
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