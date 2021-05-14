Северокорейский нарыв

Конгресс США ищет подходы к Ким Чен Ыну

Исследовательская служба Конгресса (ИСК) США в январе 2021 года подготовила доклад «Подходы к дипломатии с КНДР» о ситуации в связи с реализацией КНДР ракетной и ядерной программ.

Отмечается, что проведенные КНДР в 2015–2020 годах испытания МБР, потенциально способных достичь континентальной части США, делают КНДР одной из основных угроз безопасности не только Соединенных Штатов, но и всего мирового сообщества. При этом северокорейский режим не желает следовать предлагаемым Западом вариантам решения вопроса денуклеаризации Корейского полуострова. Уровень напряженности в данном регионе достиг максимальной с 1994 года отметки.

КТО ОКАЖЕТСЯ ПОД УДАРОМ

Наибольшее опасение вызывает вероятное решение северокорейского руководства о нанесении ракетного удара по территории США. Эксперты ИСК подчеркивают, что адекватным ответом на подобное действие является применение вооруженных сил США как самостоятельно, так и совместно со странами-союзниками, в первую очередь с Республикой Корея (РК). Вместе с тем подобный вариант поставит под удар множество стран Восточной и Юго-Восточной Азии. В большей степени могут пострадать Япония и РК, что обусловлено не только географической близостью, но и противоречиями с КНДР.

Аналогичные вопросы возникают при сдерживании КНДР и принуждении ее к свертыванию ядерной и ракетной программ. В данном случае применение ВС (активная денуклеаризация) также может спровоцировать эскалацию напряженности и привести к региональному вооруженному конфликту.

Отправной точкой анализа являются оценки, по которым в случае возникновения вооруженного конфликта действия артиллерии Корейской народной армии (КНА), расположенной вблизи демилитаризованной зоны, приведут к десяткам тысяч жертв в Республике Корея, где проживают до 500 тыс. американских граждан. Дальнейшее развитие конфликтной ситуации может спровоцировать применение КНДР ядерного, химического и биологического оружия и привести к катастрофическим разрушениям, которые затронут территорию Японии и других государств региона.

Существует и возможность вовлечения в конфликт других стран (например, Китая), что существенно расширит зону военных действий.

ПРЕДЧУВСТВИЕ ВОЙНЫ

Тем не менее некоторые специалисты (в том числе в составе силовых ведомств страны) полагают, что обладание КНДР ядерным оружием и средствами его доставки, способными обеспечить поражение объектов в континентальной части США, представляет для Соединенных Штатов значительно большую угрозу, чем региональная война в Восточной Азии.

Прогнозирование возможных сценариев развития обстановки связано с рядом трудностей, обусловленных многовариантностью подходов сторон к решению северокорейской проблемы. При этом военные аналитики отталкиваются от существующих реалий, предполагая, что ни Россия, ни Китай не будут участвовать в возможном вооруженном противостоянии.

ИСК предлагает американскому Конгрессу изучить обстоятельства, при которых он мог бы рекомендовать президенту США применить ВС. В частности, необходимо рассмотреть:

– риски, связанные в возможным применением военной силы на полуострове против КНДР;

– эффективность применения силы для достижения стратегических целей, поставленных администрацией Трампа;

– возможна ли ситуация, при которой потребуется разрешение Конгресса на применение ВС, и при каких обстоятельствах она может возникнуть;

– какие расходы могут потребоваться в связи с военной операцией на полуострове;

– последствия данного шага для региональной безопасности, устойчивости существующих альянсов и присутствия США в регионе;

– влияние, которое окажет ведение войны на полуострове на другие операции с участием США.

СЕМЬ ВАРИАНТОВ И ДВА ПОДХОДА

Эксперты ИСК рассматривают семь возможных вариантов применения ВС для денуклеаризации. К таким вариантам относятся:

– поддержание сложившегося статус-кво

– усиленное сдерживание (наращивание силового давления)

– принятие мер, направленных на недопущение получения КНДР средств доставки ядерного оружия, позволяющих уверенно поразить объекты на континентальной части США

– ликвидация (уничтожение) объектов на территории КНДР, относящихся к производству, использованию МБР и пусковых площадок

– ликвидация (уничтожение) объектов на территории КНДР, связанных с ядерными разработками

– смена политического режима в КНДР

– вывод американских войск из региона.

Полный перечень возможных мер не ограничивается только перечисленными вариантами. Американское руководство в настоящее время не рассматривает ни один из них в качестве приоритетного.

ДАВЛЕНИЕ БЕЗ ВОЕННОЙ СИЛЫ

Поддержание статус-кво заключается в последовательной реализации планов по воздействию на КНДР невоенными методами. Отмечается, что администрация Трампа фактически отказалась от предложенной Обамой стратегии «терпимости», заменив ее на «максимальное давление».

Основными отличиями двух подходов являются:

а) значительное повышение экс-президентом Трампом уровня северокорейской угрозы;

б) открытое обсуждение должностными лицами администрации США возможности нанесения превентивного удара по КНДР.

Фактически данная мера сводится к наращиванию усилий США (как в одностороннем порядке, так и совместно с другими странами и международными организациями) по принуждению Пхеньяна к отказу от ракетной и ядерной программ с помощью политических и экономических мер. Сторонники данного подхода рассматривают также информационное воздействие, способное повлиять на мировоззрение жителей КНДР и изменить ситуацию изнутри. Данный способ, по их мнению, имеет высокую эффективность, но требует значительного времени.

Противники подобного подхода приводят в пример деятельность администрации Обамы, имевшей схожие подходы, но получившей нулевой результат. Они полагают, что сохранение статус-кво предоставит возможность руководству КНДР беспрепятственно продолжать создание ядерного оружия. Есть также опасения, что «бездействие» США вынудит Японию и РК пересмотреть свои взгляды на безъядерный статус, что приведет к гонке вооружений в Азии.

ДЕМОНСТРАЦИЯ СИЛЫ

Усиленное сдерживание предполагает увеличение американского военного присутствия в регионе. Под «увеличением» подразумевается не только повышение численности контингента американских войск, но и установка комплексов ПВО/ПРО и других вооружений, а также расширение всего спектра совместных с ВС Японии и РК мероприятий оперативной и боевой подготовки вблизи северокорейских границ. Рассматривается и возможность размещения тактического ядерного оружия в Республике Корея.

Ряд аналитиков полагают, что реализация мер усиленной ПВО и ПРО, кибернетической защиты объектов критической инфраструктуры, увеличение количества и интенсивности совместных учений при одновременной реализации экономических санкций, направленных на создание в КНДР дефицита материалов для разработки ядерного оружия и МБР, приведут к мирной денуклеаризации полуострова.

Критики данного подхода полагают, что подобные действия могут быть истолкованы руководством КНДР как подготовка к вторжению в страну и станут катализатором развязывания конфликта. Поднимаются и вопросы эффективности подобных мер. До сих пор риторика Байдена в адрес северокорейских властей не оказывала существенного влияния на решения руководства КНДР.

Существует и ряд причин, не связанных с проблемой Корейского полуострова, но препятствующих увеличению американского военного присутствия в регионе и развитию трехстороннего сотрудничества в формате США–Япония–РК. Одна из них – разногласия между Министерством обороны США и центральными властями Японии и РК, с одной стороны, и японскими и южнокорейскими местными властями, с другой. Последние, в частности, выступают противниками существующего варианта размещения американских воинских формирований и дальнейшего их наращивания.

УНИЧТОЖИТЬ НА ВЗЛЕТЕ

Принятие мер по недопущению разработки (получения) КНДР средств доставки, позволяющих создавать ракетное оружие, представляющее угрозу для США, предполагает выстраивание эффективной системы ПРО, позволяющей осуществлять гарантированный перехват северокорейских МБР непосредственно после старта. Предполагается, что эта мера сделает невозможным проведение испытаний средств доставки, очень важных при создании МБР. В результате руководство и промышленность КНДР не смогут провести практическую проверку разрабатываемых технологий, что значительно снизит шансы КНДР на успешное завершение национальной ракетной программы. К тому же угроза для американских граждан будет в значительной степени снижена.

Сторонники данного подхода подчеркивают, что развитие ПРО отвечает интересам большинства стран региона, которые могут пострадать от ударов КНДР, не требует увеличения американского военного присутствия, минимизирует риски для контингента ВС США на территории Японии и РК.

Противники этой меры указывают, что ее реализация потребует постоянного задействования эсминцев УРО, оснащенных МСУО «Иджис», что исключает их участие в других операциях, проводимых 7-м оперативным флотом. Кроме того, недавние аварии с участием ЭМ УРО «Фицджеральд» и «Джон Маккейн» привели к их выходу из строя на неопределенный срок. В связи с этим возник дефицит морского компонента системы ПРО в зоне Тихого океана.

Но основным недостатком такого подхода является возможность пропуска цели – то есть ситуации, когда противоракетной системе не удастся сбить северокорейскую ракету. Это подорвет доверие к возможностям американского контингента по обеспечению должного уровня безопасности и существенно ослабит влияние США в регионе.

Дополнительным доводом против сценария активного противодействия пускам МБР является опасность обрушения остатков сбитой ракеты на населенные территории, что может привести к жертвам среди мирного населения. К тому же невозможность развития средств доставки не гарантирует завершения работ над созданием ядерного оружия.

УНИЧТОЖИТЬ НА МЕСТЕ

Ликвидация объектов по производству и использованию МБР предполагает нанесение точечных авиационных или ракетных ударов по стационарным пусковым площадкам и промышленным предприятиям. Этот вариант характеризуется небольшими рисками для американских военнослужащих. Более рискованным (но, возможно, более эффективным) может быть применение диверсионных групп для уничтожения объектов.

Сторонники таких мер полагают, что в случае их успешной реализации из строя будут выведены важнейшие элементы ракетостроительной отрасли КНДР. Это вынудит северокорейское руководство отказаться от конфронтации и сесть за стол переговоров.

Вместе с тем отмечается, что развитие в КНДР технологии твердотопливных ракет, запускаемых с мобильных комплексов (в том числе с подводных лодок) лишает предлагаемый вариант большинства преимуществ. К тому же уничтожение промышленных объектов в гористой местности на границе с КНР может привести к осложнению отношений с Китаем.

Ликвидация объектов, связанных с ядерными разработками, предполагает уничтожение элементов атомной отрасли промышленности КНДР, включая рудники, шахты, заводы по обогащению ядерных материалов, научные и производственные центры. Реализация этих мер предполагается с применением авиации, крылатых ракет и диверсионных групп.

Противники такого подхода указывают на недостаток разведданных по ядерным объектам КНДР. По имеющимся сведениям, большинство элементов ядерной отрасли страны скрыты глубоко под землей либо внутри гор, что делает рассматриваемые меры малоэффективными. Повышение результативности потребует существенного увеличения сил, средств и времени проведения операции, что позволит КНДР нанести ответный удар, включая вооруженную агрессию против РК.

АМПУТАЦИЯ ГОЛОВЫ

Говоря о возможной смене режима в КНДР, специалисты заявляют об отсутствии интереса у американского руководства к данной мере. Но подобный вариант продолжает рассматриваться и даже используется в качестве сценария для отработки действий диверсионных групп в ходе оперативной и боевой подготовки. Сторонники данного подхода полагают, что устранение Ким Чен Ына позволит дестабилизировать обстановку в стране и предоставит возможность для проведения информационных операций, направленных на изменение политического строя.

Вместе с тем отмечается высокий риск такого комплекса мер. Подготовка к операции по устранению северокорейского лидера не останется незамеченной и может спровоцировать нанесение превентивного удара. И даже в случае успеха США окажутся втянуты в многолетнее постконфликтное урегулирование в КНДР. А это по опыту Ирака, Сирии и Афганистана связано со значительными финансовыми издержками и требует постоянного присутствия американского воинского контингента.

БЕЖАТЬ, РОНЯЯ ШПИЛЬКИ

Последним из вариантов решения северокорейской проблемы является вывод американских войск с территории Корейского полуострова и Японии. Ряд экспертов считают, что военное присутствие США рассматривается режимом Ким Чен Ына как угроза существованию КНДР. Поэтому для денуклеаризации полуострова можно рассмотреть сценарий вывода войск. Данное решение не снимает с США союзнических обязанностей по обеспечению безопасности Японии и РК. Вместе с тем оно позволит задействовать в интересах денуклеаризации полуострова Китай, влияние которого на КНДР по-прежнему велико.

Противники отмечают, что если Пхеньян не выполнит свою часть соглашения, то США окажутся в сложной ситуации и уже не смогут оказать серьезного влияния на решение северокорейской проблемы. Уход ВС США создаст возможность военных действий Пхеньяна в интересах объединения двух Корей. Такое решение может быть расценено Японией и РК как слабость и неспособность обеспечить региональную безопасность, что явится предпосылкой для создания собственного ядерного оружия.

ОПРАВДАНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Учитывая положительные и отрицательные моменты каждого из рассмотренных вариантов, а также тот факт, что полномочия по применению ВС разделены между президентом и Конгрессом, ИСК рекомендует рассмотреть следующие вопросы:

– оценить международные правовые последствия нанесения превентивного удара по КНДР (в том числе без решения Совета Безопасности ООН);

– оценить возможность проведения операции под предлогом того, что перемирие на Корейском полуострове, инициированное ООН, не означает окончания военных действий, одной из сторон в которых выступал контингент ООН, включающий и американских военных;

– проанализировать разделение полномочий между президентом и Конгрессом по применению ВС США на полуострове, определить границы ответственности каждой из сторон.

Таким образом, ИСК признает важность северокорейской проблемы для администрации Байдена. Одним из наиболее важных моментов является разработка правового базиса для нанесения превентивного удара по КНДР.

Роман Кузнецов

Роман Иванович Кузнецов – журналист.