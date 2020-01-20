Летные испытания американского "роевого" беспилотного летательного аппарата X-61А Gremlin

Американская компания Dynetics в пресс-релизе от 17 января 2020 года сообщила, что в конце ноября 2019 года были проведены первые летные испытания первого опытного образца экспериментального летательного аппарата воздушного базирования X-61А Gremlins Air Vehicle (GAV), создаваемого Dynetics совместно с Агентством перспективных исследований министерства обороны США Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA).

Первый опытный образец GDS-01 экспериментального летательного аппарата воздушного базирования X-61А Gremlins Air Vehicle (GAV), создаваемого американской компанией Dynetics совместно с Агентством перспективных исследований министерства обороны США Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), в первом полете в ноябре 2019 года (с) Dynetics

Первые летные испытания на полигоне Дагвэй (Dugway Proving Ground) близ Солт-Лейк-Сити (штат Юта) включали испытательный полет первого опытного образца GDS-01 БЛА Х-61А с запуском с самолета-носителя Lockheed C-130A Hercules, принадлежащего компании ТВМ Inc. Заявлено, что полетная программа собственно полета была выполнена "успешно", включая воздушный старт, управляемый полет и переключение между воздушнным и наземным пунктами управления, но по окончании полета продолжительностью 1 час 41 минуту прототип был потерян ввиду невыпуска посадочного парашюта (посадка должна была осуществляться парашютным способом).

К настоящему времени изготовлено еще четыре опытных летных образца Х-61А, летные испытания которых должны быть начаты в начале 2020 года, включая демонстрацию группового воздушного запуска и полета, и прима обратно на борт самолета-носителя. Система управления Х-61А отрабатывается с марта 2019 года на самолете-лаборатории LearJet.

Cоздание БЛА Х-61 ведется под эгидой DARPA возглавляемым Dynetics консорциумом компаний, в который также входят Kratos Unmanned Aerial Systems (разработчик планера), Williams International (турбореактивный двигатель), Applied Systems Engineering, Kutta Technologies, Moog, Sierra Nevada Corporation, Systima Technologies и Airborne Systems. Программа была начата DARPA на конкурсной основе в 2014 году, контракт на разработку Dynetics был присужден в апреле 2018 года (конкурентами выступали предложения компаний Composite Engineering, General Atomics и Lockheed Martin) .

БЛА Х-61А представляет собой экспериментальный аппарат для отработки концепции недорогих "роевых" БЛА Gremlins воздушного базирования, предназначенных для группового воздушного старта и приема в воздухе обратно на борт самолета-носителя. В качестве основного носителя рассматриваются военно-транспортные самолеты семейства Lockheed C-130 Hercules, также в качестве носителей рассматриваются большие БЛА, в том числе семейства Predator/Reaper. "Роевые" БЛА Gremlins должны быть способны выполнять широкий круг задач, в том числе боевых, во взаимодействии друг с другом, как в автомномном режиме, так и при управлении с борта носителя или с наземной станции. Считается, что самолет С-130 должен нести до 20 БЛА, и все они могут применяться в одном "рое" одновременно.

БЛА X-61A может развивать скорость до 0,8М, продолжительность полёта должна достигать 3 часов, а дальность ― до 926 км в зависимости от веса полезной нагрузки. Максимальная полезная нагрузка составит 150 фунтов (около 68 кг). Ресурс БЛА рассчитан на 20 полетов.

Видео первого полета:

Предполагаемая схема применения БЛА: