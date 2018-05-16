Боевой рой: в армию США призвали "гремлинов"
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БЛА Gremlins.
Источник: DARPAtv/YouTube.com
США готовы запустить "рои" многоразовых дронов
В настоящее время в США начинается третий этап реализации программы Gremlin, которая предполагает создание небольших и относительно недорогих летательных аппаратов, которые можно будет запускать с борта боевых и транспортных самолетов. Программа Gremlin заложит основу для будущего использования систем роев БЛА.
Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA) сформировала команду из корпораций и компаний, которая должна справиться с задачей захвата беспилотных летательных аппаратов в полете, сообщает Defense News. Это будет третьей фазой реализации программы Gremlin.
"Замысел программы Gremlin состоит в создании небольших и относительно недорогих летательных аппаратов, которые можно будет запускать с борта боевых самолетов", - пояснил "Газете.Ru" главный редактор журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов.
Как сообщил собеседник издания, новыми беспилотниками можно будет оснащать военно-транспортные самолеты (С-130), ударные дроны (MQ-9В), бомбардировщики (В-52, В-1), истребители (F-16, F-15E, F-18) и другие летательные аппараты. Аппарат может преодолевать расстояние до 550 км и находиться в воздухе около часа.
Компания Sierra Nevada Corporation была отобрана DARPA для заключительной фазы программы Gremlin, которая в конечном итоге позволит запускать рои БЛА с самолетов ВВС США вне зон поражения средств ПВО вероятного противника.
Sierra Nevada Corporation (SNC) предоставит БЛА, создаваемым по программе Gremlin, автономную систему стыковки.
Это позволит военно-транспортным самолетам типа С-130 захватить БЛА в полете по завершению выполнения беспилотником боевой задачи. Затем самолет ВТА доставит БЛА на авиабазу, где дроны будут подготовлены к повторному вылету в течение 24 часов.
В выборе SNC для третьей фазы программы Gremlin принимала участие авиационная корпорация Dynetics. Последняя разработала устройство захвата, которое будет развернуто на военно-транспортном самолете C-130. Именно этот механизм позволит осуществить стыковку с БЛА в воздухе, а затем поднять дроны в грузовой отсек С-130.
Третья и заключительная фаза программы Gremlin должна продемонстрировать все новые технологии, разработанные во время двух предшествующих конкурентоспособных фаз осуществления этой программы. В ходе выполнения первых двух этапов проекта количество участвующих в нем фирм сократилось с четырех до одной.
"Предыдущие успехи корпорации SNC с автономной дозаправкой БЛА в воздухе и достижение необходимой точности в навигации оказались вполне достаточными для того, что фирма Dynetics планировала достичь в ходе реализации программы Gremlins", - заявил первый вице-президент развития бизнеса и технологий для бизнес-сферы электронных и информационных систем корпорации SNC Грег Кокс.
Пользовательский интерфейс и необходимые механизмы обслуживания для БЛА обеспечит третий член команды, подобранной DARPA, - фирма Kutta Technology, являющаяся филиалом SNC. Роль этой компании будет заключаться в разработке станции управления для обеспечения безопасного полета БЛА по программе Gremlin, начиная от запуска и заканчивая подготовкой к повторному вылету.
В начале этого месяца DARPA объявило, что кооперация соисполнителей успешно проверила технологию Gremlin во время летных испытаний на полигоне Юма. Таким образом, есть твердая уверенность в том, что программа запуска БЛА с борта самолета и их подготовка к повторному вылету будет реализована в полном объеме уже к концу 2019 года.
"Предыдущие летные испытания вселили в нас веру, что мы можем достигнуть нашей цели - подготовить к повторному вылету четыре аппарата типа Gremlin всего через 30 минут", - сказал диспетчер программ в Тактическом технологическом офисе DARPA Скотт Вирзбэновский.
В апреле этого года Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США заключило с фирмой Dynetics 21-месячный контракт общей стоимостью $38,6 млн для реализации третьей фазы программы Gremlin. Другие игроки этой команды - компании и корпорации Kratos Unmanned Aerial Systems, Moog, Airborne Systems, Systima, Applied Systems Engineering, Inc., и, наконец, International Air Response.
"Идеи организации взаимодействия множества БЛА на основе концепции "стаи" или "роя" были предложены американскими разработчиками порядка 10 лет назад", - рассказал "Газете.Ru" Денис Федутинов.
По словам специалиста, они состоят в том, чтобы обеспечить совместную работу группы БЛА не посредством заранее заложенного плана полета для каждого отдельно взятого аппарата, а посредством создания самостоятельно адаптирующейся под изменяющуюся боевую обстановку системы, реализующей групповое поведение без наличия некоего единого центра принятия решений, схожее с поведением в рамках природных групп, таких как стая, или рой.
"Рой" с преимуществами
Во-первых, преимуществом концепции "роя" является снижение возможностей противодействию подобным стайным БЛА со стороны сил и средств противовоздушной обороны противоборствующей стороны.
Во-вторых, при использовании алгоритмов управления, не применяющих коммуникацию между БЛА на основе радиосвязи, снижается уязвимость подобной стаи от воздействия со стороны сил и средств РЭБ противника.
В-третьих, стайное поведение способствует повышению эффективности групповых действий за счет реконфигурируемости системы и перераспределения задач внутри группы, в том числе при выбытии, или включении в ее состав некоторого количества аппаратов.
Возможность эффективного решения поставленных боевых задач за счет применения данной концепции, причем решения с малыми затратами было оценено американскими военными.
Данная идея получила положительный отзыв у представителей Пентагона, и в дальнейшем данная тематика попала под патронаж DARPA.
Подходы по реализации стайного применения БЛА, в частности, прорабатывались с применением малоразмерных низкостоимостных беспилотников Perdix.
Известно о том, что были проведены испытания базирующейся на данных беспилотных аппаратах системы как с наземным, так и с воздушным стартом. Наибольший резонанс вызвала информация о проведении в 2016 году испытания, в которых было задействовано более 100 единиц БЛА. Запуск производился из специальных контейнеров, расположенных на борту самолетов F/A-18.
Новый этап в реализации концепции стайного применения состоит в том, чтобы обеспечить не только запуск множества БЛА с борта некоего "самолета-матки", но и их последующий подбор для обеспечения многократного применения, что как предполагается, может быть реализовано в ближайшей перспективе.
"Успехи, демонстрируемые американскими компаниями-разработчиками в данном направлении, позволяют с высокой долей вероятности предположить, что до момента начала практического применения роя беспилотных летательных аппаратов, в том числе с борта воздушных носителей, осталось совсем немного времени", - заключил Денис Федутинов.
Михаил Ходаренок
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15.05.2018
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Виктор Алексеевич
1989
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№1
16.05.2018 09:06
Цитата, q
до момента начала практического применения роя беспилотных летательных аппаратов, в том числе с борта воздушных носителей, осталось совсем немного времениПоэтому умные люди уже подготовили лазерный ответ:
"поражает одновременно свыше 30 небольших летательных объектов как самолетного, так и вертолетного типа. Система способна в течение 5 секунд уничтожить любые дроны в радиусе 2 км"
Хотелось бы конкретики про наш лазер.
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Воин3D
1656
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№2
16.05.2018 09:19
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №1
Поэтому умные люди уже подготовили лазерный ответ:Там не только лазерный ответ. Система РЭБ специально под рой разрабатывается.
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Виктор Алексеевич
1989
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№3
16.05.2018 09:46
Цитата, Воин3D сообщ. №2
Система РЭБ специально под рой разрабатывается.Это американцы знают и потому:
Цитата, q
использовании алгоритмов управления, не применяющих коммуникацию между БЛА на основе радиосвязи, снижается уязвимость подобной стаи от воздействия со стороны сил и средств РЭБ противника.Видимо оптико-электронные системы распознавания образов и навигации наподобие автомобильных. Поскольку нет радиосвязи, то подавить такие можно только путём сожжения электроники мощным ЭМИ. Это уже не столько РЭБ, сколько разрушающее оружие.
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Владислав
16911
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№4
16.05.2018 11:11
Высокие ТТХ, кроме ИК, визуальной заметности для лидаров, хвоста из газов который ЛЮБОЙ нормальный настроенный на определённые длины волн "раман" запросто засечёт за ХХкм (в РФ стоят 3-4млн руб/шт в КНР ~0,5млн юаней) и маневренныхъ (для дрона) характеристик - см. оперение и крыло,
НО весьма дороги. Впрочем ВПК США не первый раз будет "пилить бабло". Наваять с 10000шт могут за несколько лет.
Думаю что поменьше убьёт ЛЮБЫЕ системы если РЭБ не сработает.
С другой стороны ответ может прилететь с ЛЮБОЙ дальности, всплывающего контейнера или к примеру ржавого контейнера на корабле. Если в 2003 году ДЕРЕВЯННЫЙ самолёт с ДВС 1972-74года выпуска споконо пролетел 3000км будьте уверены что КНР располагает 6-10млн/мес возможностью делать подобные как и размещать в чём угодно.
С другой стороны китайцев в NYC более полумиллиона... И это только тех кто официально ;-)
Что захотят, то и смогут. Да и типичные американские статьи по аэронавтике и КА как правило идут с Чжоу, Ли и проч. и в отличие от ситуации 25 лет назад сейчас это уже не только статьи по симуляциям но и по железкам.
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Владислав
16911
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№5
16.05.2018 11:25
Отдельноо хотел бы остановиться на таком РДТТ и дроне на нём, ТТХ явно фантастические, дальность порядка 200 миль. Сброс с самолёта или дрона, полёт на высоте 10км и более я так понимаю, с пикированием на цель. Я знаю как можно иметь но это не РДТТ будет всё же воздушник, Да и времени уже нет.
Отставанию в области РДТТ мы "обязаны" Зельдовичу, который в 1940 г убрал, т.к. на тот момент действительно было трудно считать (американцам в СССР в 1930-х был разработан специализированный вычислитель) а затем как мог не давал вернуть обратно в уравнение ячейки горения давя авторитетом. Попытки обратно вернуть были в 1950-х середины. - управление полями знаний имеет тяжкие последствия.
Как следствие, СССР отставал по РДТТ особенно в области твердотопливных ракет для РПКСН лет на 15-20.
Тот же Ландау о нём весьма справедливо высказывался в резких выражениях, т.к. видел ВОЗМОЖНОСТИ. В результате была попытка его убийства, после которой он стал инвалидом (с другой стороны всё же с женой Корой мог разговаривать сколько та хотела).
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Tornado
275
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№6
16.05.2018 11:31
Цитата, q
Отставанию в области РДТТ мы "обязаны" Зельдовичу
Отставанию во всем вы обязаны Комунистическому строю который некогда не мог и не сможет соревнаваться с духом свободного предпринимательства и капиталлизма
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Геннадий Гущин
314
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№7
16.05.2018 12:49
Пока что не призвали в армию, а лишь экспериментируют. Чем закончатся эти эксперименты пока не известно. Вот если начнут на основе этих Gremlin изделие для развёртывания в войсках разрабатывать, тогда можно будет сказать, что скоро появятся.
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №3
Видимо оптико-электронные системы распознавания образов и навигации наподобие автомобильных. Поскольку нет радиосвязи, то подавить такие можно только путём сожжения электроники мощным ЭМИ. Это уже не столько РЭБ, сколько разрушающее оружие.Зачем сразу сжигать? Достаточно будет поставить помехи оптическим системам навигации и разведки БПЛА.
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Владислав
16911
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№8
16.05.2018 13:49
Геннадий,
Китайцы рои не торопятся показывать. У них точка невозврата пройдена была в 2016 году, когда они скупив с начала 2010-х всех кто хоть как то тянул в Москве и пр. получили доступ к технологии роевых дронов. Конкретно читал интервью "отца роев" китайского, примерно то же что Тильден с Хасслахером для BEAM робототехники, что они наконец решили ОСНОВНЫЕ проблемы роя и вопрос уже технический. Вот вам бытовые, на квадриках, демонстрашку. Стоимость мозгов, включая нейроподобные чипы, в клетке Фарадея не более 1500юаней. Производить десятками миллионов чипов подобного класса В МЕСЯЦ китайцы на смартфонах научились, хотя топовые всё равно с TSMC, Тайвань (в составе КНР) - там делают центральных процессоров больше чем во всём остальном мире ВМЕСТЕ ВЗЯТОМ
В целом же ошибка реального руководства США в том что в DARPA принимаются специфические решения,
В ЧАСТНОСТИ, все ключевые позиции по ряду вопросов как и в случае ядерного проекта сосредоточены у руководителей проектов одной лишь "богоизбранной" (знали бы ЧЕМУ) нации. Тем самым ряд направлений попросту закрыты. В РФ немногим с той лишь разницей что как и из ФТИ так и из "сколькова" проекты минимально доработав из тех что потолковее утекают в основном США. Как результат в области сильного ИИ китайцы всё на корню скупили, разница в оплатах труда ведущих составляла 2-5 раз.
Рои в 1000 и более дронов могут выполнять, как и предлагал летом 2003, роль ДРЛО с НЕДОСТИЖИМЫМИ для ЛЮБЫХ радаров воздушного базирования ТТХ. В т.ч. на длинных волнах, которым глубоко по барабану есть ли стелс или нет - ТРДД всё равно увидят, не говоря о ЛЮБОЙ пилотируемой технике.
Если китайцы смогли делать геоструктурные преобразования не говоря о биосфере в течении лет или даже месяцев то думаю с дронами роями по миллионам в формации справятся. Причём живущих на территории противника.
Причём на земле то же, особенно там где есть дороги, напоминаю что в РФ они разве в мегаполисах да между ними встречаются, зато в ЕС/США полно, в случае неуплаты долга долговладелей может действовать к 2030-40 более решительно:
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Tornado
275
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№9
16.05.2018 13:56
Цитата, q
[url=]
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Jewish_Nobel_laureates [/url]
Цитата, q
As of 2017, Nobel Prizes[note 1] have been awarded to 892 individuals, of whom 201 or 22.5% were Jews, although the total Jewish population comprises less than 0.2% of the world's population. This means the percentage of Jewish Nobel laureates is at least 112.5 times or 11,250% above average.
Американцы не дураки поэтому и поручили евреям ответственные проекты.
Цитата, q
У них точка невозврата пройдена была в 2016 году, когда они скупив с начала 2010-х всех кто хоть как то тянул в Москве и пр. получили доступ к технологии роевых дронов.
Технологии китайцы ищут в израиле, не в Москве
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Владислав
16911
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№10
16.05.2018 14:06
Тесла - ОТЕЦ всего 20 века, электричества, не был нобелевским лауреатом, как не был Менделеев, как не был отец светодиода, биполярного транзистора и СВЧ диода гениальный Лосев, потом названного в честь Ганна (на деле его дорабатывал в ФТИ знакомый лично Борис Захарченя, прибор работал 1,5 года когда Ганн подал публикацию - к вопросу о том кто на самом деле нарушал права советских евреев, "Дядя Боря" тяжело переживал, т.к. он действительно много сделал для ДОРАБОТКИ от еле работавшего у Олега макета до изделия годного к мелкой серии) - руководство США УКРАЛО его работы через "чёрную дыру" ФТИ. Впрочем деталь - оба и Ганн и Борис Захарченя родились одновременно почти, но как и в диоде Борис Петрович был ПЕРВЫМ.
Мы с Борисом Петровичем иногда беседовали на темы представлявшие совместный интерес, его печаль, дело тут не столько в деньгах, хотя и в них некоторым образом тоже, была безмерна.
С Олегом Лосевым же поступили БЕЗОБРАЗНО как и с его другом, они с расстановкой в месяцы первые "умерли от голода и болезней" в 1942. Повторяю, Ласев был уже широко известным физиком и Инженером с мировым именем. Светодиоды называли не иначе как "Lossev light" в 1930-е. Резутльтаты работы поданной в октябре 1941 в ЖТФ были вывезены в США и послужили основой для первого в мире серийного трансистора Сильвании.
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Tornado
275
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№11
16.05.2018 14:11
Цитата, q
Тесла - ОТЕЦ всего 20 века, электричества, не был нобелевским лауреатом
Так и Эдиссон величайший изобретатель всех времен небыл, ну и что? Для осбо одаренных приведу снова:
Цитата, q
This means the percentage of Jewish Nobel laureates is at least 112.5 times or 11,250% above average
Американцы деньгы считать умеют в отличии от некоторых
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-2Сообщить модератору
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Владислав
16911
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№12
16.05.2018 14:28
Эдисон, конкретно что он изобрёл ПЕРВЫМ а не УСОВЕРШЕНСТВОВАЛ из того что бы сейчас используете?
Русские до 1917 также умели. Впрочем не все. «О сокращении гимназического образования») был от 18 июня (1 июля) 1887 года не касался сословия торгового, если помните при очередном разделе Польши (операция сродни "вавилонскому плену" куда были зачислены евреи не владевшие торговлей?
http://doc.histrf.ru/19/tsirkulyar-o-kukharkinykh-detyakh/
"Таким образом, при неуклонном соблюдении этого правила гимназии и прогимназии освободятся от поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детям коих, за исключением разве одаренных гениальными способностями, вовсе не следует стремиться к среднему и высшему образованию. С тем вместе, не находя полезным облегчать на казенные средства приготовление детей в гимназии и прогимназии, совещание высказало, что было бы необходимо закрыть приготовительные при них классы, прекратив ныне же прием в оные.
....
1) об ограничении известным процентом приема в гимназии и прогимназии детей евреев, к которым может быть с пользою применена и предположенная особою комиссией под председательством статс-секретаря графа Палена мера о недопущении в гимназии и прогимназии детей евреев из низших сословий, "
Т.е. детей богатых евреев, левитов и коэнов это не касалось.
Как результат имевшие поручителей общины конечно не наплывом пошли в гимназии - ибо кроме купцов было и утеснение и евреев, а в коммерческие училища.
Типичный список. Штёцл Умань. Стоит отметить что когда РОССИЙСКИЕ войска отвоёвывали Новороссию у турок в конце 18 в вряд ли присутствовало значимое число евреев осевших на новых землях, скорее из Польши.
http://www.udau.edu.ua/ua/departments/museum/nashi-vipuskniki/vipuskniki-1848-1899-rokiv.html
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Tornado
275
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№13
16.05.2018 14:53
Цитата, q
1887 года не касался сословия торгового, если помните при очередном разделе Польши (операция сродни "вавилонскому плену" куда были зачислены евреи не владевшие торговлей?
Нет не помню, уже более ста лет прошло мог и подзабыть.
Не совсем понял смысл этого опуса на счет процентного ограничения, оно было раньше и в Гарварде но тем более на их фоне это выглядит потресающе, повторюсь в третий раз:
Цитата, q
the percentage of Jewish Nobel laureates is at least 112.5 times or 11,250% above average
Цитата, q
Эдисон, конкретно что он изобрёл ПЕРВЫМ а не УСОВЕРШЕНСТВОВАЛ из того что бы сейчас используете?
Шас проверю ,(Спасибо Роберту Эллиот Канну за интернет и Сергею Брину за Гугл ps. Оба из богоизбранных)
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maxville
654
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№14
16.05.2018 14:58
Цитата, Tornado сообщ. №11
Американцы деньгы считать умеют в отличии от некоторыхсразу в голову пришел F35..
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Владислав
16911
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№15
16.05.2018 15:32
Может скажете что движок Google Сергей сам написал?
Я вижу коммерсанта. Как и в случае с Биллом Гейтсом. Учёные как и программисты это другие.
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Владислав
16911
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№16
16.05.2018 16:42
Возвращаясь к технической стороне вопроса. В США много кто занимается ПОДОБИЕМ ИИ в области боевых сетей. В частности данная чирма, интересна тем что одна из первых выложила, конечно скорректированные к случаям "лабораторным", картинки конфигурации сетей в обороне и нападении.
http://cac.hrl.com/
Сетка пока у них на квадриках, для городских впрочем они одно из наидешёвых решений до первых сот грамм снизу, Х-ХХкг, в зависимости от ситуаций сверху.
Для специалистов возможно интересно на это взглянуть. Характерное время реакции целинное первые микросекунды, а вот для человека это уже НЕДОСТИЖИМО.
В целом ничего нового, обычные спайковые сети.
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Тектор
1202
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№17
16.05.2018 16:50
Против таких мелких, как Гремлины, воздушных объектов должны использоваться зенитные автоматы. Примерно, как на Т-90, Терминаторе, Деривации-ПВО, наконец.
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Владислав
16911
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№18
16.05.2018 16:53
Очень интересен китайский вариант ГРАЖДАНСКОЙ (ну это пока) сети.
1. Использование в СЛОЖНОЙ сильнопересечённой местности в предгорьях.
2. Себестоимость таких аппаратов сравнима с недорогим смартфоном в массовой серии. Нагрузки полагаю достаточно чтобы что нехорошее совершить с человеком, или как в какой-то манге - винты-ножи. Могут быть и ОМП.
Внутренности сего устройства примерно такие, народ решил не парится как по железу так и программно.
Если вы не заметили многие современные китайфоны с ценой от 25тыс руб на "Али" имеют ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ, лучше чем на айфонах СТЕРЕОкамеры, вплоть до 1080р стерео при 60fps макс - 4к. Это позволяет не только делать в рое ТОЧНЫЙ ортофотоплан, но и обнаруживать мелкие веточки, не говоря о технике.
Полёт, как и предлагал в обсуждениях с швейцарцами в 2002 - по видопотоку, именно так насекомые летают.
https://diydrones.com/profiles/blogs/optical-drone-swarming-dobby-with-snapdragon-flight-amp-apriltags
Ну а что может делать квадрик ценой не более 7-8килоевро (у них даже винты деревянные, здорово рисковали, сучки никто не отменял) показали два брата-немца:
В реальной обстановке это тяжёлая боевая многоцелевая платформа на 100кг и более.
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Владислав
16911
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№19
16.05.2018 17:02
Тектор, вы о чём? Стоимость крупного дрона-планера, коего вывалили с борта покрупнее машины или снаряда ГРАДа (6-12шт влезет) даже при весе в килограммы нагрузки (60% от лётного веса) может быть первые тысячи рублей. Стоимость же мелкого дрона с мозгами способными летать меж веток в простейшем варианте с 100г ВВ не более сот рублей достижимо.
Микроэлектроникой ЭМП устойчивой заниматься надо было, тот же Алаймазяна финансировать проблемные группы, учёных в области вакуумной микроэлектроники, а не работать на 5 колонну.
Танки это против туземцев с оружием 20 века - оно может делаться хоть в 2020, но от того не будет современным по критерию эффективности.
Армата - хороший КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ, закупить чтобы купили прочие 200шт, остальное экспорт. Для индийцев чтобы "awesome" было надо не новую пушку было делать а поставить ту что в 1990 на кирзаводе поставили УЖЕ. Ещё круче если бы безгильзовая, на СПГ +кислород или чём подобном, 6 дюймов это очень универсальный калибр, гладкоствол при 5-6м иметь может дальность планирующего снаряда свыше 100км... Т.е. Коалиция разве для флота нужна.
Наиболее полезной есть там машина Т-15 с хорошей бронезащитой. НО это для эвакуации людей из зоны боевых действий. Время танков как и линкоров, а сейчас и авианосцев, прошло.
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Владислав
16911
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№20
16.05.2018 17:41
Касаемо "израильских" технологий.
Первый вертолёт тандемной схемы создал француз Поль Корню
Сей крайне одарённый человек погиб в первый же день высадки под бомбами "освободителей" в 1944.
1922 Юрьев - тот самый который придумал автомат перекоса, который на всех вертолётах стоит.
Именно в его конструкции впервые отчётливо использовались и эффект Коанды и управляемые жалюзи-крылья.
Как воздушную подушку идею Юрьева, он отец много чего, реализовал НЕ первый в мире но первый кто именно таким способом добился выдающихся результатов Левков Владимир (имени настоящего не знаю) - возможно из Левитов т.к. за технику они у вас 3300 лет назад отвечали.
Катера стояли на БЗ всю Блокаду и их не применяли несмотря на скорость под 100 узлов.
Высота воздушной подушки в среднем 20-30см но в максимале 50см, что сравнимо с машиной Пясецкого.
Четвёртый был Стэнли Хиллер начало 1950-х.
Пятым и первый реализовавший в полной мере, в виде воздушного судна, ЗАПАТЕНТОВАННУЮ В США схему был Пясецкий (Frank Piasecki), таки да.
Автоматику он ставить нормальную не стал - подробности проекта до сих пор засекречены. Я не видел ни одного видео полёта на высоте вне влияния эффекта земли. Полагаю были большие проблемы с устойчивым полётом на высоте более 1-1,5м, фактически динамическая воздушная подушка.
VZ-8 Airgeep США, 1960 г.
Кстати толкающий винт был также на одном из конвертопланов Пясецкого,
Piasecki 16H, США
Камов на Ка-22 применял тянущие, как и англичане на огромном "ротофлай".
Далее можно назвать "вертолёты" с похожей схемой МАИ Х3 1971 года СССР
http://www.aviastar.org/helicopters_rus/mai_x-3-r.html
Там стояли юрьевские управляемые жалюзи.
Ну и наконец израильтяне родили очередное "гениальное" изобретение - подобные дроны лет 10 как у любителей летали, с 1980-х в СССР
Так вот, Ломоносов, Тесла, Фарадей, Коанда, Юрьев - это БАЗОВЫЕ технологии, остальные могут после них УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ, но не делать с нуля.
Пожалуй наиболее талантливым еврейским учёным из недавних был Давид Густав Герц (Генрих - не родное имя, что противно природе разума, мне также, рождённый должен жить под именем что родители дали), открывший радиоволны. Он а не эйнштейн из-за работ кеого люди потеряли почти век, огромный вклад внёс.
Второй Виктор Шаубергер. Впрочем я не знаю считал ли он себя евреем, да и человеком вообще, если судить по выдающимся результатам, он больше любил планету чем людей. Убит ядом, вскоре после возврашения из США умер, я таких историй когда в аэропортах или сразу по прибытии из США учёные из которых вытянули всё что можно погибали знаю не одну.
Это - Гении и просветители людей.
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Владислав
16911
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№21
16.05.2018 18:28
Полагаю схема которую предложил Всеволод Пятов в 1971 году на МАИ Х-3 (замечательное название!!!) вполне могла бы и сейчас применяться, благо АСУ дешёвые есть. Как раз на дронах. В т.ч. дронах защиты и если схема биплан-тандем - для "партизанских" дронов т.к. сочетать могут как высокую автономность так и при повороте высокую горизонтальную скорость и дальность полёта. Ну и главное - низкую себестоимость в случае массового производства из правильных материалов, всеядность по двигателю (такие стоят китайские клоны 4шт хватит порядка 70тыс руб). Суммарная стоимость может не превышать 200тыс руб. Для нагрузки порядка 80-100кг при вертикальном взлёте и запасе на пару часов - машина легче пилота весила ещё почти ПОЛВЕКА НАЗАД при 0,5ч полёта, тяжёлые движки, человек сильно портил аэродинамику, это очень прилично. Коккинаки машина понравилась.
Наиболее близко к его работам были работы Chris Malloy Австралия.
Она даже в деталях повторяла. Стоит отметить, к его чести, что он после письма ему с моей стороны несколько изменил схему, чтобы была патентно чистой, он мог и впрям не знать хотя верится с трудом, чай Сеть есть, нет на ранних жалюзи
кстати схема обрела как некоторые достоинства так и недостатки. Полноценного управления потоком нет и схема - ужатый квадрик теперь. Реакции движком может не хватить на высоте 20м и рухнуть может.
Ещё был проект в Новой Зеландии.
Американский Aeroflex фактически повторяет схему.
Из ныне живущих интересные видео показывал один из посетителей "ВПК"-"Друг георгия" - его винт с ПуВРД с внешним источником первичного давления действительно крутится. Насколько и что - стенд надо делать и после пускать в воздух или сразу рисковать и делать конвертопалн - у него должна быть очень интересная себестоимость сравнимая с СЛА, как и скорость полёта пусть и радужная по моим оценкам иметь VTOL дрон имеет смысл.
Если не будут суетится власти РФ проект уйдёт так или иначе в КНР и потом кому вы вертолёты с себестоимостью в 5-10 раз дороже продавать будете? Интерес пусть со скепсисом, к его работам есть с их стороны.
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