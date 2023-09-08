Зенитные артсистемы получают вторую жизнь

Советская 23-мм установка ЗУ-23-2 отлично показала себя во многих вооруженных конфликтах при ведении огня как по воздушным, так и по наземным целям. Фото Владимира Карнозова.

Как защититься от дронов, крылатых ракет и «прыгающих» бомб

По мнению Дэна Райса, бывшего офицера армии США и экс-советника главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, 2 тыс. кассетных ракет М26 могут «закончить конфликт».

Главной задачей для M26 должна стать контрбатарейная борьба. «Если вы – украинские силы, пытающиеся прорвать двухмильное минное поле, вы идете «метр за метром». Против вас тысячи русских орудий, которые все время стреляют... Расчет такой: если обе стороны имеют одинаковую дальность действия артиллерии, когда вы находитесь в наступлении, вы не можете добить до обороняющихся орудий. Артиллерия наступающих должна быть либо большей дальности, либо находиться прямо на передовой. При этом разместить свою артиллерию на передовой вы не можете, потому что тогда вы ее потеряете», – говорит Райс.

То есть следует попросту перебить или разогнать шрапнелью прислугу орудий, прямо как в Первую мировую.

КАССЕТНЫЕ БОЕПРИПАСЫ В ОБОРОНЕ И В НАСТУПЛЕНИИ

Российские журналисты подняли шум о варварстве американцев и ВСУ. Действительно, кассетные боевые части ракет представляют большую угрозу для мирного населения. Журналисты и политики ссылаются на конвенцию 2008 года в Осло, которая вообще запретила использование кассетных боеприпасов. Пишут, что конвенция была ратифицирована 120 странами. А вот США с ВСУ злодействуют!

Все правильно, об этом надо писать, и как можно больше.

Но специалисты должны знать, что конвенцию не подписали 74 (!) страны, среди которых США, Россия, Китай, Израиль, Индия и др. При этом еще в советское время для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Смерч» были созданы кассетные снаряды с боевыми элементами 9Н210 и 9Н235, кассетные бомбы и пр.

По наследству от СССР кассетные боеприпасы перешли от СССР к России и Украине. Украинские медиа утверждали, что РФ применяла кассетные боеприпасы с начала спецоперации. А ВСУ впервые использовали кассетные боеприпасы 24 февраля 2022 года, в день начала СВО.

В августе 2023 года США заявили о поставке на Украину кассетных ракет М26 для РСЗО «Химарс». По данным СМИ, на начало 2023 года на Украине находилось 38 таких РСЗО.

Кассетные снаряды М26 – вещь неприятная, но решить исход конфликта они не смогут. Разумным ответом на поставки М26 должно стать массированное применение Россией своих кассетных снарядов для РСЗО. Применение кассетных боеприпасов куда опаснее для наступающих войск, нежели для обороняющихся. Готовые поражающие элементы кассетных боеприпасов имеют малую кинетическую энергию, от них легко можно защититься тонкими стальными листами, бревнами и т.д.

Вообще-то кассетные боеприпасы применялись еще Петром I. Назывались они тогда гранатной картечью. Стрельба велась из двух- и трехпудовых мортир. Снаряд в металлическом корпусе или в плетеной корзине содержал десятка три трехфунтовых гранат. В полете корпус разрушался, гранаты разлетались и давали при взрыве сотни осколков.

ПРЫГАЮЩИЕ БОМБЫ

Куда опаснее кассетных М26 «прыгающая» бомба GLSDB – гибрид планирующей авиабомбы GBU-39/B с реактивным снарядом M-26. GLSDB – это планирующая корректируемая бомба малого диаметра (190 мм). Бомба снабжена раскрывающимися в полете крыльями. Вес ее 130 кг, длина 1800 мм, 93 кг взрывчатого вещества. Имеет фугасную или проникающую боевую часть. Последняя способна пробить 90-см бетонное покрытие. При помощи ракетного двигателя запускаемая из систем РСЗО «Химарс» бомба разгоняется до 900–1200 м/с, на высоте 15–25 тыс. м отделяется от ракеты и начинает управляемое планирование к цели. Бомба оснащена направляющими закрылками, аэродинамическими рулями и GPS-модулем. Малый размер затрудняет обнаружение и поражение системами ПВО. Заявленная дальность поражения целей достигает 150 км. Стоимость GLSDB – 40 тыс. долл. без учета стоимости ракетного двигателя и работ по сборке. С виду GLSDB – эффективное оружие, способное поражать цели в глубоком тылу. Почему же наши конструкторы не удосужились создать аналог GLSDB – планирующую бомбу для РСЗО «Ураган» или «Торнадо»? Допускаю, что у GLSDB слишком хитрая система наведения. Так пусть сделают хоть какой-то аналог, даже с большим круговым вероятным отклонением (КВО). Неужели на Украине сейчас нет площадных целей для поражения «прыгающими» бомбами? Например, военных складов, оборонных заводов, железнодорожных узлов и т.д.

ЗАЩИТА ОТ «ПОПРЫГУНИЙ»

Как и чем бороться с планирующими бомбами? Наши военные обозреватели предлагают использовать зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2» и «Панцирь-С1». Я не знаю детально их возможности и лишь принимаю это мнение к сведению. На мой взгляд, эффективным средством борьбы с «прыгающими» бомбами и крылатыми ракетами Storm Shadow могли бы стать 76–100-мм автоматические зенитные пушки с корректируемыми снарядами и программируемыми взрывателями. Установка таких взрывателей производится с помощью индуктивных обмоток. В начале и конце канала ствола есть датчики, с помощью которых точно определяется реальная скорость снаряда, а индукционное кольцо ставит время подрыва снаряда с готовыми поражающими элементами. Такие комплексы давно производятся фирмой «ОТО Мелара» и др.

За неимением сухопутных пушек большого калибра ими могли бы стать 57-мм комплексы «Байкал» и «Кинжал». Их долго доводить? Они слишком дороги? Так пока надо использовать старые автоматические артсистемы, и в первую очередь корабельные. Почему бы не защитить Севастополь, порты Кавказа, Крымский и другие мосты стационарными или полустационарными корабельными комплексами? К имеющимся средствам можно добавить стационарные и мобильные корабельные 30-мм шестиствольные артустановки АК-630М с темпом стрельбы 85 выстрелов в секунду. С 1976 года произведены многие сотни таких установок. В 1970-х годах на учениях они обнаруживали и сбивали управляемые снаряды противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фаланга» и различные противокорабельные ракеты – полностью в автоматическом режиме. С 1991 года большая часть носителей АК-630М сданы на лом, законсервированы или годами ждут ремонта у причалов. Почему бы со складов и с кораблей не взять АК-630М и не разместить их у мостов? Можно их установить на большегрузных автомобилях или баржах. Или пригнать в Керченский пролив законсервированные суда со штатными АК-630М и использовать их в качестве плавучих батарей.

С крылатыми ракетами и «прыгающими» бомбами могут эффективно бороться корабельные 76-мм и 100-мм автоматические пушки. Почему небоеспособные на данный момент корабли не поставить на якоря, а то и посадить на мель. А от морских дронов их можно защитить боновыми заграждениями или бетонными блоками. Вспомним, как в 1941–1942 годах импровизированная плавбатарея «Не тронь меня» у Севастополя стала грозой Люфтваффе.

ЗЕНИТНЫЕ АВТОМАТЫ

Кстати, хорошо бы вспомнить и еще один военный опыт. В 1941–1943 годах с поврежденных или ремонтирующихся кораблей снимали 37-мм, 20-мм и 12,7-мм зенитные автоматы и ставили их на корабли, идущие в бой. Если на двух законсервированных или ждущих ремонта кораблях один можно превратить в плавбатарею, но у него неисправна артиллерия, а другой нельзя обратить в плавбатарею, но есть исправные артустановки, тогда, естественно, надо провести рокировку. А можно вообще снять с корабля 30-мм, 76-мм и 100-мм автоматы и сделать из них береговые стационарные или полустационарные установки.

Фантазия? А вот американцы давным-давно проделали такое «нецелевое использование» корабельного комплекса «Вулкан-Фаланкс» – близкого аналога АК-630М. Скорострельность – 50 выстрелов в секунду. Янки поставили 20-мм корабельный артиллерийский комплекс Mark 15 Phalanx на грузовик вместе с системами обнаружения, захвата цели и управления огнем, назвав его Centurion C-RAM (Counter Rocket, Artillery and Mortars – «против неуправляемых ракет, артиллерийских снарядов и минометных выстрелов»). Правда, по мобильности он уступает тому же «Панцирю». Но С-RAM никто не собирался посылать на передовую – это тыловое средство ПВО. Комплекс размещен на четырехосном автоприцепе, скорость превозки – до 20 км/ч. С-RAM с 2005 года использовался в Ираке и Афганистане. 5 июля 2021 года С-RAM, установленный во дворе американского посольства в Багдаде, сбил два дрона. Киев уже давно просит США поставить ему несколько комплексов С-RAM.

А у нас что – нет сотни-двух исправных АК-630М и мощных грузовиков? А вот создавать ли новые дорогостоящие зенитные комплексы на базе ретроорудий – 57-мм пушек С-60 и 23-мм автоматов ЗУ-23–2 – нужно крепко подумать.

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

На форуме «Армия-2023» представлен новейший опытный бронеавтомобиль «Спартак» с 57-мм автоматической пушкой САЗП-57. Я его фотографирую. Ко мне подходит вальяжный дядя, явно «фирмач», и строго спрашивает: «Это закрытая территория. Кто вас сюда пустил?» Я извиняюсь: «Ой, а я думал, что это ретрогрузовик с 57-мм пушкой Грабина С-60, воевавшей еще 70 лет назад в Корее». «Фирмач» скис и засеменил обратно.

Что ж, 57-мм пушек С-60 наделано много, они и сейчас эффективно поражают легкобронированные цели на дальности 5–6 км: вертолеты, дроны и пр. Но в эффективности С-60 в борьбе с «Томагавками» или истребителями F-16 я сильно сомневаюсь. В локальных конфликтах С-60 в полевых условиях ставили на любое подвернувшееся под руку шасси. Боевики ИГИЛ (организация запрещена в РФ) устанавливали С-60 на грузовики. Осенью 1998 года ВСУ на полигоне у Чернигова испытывали новую САУ – БТР-80, где вместо башни установили пушку С-60. Но на полях сражений подобная экзотика пока не замечена. Зато ВСУ используют в боях как минимум несколько десятков С-60, установленных на гусеничном бронетранспортере МТЛБ. Судя по всему, отдача пушки негативно влияет на двигатель.

С 2014 года ополченцы Донбасса устанавливали С-60 на грузовиках и даже на танках Т-55, заменив башню на большой коробчатый броневой щит. В 2020 году армяне воевали в Карабахе на МТЛБ с установленной С-60. Наконец, российские войска на Украине применяют С-60 на грузовике «Урал-4320». Увы, но С-60 предельно устарели, и к ним нет современных типов 57-мм боеприпасов. Можно и нужно делать на фронте «самоделки на коленке», изготовляя импровизированные самоходные артустановки как с С-60, так и с 23-мм спаренной пушкой ЗУ-23–2. Но создавать для них новые шасси и серийно производить на больших заводах – это «две большие разницы», как говорят в Одессе.

К примеру в середине 1990-х КБ «Точмаш» работало над модернизированным вариантом 23-мм буксируемой установки ЗУ-23М. Прошло 25 лет, а в серию ЗУ-23М так и не пошла. А сколько денег в нее убухали – государственная тайна. А на форуме «Армия-2023» ПО «Туламашзавод» представило еще одну буксируемую модернизацию – ЗУ-23АЭ. По сравнению с оригинальной ЗУ-23–2 темп стрельбы снизили в четыре раза, с 2000 до 500 выстрелов в минуту – «в целях экономии дорогостоящих снарядов». А что, налажен выпуск новых «дорогостоящих» 23-мм выстрелов?

По данным изготовителя, три ЗУ-23АЭ можно разместить на расстоянии 100 м друг от друга. Оператор одной из них может управлять двумя другими в автоматическом режиме. У него есть автомат сопровождения цели с оптическим блоком наведения, который оснащен теле- и тепловизионными камерами и лазерным дальномером. Не могу понять: зачем делать три установки с суммарным темпом 1500 выстр/мин вместо одной с темпом 2000 выстр/мин? Уменьшение темпа можно понять при стрельбе по наземным целям. А вот по низколетящим воздушным целям в ХХ веке создавались установки калибра 20–30 мм со скорострельностью до 6000 выстр/мин. Обычно использовались блоки с шестью или семью стволами калибра 20–30 мм. Из рекламы получается, что один оператор ЗУ-23АЭ заменит 27 номеров расчета трех ЗУ-23–2. Допускаю, что подобное возможно на корабле. А в полевых условиях расчеты трех ЗУ-23АЭ лишь увеличатся за счет специалистов по лазерам и прочим новинкам.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ «ЗУБИЛО»

На «закрытой» площадке за канатом я увидел железное корыто с колесной формулой 4×4 – чудо-юдо без окон и дверей. Оказалось, это автодрон «Зубило», созданный АО «Ремдизель» (Набережные Челны). Вес «Зубила» 16 т, максимальная скорость (видимо, по шоссе) – 100 км/ч. На «Зубиле» установлена полностью автоматизированная ЗУ-23. Да еще он может и грузы перевозить.

В проспекте указано: «Автономность – 10 км». Этого я не понял. Это предельное расстояние для оператора? И «Зубило» будет носиться по изрытым окопами и воронками полям Бахмута? И будет громить сухопутные объекты и дроны ВСУ? Говорят, на трассе Москва–Петербург уже ездят беспилотные грузовики. На трассе установлены многочисленные датчики информации. Автодроны корректируются системой ГЛОНАСС. А вот сидит ли на автодроне подстраховывающий дядя, неизвестно. Кстати, на Украине обе стороны успешно глушат спутниковую навигацию.

А что это за супероружие – ЗУ-23–2? Это буксируемая зенитная установка, принятая на вооружение 22 июня 1960 года. Серийное производство установок велось на заводах № 525 в Куйбышеве и № 535 в Туле. Боеприпасы производились в Зеленодольске и Дзержинске. ЗУ-23–2 оказались эффективны в бою и удобны в эксплуатации. В ХХ веке они поступили на вооружение 60 государств мира и участвовали во всех локальных войнах второй половины ХХ века и начала XXI века. С 1970 года в ремчастях армий и в отрядах боевиков начали создаваться самоходные 23-мм установки. В СССР ЗУ-23–2 ставили на автомобили ГАЗ-66, ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, «Урал-375», «Урал-4320», на бронетранспортеры МТЛБ, МД «Ракушка» и др. По Ираку и Сирии уже 15 лет носятся лихие тачанки – ЗУ-23–2 на джипах всех марок. К 2014 году в ВСУ и на складах состояло около 300 старых советских ЗУ-23–2. Но сами установки и боеприпасы для них на Украине никогда не производились. С 2014 года ВСУ и ополченцы Донбасса ставили ЗУ-23–2 на автомобили ГАЗ-66, ЗИЛ-131, на БТР МТЛБ и даже на танковые тягачи БТС-4.

По данным СМИ, осенью 2017 года украинское ГП КБ «Артиллерийское вооружение» наладило производство стволов КБА40 для ЗУ-23–2. А в июне 2021 года на Ровенском полигоне проходил испытания буксируемый клон ЗУ-23–2, изготовленный компанией «Украинская бронетехника». Кроме того, на вооружение ВСУ поступают ЗУ-23–2 и их национальные модернизации из Польши, Финляндии и других стран. Украинское ТВ показало учения 122-й бригады территориальной обороны под Одессой с применением 23itk61 – финской модернизации ЗУ-23–2. Как видим, на Украине с обеих сторон работают сотни «Зушек». Но нужно ли России спустя полвека вновь запускать в серийное производство ЗУ-23–2, пусть даже в модернизированном варианте? Если верить прессе, на наших заводах и так ведется производство 23-мм стволов для ЗУ-23. И этого, видимо, достаточно.

А всем любителям ретроартсистем ЗУ-23 и С-60 надо еще раз все тщательно просчитать по критерию эффективность/стоимость. «Самоделки на коленке», устанавливаемые на автомобили и БТР, имеют весьма высокий коэффициент эффективность/стоимость. Ремрота может за день-два установить ЗУ-23 на грузовик или БТР. Расход средств минимальный: выдать солдатикам по пол-литра «продукта 38» (секретный индекс 1941 года) на нос. И делов-то.

Александр Широкорад

Александр Борисович Широкорад – писатель, историк.