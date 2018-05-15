"Швабе" развивает совместный с КНР проект на базе ГЛОНАСС и китайской навигационной системы BDS



Холдинг Швабе.

Источник: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе" Холдинг Швабе.Источник: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 15 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Холдинг "Швабе" госкорпорации Ростех обсудил с китайскими партнерами на прошедшем в Москве форуме "НАВИТЕХ" промежуточные результаты и перспективы реализации проекта по разработке навигационного оборудования на базе систем ГЛОНАСС и BEIDOU (BDS), сообщает пресс-служба холдинга.

"Мы отмечаем исключительную важность этого проекта с точки зрения развития международной кооперации, обмена опытом и технологиями. Предполагается представить результаты на 9-й Международной Китайской навигационной конференции в Харбине, и подготовить расширенный доклад по этой теме", - сказал заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин, слова которого приводятся в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН" во вторник.

По информации пресс-службы, на встрече с докладом о ходе выполнения совместного международного проекта выступили его участники, специалисты предприятия-производителя геодезического оборудования в составе холдинга "Швабе" - Уральского оптико-механического завода (УОМЗ) и представители компаний Китая.

"В состав геодезической мультисистемной многочастотной спутниковой аппаратуры производства УОМЗ входят базовая станция, смарт-антенна, смарт-антенна с инерциальным датчиком, смарт-терминал и полевые контроллеры на базе операционных систем Windows и Android", - информирует пресс-служба.

Отмечается, что все устройства поддерживают прием и обработку сигналов глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС (Россия), BEIDOU (Китай), GPS (США) и GALILEO (Европа).

"Изделия планируется применять в десятках регионов России в рамках реализации экосистемного проекта Ростеха "Умный город", а также в странах ближнего зарубежья", - сказано в сообщении.