Воздушно-десантные войска России: взгляд со стороны.

Воздушно-десантные войска России вызывают гордость у наших граждан и зависть у наших «партнеров». Предлагаемая статья вышла в начале февраля 2022 года, до начала специальной военной операции на Украине. Вместе с тем, она написана под впечатлением действий миротворческих сил ОДКБ в Казахстане и достаточно точно передает состояние и возможности ВДВ России.

Автор: доктор Кристиан Херрманн (Christian Herrmann) – преподаватель по вопросам безопасности Федеральной высшей школы государственного управления Германии, специальность федеральная полиция.

Воздушно-десантные силы Российской Федерации

В очень короткие сроки по так называемой просьбе о помощи Президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВА в Казахстан были переброшены не только первые легкие силы, но и завершена мобилизация полностью механизированных воздушно-десантных частей.

По данным Минобороны России, около 2500 военнослужащих были переброшены в соответствующие исходные пункты (аэродромы) для переброски в ближайшее время в Казахстан в штатном техническом оснащении. Воздушно-десантные части входят в состав войск (российское правительство говорит здесь о миротворческих контингентах), развернутых в рамках возглавляемого Россией военного альянса Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для урегулирования текущей ситуации в Казахстане.

Продемонстрированный сейчас уровень готовности российских войск и связанная с ним проекционная способность механизированных войск впечатляют по ряду причин. Начало года в России традиционно является периодом праздников. На первую неделю января приходятся два важных праздника: Новый год и православное Рождество 7 января. Кроме того, помимо участия в международных миссиях (Сирия и Мали), российские войска также в большом количестве связаны с недавней их переброской к границе с Украиной.

Воздушнодесантные войска России: генезис

В Воздушно-десантные войска России (ВДВ) имеют давнюю традицию, уходящую корнями в 1930-е годы. ВДВ отмечены во всех вооруженных конфликтах с участием Советского Союза и России с 1941 года.

Создание советских Воздушно-десантных войск в послевоенное время во многом обязано усилиям одного человека, генерала армии Василия МАРГЕЛОВА, так что аббревиатуру ВДВ для Воздушно-десантных войск иногда в шутку интерпретируют как «Войска дяди Васи».

Воздушно-десантные части двух дивизий (7-й и 31-й гвардейских) использовались в советских операциях 1956 года в Венгрии. 7-я гвардейская дивизия также принимала участие во вторжении в Чехословакию в 1968 году.

Первая экспериментальная воздушно-десантная бригада, 1-я воздушно-десантная бригада, по-видимому, была сформирована из частей 51-го гвардейского парашютно-десантного полка (пдп, Тула) в 1967/1968 годах после того, как Советы изучили американский опыт во Вьетнаме. В 1973 году 13-я и 99-я воздушно-десантные дивизии были переформированы в воздушно-десантные бригады, в результате чего количество дивизий сократилось до восьми. Существовали также отдельные полки и батальоны. Но даже в 1980-е годы с помощью всех военно-транспортных самолетов ВВС и Аэрофлота для выполнения боевых задач первой волны против НАТО можно было задействовать только две дивизии ВДВ.

Командующий ВДВ генерал-полковник М.Теплинский

В составе Вооруженных Сил России ВДВ образуют отдельный род войск, который подчиняется непосредственно Высшему командованию ВС России. В настоящее время ВДВ возглавляет генерал-полковник Андрей Сердюков [с 16 июня 2022 года Командующим ВДВ России назначен Герой России генерал-полковник Михаил Теплинский].

В состав ВДВ входят как воздушно-десантные, так и десантно-штурмовые соединения, что делает эту службу частью чрезвычайно гибкого инструмента российских вооруженных сил. Они составляют ядро ​​российских сил реагирования на кризисы. Численность войск насчитывает более 72 тыс. военнослужащих. Это означает, что ВДВ России являются вооруженной силой, примерно сравнимой со всеми сухопутными войсками Германии. Хотя штат CВ бундесвера насчитывает около 65 тыс. чел. личного состава, они имеют гораздо больший дефицит военнослужащих.

Организация

По состоянию на 2022 год [январь] Воздушно-десантные войска России организованы следующим образом:

7-я гвардейская воздушно-десантная дивизия (горная) в Новороссийске,

76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия в Пскове,

98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия в Иваново (в 2022 году переброшена в Казахстан),

106-я гвардейская воздушно-десантная дивизия в Туле,

11-я гвардейская воздушно-десантная бригада в Улан-Удэ,

31-я гвардейская воздушно-десантная бригада в Ульяновске (в 2022 году переброшена в Казахстан),

56-я гвардейская воздушно-десантная бригада в Камышине (в настоящее время бригада переформируется в полк и перебазируется в Феодосию в Крыму),

83-я гвардейская воздушно-десантная бригада в Уссурийске,

242-й учебный центр ВДВ в Омске,

38-я гвардейская воздушно-десантная бригада связи в Медвежьих Озерах,

45-я гвардейская отдельная бригада специального назначения в Кубинке (в 2022 году переброшена в Казахстан).

В составе десантно-штурмовых дивизий в 2021 году были сформированы два десантно-штурмовых полка в Пскове и в Крыму.

Снаряжение и вооружение

Личное огнестрельное оружие и оружие отделения включает:

автоматы калибра 5,45×39 мм АК-74М, в том числе варианты, модернизированные комплектом КМ-АК «Обвес», автоматы АКС-74, а также автоматы АКС-74У,

автоматы калибра 5,45×39 мм АК-12,

ручной пулемет калибра 5,45×39 мм РПК-74 (в настоящее время снят с производства и заменен на ПКМ/ПКП),

универсальный пулемет калибра 7,62×54 мм ПКМ,

универсальный пулемет калибра 7,62×54 мм 6П41 «Печенег» (ПКП), в настоящее время заменяющий ПКМ в качестве универсального пулемета в ВС России,

снайперская винтовка Драгунова СВДС 7,62×54 мм,

модифицированная СВД СВУ в конфигурации булл-пап и ее варианты имеют ограниченное применение,

основная снайперская винтовка калибра 7,62×54мм СВ-98,

снайперская винтовка крупнокалиберная 12,7×108 мм АСВК-М «Корд-М»,

Снайперская винтовка ВСС «Винторез»

снайперская винтовка с глушителем 9×39 мм ВСС «Винторез»,

специальная штурмовая винтовка АС «Вал»,

полуавтоматический пистолет под патрон 9×19 мм Парабеллум MР-443 "Грач",

полуавтоматический пистолет Макарова калибра 9х18 мм ПМ, Glock 17 – полуавтоматический пистолет 9х19 мм Парабеллум,

подствольные 40-мм гранатометы для осколочных и химических гранат ГП-25, ГП-30 и ГП-34,

30-мм автоматический гранатомет АГС-17 «Пламя»,

реактивный пехотный огнемет РПО-А "Шмель", в настоящее время заменяет более старый РПО "Рысь",

ручной противотанковый гранатомет РПГ-7Д: или более современные системы, такие как РПГ-22 и РПГ-26,

120-мм миномет 2С12 «Сани»

82-мм миномет 2Б14 «Поднос» или 120-мм миномет 2С12 «Сани» на автомобилях УАЗ,

переносной ЗРК 9К38 «Игла» или более современная 9К338 «Игла-С»,

переносной ЗРК 9К333 «Верба», поступающий в настоящее время на вооружение,

переносные противотанковые комплексы 9К111 «Фагот», 9К115 «Метис» и 9М133 «Корнет».

По состоянию на 2018 год Воздушно-десантные войска России полностью оснащены комплектами полевого обмундирования и снаряжения «Бармика» и «Ратник». Кроме того, у них на вооружении: автоматизированные системы управления «Андромеда-Д», «Барнаул-Т» и «Дозор», снегоходы АС-1, квадроциклы, специально разработанная для жаркого климата форма и арктическая техника «Нанук», разведывательно-управляющие и планирующие модули, а также разработанный дочерней компаний концерна «Калашников» компанией ZALA Aero Group напоминающий винтовку переносной генератор помех Rex-1, используемый для борьбы с БПЛА.

Переносной генератор помех анитидрон Rex-1

ВДВ получат переносные версии зенитной РЛС «Гармония», модернизированные пункты разведки и управления артиллерийским огнем РЛС «Аистёнок» и «Соболятник». Российские ВДВ также получили новые специальные парашюты типа управляемое крыло.

В 2020 году ВДВ продолжили модернизацию и переоснащение командных пунктов. Начали закупку высотной парашютной системы «Стайер», позволяющей десантироваться с высоты до 10 000 м, завершили закупку управляемых специальных парашютных систем. Минобороны России также приняло на вооружение ВДВ машину управления артиллерийским огнем «Завет-Д».

Высотная парашютная система «Стайер»

В отличие от других механизированных подразделений, которые используют различные бронемашины серий БМП, БТР и МТ-ЛБ, ВДВ использует исключительно машины семейства боевой машины десанта (БМД). Имеется более 1800 боевых бронированных машин, в основном БМД-1 (выпуск с 1969 г.), из которых, кроме около 100, находятся в резерве, и не менее нескольких сотен БМД-2 (с 1985 г.). Также имеется более 100 БМД-3 (1990 г.), некоторые из которых модернизированы до уровня БМД4. Все они являются амфибиями и передвигаются по воде со скоростью около 10 км/ч.

БМД-4 также способна вести полноценный непрерывный огонь, находясь на плаву, чего нет ни у одной другой машины с таким тяжелым вооружением (100-мм орудие и 30-мм автоматическая пушка). Однако известно, что некоторые подразделения (например, развернутые для миротворческих операций на Балканах) использовали бронетранспортеры БТР, а не БМД.

Боевая машина десанта БМД-4М

Поступившие в ВДВ России в 2018 году танки Т-72Б3 были модернизированы и оснащены системой автоматического управления «Андромеда». ВДВ России с 2021 года располагают 150 Т-72Б3 и 10 Т-72Б3 образца 2016 года. Существует также безбашенный вариант БМД-1, БТР-Д, который используется в качестве транспортной машины и служит основой для специализированных версий, таких как противотанковые, командно-штабные и машины связи. БТР-Д частично планируется заменить новой многоцелевой бронемашиной БТР-МД «Ракушка», которая также будет представлена в нескольких модификациях. На вооружении находится около 280 машин БТР-Д во всех комплектациях. Первая серийная партия новых БМД-4М и БТР-МДМ «Панцирь» в количестве 24 единиц (по двенадцать каждой модели) передана Воздушно-десантным войскам России в 2015 году. В 2016 году ВДВ оснастили БМД4М и БТР-МДМ первый полк. В 2017 году они получили два батальонных комплекта десантируемых машин БМД-4М и БТР-МДМ, а также более 80 бронеавтомобилей «Рысь» и УАЗ «Пикап».

Воздушно-десантные бригады России получили бронеавтомобили ГАЗ-233036 «Тигр» СПМ-2. Также заказаны бронетранспортеры «Камаз Тайфун», которые после доработок под нужды ВДВ поступили в августе 2021 года. Воздушно-десантные войска России получили около 100 специальных бронированных машин «Тигр» и «Рысь», 200 снегоходов-вездеходов «Снегоход А-1» и «АМ-1», легкие автомобили УАЗ «Патриот», бронеавтомобили «Торос» 4х4 и десантируемые грузовики «Камаз». В настоящее время ВДВ получает бронированные снегоходы "Беркут" для транспортировки личного состава и огневой поддержки в арктических условиях. Также будут поставлены комплексы РЭБ «Инфауна» и «Леер-2», а также беспилотники «Элерон-3СВ» и командирские машины П-230Т. В августе 2021 года были продемонстрированы машина химической разведки РХМ-6 на базе БТР-80, БТР-Д с зенитной установкой ЗУ-23 и командно-штабные машины Р-149МА1 и Р-142ДА. Легкое тактическое транспортное средство типа багги «Сармат-2» приняло участие в учениях «Запад-2021».

Легкое тактическое транспортное средство «Сармат-2»

Как сообщалось 1 августа 2013 года, ВДВ России разработают гибридную боевую машину, сочетающую в себе черты боевой машины десанта и вертолета. Для удовлетворения потребностей будущих вооруженных конфликтов рассматривается боевой модуль, сочетающий в себе легкую боевую машину и ударный вертолет с экипажем из трех-четырех человек. Аппарат должен быть разработан для ВДВ к 2030 году.

Аэромобильные артиллерийские установки АСУ-57 и АСУ-85 были списаны. Они имели легкое бронирование и обладали ограниченными противотанковыми возможностями, но оказывали неоценимую огневую поддержку десантникам в тылу врага (калибр орудия в миллиметрах — число рядом с обозначением АСУ).

Также списаны 140-мм РСЗО РПУ-14 (8У38) и 122-мм РСЗО БМ-21В «Град-В» (9П125) на ГАЗ-66 и 85-мм пушка СД-44. На сегодняшний день в ВДВ эксплуатируются следующие системы:

2С9 «Нона» и модернизированная 120-мм САУ 2С9М, в настоящее время заменены на 120-мм буксируемый миномет 2Б23 «Нона-М1» и 120-мм САУ 2С31 «Вена»/2С12А (модернизированная),

125-мм самоходная/противотанковая пушка 2С25 «Спрут-СД» на базе корпуса БМД-3,

на базе корпуса БМД-3, 122-мм самоходная гаубица и противотанковое орудие Д-30 (2А18), буксируемая грузовиком, не плавающая, может поворачиваться на 360 градусов, поскольку установлена ​​на треноге,

23-мм зенитная установка ЗУ-23-2 либо устанавливается на БТР-Д, либо может буксироваться джипом или грузовиком, поскольку имеет колеса. С 2011 года некоторые ЗУ-23 были заменены на «Стрелу-10М3/МН», а с 2016 года — на последние версии ЗРК «Бук».

2С36 «Зауралец-Д» - будущая 120-мм САУ на базе БМД-4,

«2С37» - будущая 152-мм САУ на базе БМД-4.

У ВДВ есть множество грузовиков и джипов, подходящих для десантирования с воздуха, например, Урал-4320, ГАЗ-66В и ГАЗ2975 "Тигр" для транспортировки грузов, специального личного состава и техники (например, минометов, боеприпасов), но не личного состава основных подразделений (все десантники перевозятся в бронетранспортерах). В настоящее время на смену ГАЗ-66 приходит КамАЗ-43501.

САУ 2С31 «Вена»

Кроме того, имеются БПЛА следующих типов: малогабаритный разведывательный комплекс «Искатель» с двумя БПЛА, комплекс БПЛА «Орлан-10», БПЛА комплекса «Гранат», а также БПЛА комплекса «Тахион».

Вывод

По мнению российского военного руководства, количественно значимые Воздушно-десантные войска России и в дальнейшем будут играть решающую роль. Соответственно, модернизация этих сил останется приоритетом. Почти все оборудование классифицируется Минобороны России как «современное». Хотя этот термин не определен, он, очевидно, означает наличие в войсках почти полностью постсоветской техники. Это отнюдь не норма в остальной российской армии.

Нынешняя миссия в Казахстане показывает высокую гибкость ВДВ, которые также могут стать опасным противником для НАТО, например, в случае операции вмешательства в Балтийском регионе. ВДВ из-за их сравнительно тяжелого оборудования способны провести хотя бы один сдерживающий продолжительный бой с механизированным противником. Кроме того, ВДВ взаимодействуют специализированными силами и спецподразделениями в случае проведения ими операций, что опять же повышает потенциал риска для обороняющихся сил НАТО.

По материалам журнала Europäische Sicherheit & Technik

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