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Проход атомной субмарины в арктических льдах показали на видео

18.05.2018 Российская газета 580 0
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АПЛ "Юрий Долгорукий"
АПЛ "Юрий Долгорукий".
Источник: rg.ru

Эксклюзивные кадры попали на видео: новейший ледокол Северного флота "Илья Муромец" проводит в арктических льдах атомную подводную лодку "Юрий Долгорукий". Переход подводному крейсеру обеспечивали также ледокол "Руслан" и морской буксир. "Илья Муромец" возглавил колонну и прокладывал путь.



Видео представил телеканал "Звезда". Журналисты стали свидетелями этого зрелищного события, снимая очередной выпуск программы "Военная приемка". Как ранее рассказал "РГ" начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, новейший ледокол проводил первые ледовые испытания в районах Карского моря.

В горле Белого моря он и взял на сопровождение субмарину "Юрий Долгорукий". Подводной лодке в подобных арктических условиях пройти невозможно. Толщина льда здесь составляет порядка 40 сантиметров. Ледокол "Илья Муромец" успешно справился с заданием.

Дизель-электрический ледокол "Илья Муромец" относится к проекту 21180. Построен в Санкт-Петербурге на Адмиралтейских верфях. В 2017 году вошел в состав Северного флота. Предназначен для обеспечения деятельности арктической группировки Военно-морского флота России. Будет заниматься проводкой кораблей и гражданских судов.

"Юрий Долгорукий" - атомная подводная лодка стратегического назначения, относящаяся к четвертому поколению. Головной корабль проекта 955 "Борей". Спущена на воду в феврале 2008 года. Порт приписки - Гаджиево. Автономность плавания - 90 суток. Экипаж - 107 человек. На вооружении стоят ракеты "Булава".


Светлана Цыганкова
17.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
Ан-124
Булава-30
Юрий Долгорукий
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
21180
955 Борей
Арктика
СФ

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