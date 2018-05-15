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Украинская ложь: как "древние" пушки МТ-12 внезапно стали новыми

16.05.2018 Российская газета 574 0
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Пушка МТ-12 "Рапира"
Пушка МТ-12 "Рапира".
Источник: rg.ru

Украинские СМИ сообщили, что ВСУ стали получать модернизированные противотанковые пушки МТ-12 "Рапира". В Сети даже появилось видео "Национального информационного портала "Тиск" с полигона, на котором запечатлены занятия артиллерийского подразделения.



Правда, с первых секунд вызывает удивление, что три орудия буксируются легкими бронированными тягачами МТ-ЛБ, а одно - автомобилем "Урал-4320". Похоже, у украинцев нет возможности даже одну батарею оснастить однотипной техникой. Наверное, не стоит этому удивляться, так как в воинских эшелонах, следующих в Донбасс, до сих пор встречаются самые разнообразные гражданские автомобили, мобилизованные из народного хозяйства.

Однако вернемся к "Рапирам". Авторы репортажа упорно пытаются выдать их за доработанные, указывая, что "модернизация позволяет поражать цели в условиях ограниченной видимости". Упоминается также о новых "системах удержания цели", но никаких следов модернизации у этих МТ-12 не видно. Перед нами обычные пушки, разработанные в СССР еще конце 60-х годов. Они долгое время были на хранении.

В прошлом на вооружении ВСУ находились МТ-12Р с созданными еще в советские времена радиолокационными прицелами "Рута". Они как раз и считались самыми совершенными вариантами "Рапир".

С помощью прицелов расчет получал возможность уничтожать танки на дистанции в 2-2,5 км. В том числе ночью, в плохую погоду, не обращая внимания на дым или запыленность атмосферы.

Такое оборудование оказалось слишком сложным для эксплуатации в ВСУ, часть орудий была захвачена ополченцами, например в районе населенного пункта Георгиевка в сентябре 2014 года.

Поэтому в настоящее время в украинских войсках такой техники нет, наверное, поэтому и приходится выдавать за модернизированное то оружие, которое осталось в наследство от так ненавистного современной Украине советского периода.


Алексей Брусилов
15.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Украина
Продукция
МТ-ЛБ
Урал-4320
Компании
ГАЗ Группа

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