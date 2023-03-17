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Вестник Мордовии

Как на Украине "Бардак" и "Луноход" стали ракетными установками

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Источник изображения: Фото: Панцервафли/Panzerwaffle

Среди трофеев российских воинов-освободителей очень часто встречаются образцы бронетехники, доработанные боевиками украинских вооруженных формирований.

Проект "РГ: русское оружие", рассказывает о захваченной бронированной разведывательной дозорной машине БРДМ-2 ( прозванный еще во времена СССР "Бардаком"), которую необандеровцы превратили в установку для запуска неуправляемых авиационных ракет. Для этого на башню с 14,5-мм и 7,62-мм пулеметами установили блок УБ-32-57.

Как понятно из названия, у него тридцать две направляющие, предназначенные для применения 57-мм С-5М. Их масса - 3,86 кг, вес взрывчатого вещества - 0,815 кг, длина - 882 мм. Максимальная дальность пуска составляет около 1800 метров.

Подобные машины применялись еще в период нахождения ограниченного контингента Советских войск в Афганистане. Также их можно было встретить у воевавших против мятежников правительственных войск. Такие блоки монтировались и на вездеходы "Урал-4320", танки Т-62. На последних их было три штуки, они атаковали противника лавиной из 96 реактивных снарядов.

Позже, уже в ходе конфликтов на постсоветском пространстве, для подобных целей приспосабливали выполненные на шасси средних танков гусеничные тягачи-эвакуаторы, легкобронированные транспортеры МТ-ЛБ и опять же БРДМ-2.

На Украине мини ракетную установку сделали на платформе "Лунохода" - луцкого ЛуАЗ-1302 (колесная формула 4х4). Однако все закончилось выпуском одного опытного образца, который безуспешно пытались кому-нибудь пристроить, а потом просто разобрали на запчасти.

Источник изображения: Фото: Панцервафли/Panzerwaffle

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Страны
Афганистан
Россия
Украина
Продукция
C-5 Galaxy
Б-32
БРДМ-2
МТ-ЛБ
Т-62
Урал-4320
Компании
ГАЗ Группа
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