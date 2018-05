Боевой рой: в армию США призвали "гремлинов"

Tornado 275

№9 16.05.2018 13:56 Цитата, q

В целом же ошибка реального руководства США в том что в DARPA принимаются специфические решения,



В ЧАСТНОСТИ, все ключевые позиции по ряду вопросов как и в случае ядерного проекта сосредоточены у руководителей проектов одной лишь "богоизбранной" (знали бы ЧЕМУ) нации [url=]

[/url]



Цитата, q As of 2017, Nobel Prizes[note 1] have been awarded to 892 individuals, of whom 201 or 22.5% were Jews, although the total Jewish population comprises less than 0.2% of the world's population. This means the percentage of Jewish Nobel laureates is at least 112.5 times or 11,250% above average.

Американцы не дураки поэтому и поручили евреям ответственные проекты.





Цитата, q У них точка невозврата пройдена была в 2016 году, когда они скупив с начала 2010-х всех кто хоть как то тянул в Москве и пр. получили доступ к технологии роевых дронов.

Технологии китайцы ищут в израиле, не в Москве







[url=] https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Jewish_Nobel_laureates [/url]Американцы не дураки поэтому и поручили евреям ответственные проекты.Технологии китайцы ищут в израиле, не в Москве