Рой "Гремлинов". Американская программа БПЛА, управляемых с самолёта

Американская корпорация "Сьерра Невада" (Sierra Nevada Corporation - SNC) выпустила пресс-релиз, в котором говорится о проведении работ по созданию дронов, способных выполнять боевые задачи в составе "роя". Сообщается, что одна из решаемых на данный момент задач – управление "роем" беспилотников с борта самолёта, который будет при этом находиться вне зоны обнаружения и поражения противником. Пока созданы дроны, которые сложно назвать миниатюрными.

DARPA

По последним данным, дроны могут быть выпущены над определённой местностью с использованием транспортного самолёта C-130 Hercules. После выполнения миссии дроны должны будут собраться в условленном месте и подготовиться к новой миссии в течение суток. Дроны рассчитаны на 20 использований.

Заявлено, что на данный момент компания Dynetics разрабатывает устройство по "захвату" беспилотников. Это устройство должно обеспечить стыковку и отстыковку БПЛА с (от) C-130 в процессе полёта.

Вся эта программа в США носит название "Гремлины" (Gremlins) и предназначена для различных нужд в военной сфере. В частности, речь идёт о введении в заблуждение средств ПВО-ПРО противника, которые должны реагировать на "рой" беспилотников как на "главную цель". В то же время беспилотники могут обеспечивать прямую радиоэлектронную и физическую защиту транспортников и бомбардировщиков, а также вести разведку или нести определённого типа боеприпасы. Рассматривается создание несколько вариантов дронов в программе "Гремлины".

Интерфейс и система управления группой беспилотников разрабатывается в компании Kutta Technology. Основная проблема – создать аппаратуру, которая могла бы по каналам связи синхронизировать и рассинхронизировать работу нескольких беспилотников при нахождении тех в воздухе и при выполнении ими определённой задачи.

Планируется, что программа Gremlins будет завершена к концу 2019 года. Заявлено, что уже осуществлено тестирование беспилотников в режиме полёта в составе группы.