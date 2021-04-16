Пока без оружия: в России представили квадрокоптер, неуязвимый для РЭБ

Российский беспилотник ZALA испытали в Антарктике

Компания ZALA Aero (входит в группу компаний «Калашников» госкорпорации «Ростех») разработала первый российский беспилотный летательный аппарат типа «квадрокоптер» ZALA 421-24, неуязвимый для средств радиоэлектронной борьбы.

Беспилотные летательные аппараты производства компании ZALA Aero уже прошли испытания в экстремальных условиях Антарктики, передает ТАСС.

На БЛА ZALA 421-24 применены конструктивные решения, которые позволяют ему производить полет в режиме полного радиомолчания. То есть задается точка на карте, полностью отключается канал связи и GPS, и квадрокоптер отправляется в пункт назначения.

Бортовой компьютер формирует облако точек на земле и уже относительно размеченной поверхности земли производится полет аппарата. Квадрокоптер сможет вернуться из абсолютно любой точки полета, даже если средствами РЭБ будет подавлена связь или глобальная система позиционирования.

Время полета нового квадрокоптера составляет порядка 40 минут, а радиус применения - около 5 км. БЛА ZALA 421-24 может оснащаться видеокамерой и тепловизионным устройством. Благодаря неразборной конструкции, легкому весу и интеллектуальной системе управления аппарат может эксплуатироваться персоналом с минимальным уровнем подготовки.

По мнению предприятия-изготовителя, аппарат трудно обнаружить в воздухе благодаря его малой акустической и визуальной заметности. Управление БЛА осуществляется с помощью ручного контроллера и допускает работу из подвижного транспортного средства. Простота эксплуатации беспилотного летательного аппарата ZALA 421-24 позволяет использовать комплекс одним человеком.

Беспилотные летательные аппараты компании ZALA - единственные российские БЛА, которые летают как на северном, так и на южном полюсе планеты, подчеркивают на предприятии. Максимально по температуре эксплуатанты применяли аппараты при минус 52 градусах по Цельсию.

Компания ZALA Aero (Ижевск) - один из ведущих российских разработчиков и производителей беспилотных воздушных систем и мобильных комплексов. С января 2015 года компания входит в группу компаний «Калашников». Главными продуктами ZALA Aero являются беспилотные комплексы и программные решения для авиационного мониторинга.

В настоящее время в России применяется более 2000 беспилотных комплексов ZALA для охраны государственных границ, разведывательных и спасательных операций, мониторинга нефтегазовой инфраструктуры, обследования объектов повышенной опасности и мест чрезвычайных ситуаций.

ZALA Aero создает летательные аппараты трех типов: вертолеты, самолеты и аэростаты. В основном, компания производит продукцию малых габаритов, но есть и модель самолета с размахом крыла 6 м и дальностью полета до 120 км.

Беспилотные летательные аппараты фирмы ZALA Aero, как правило, построены по аэродинамической схеме «летающее крыло». Они предназначены для наблюдения в широком диапазоне метеоусловий подстилающей поверхности (в том числе сложного рельефа местности и водной поверхности), определения степени нанесенного ущерба, выявления взрывных устройств, сбрасывания небольших грузов, пограничного контроля, обнаружения нефтяных разливов, обследования состояния ЛЭП и трубопроводов, мониторинга пожаров, наводнений и иных стихийных бедствий, оповещения населения, обеспечения безопасности объектов, поиска и обнаружения людей.

Характерно, что беспилотного летательного аппарата ZALA 421-24 пока нет на сайте компании в разделе «Продукция». Нет никаких данных, о том, каков процент импортных комплектующих в этом БЛА. Не приводятся какие-либо характеристики двигателя и страны его производства.

А существенные заимствования у компании ZALA Aero в прежние времена, надо отметить, бывали. К примеру, как ранее писал портал bmpd, китайский беспилотный вертолет Flying Shark I внешне был очень похож на БЛА разработки компании ZALA. В данном случае речь идет о БЛА ZALA 421-23, который в предыдущие годы традиционно выставлялся компанией практически на всех выставках, включая INTERPOLITEX, МАКС, ISSE и т.д.

Какого-либо военного назначения аппарата ZALA 421-24 пока не просматривается, он может использоваться в качестве средства разведки. Хотя эксперты не исключают, что в ближайшем будущем мини-БЛА именно этого типа станут чрезвычайно эффективным оружием.

Случаи применения БЛА-квадрокоптеров неоднократно отмечались в ходе военных конфликтов последних лет. Считается, что тяжелые машины, с шестью или восемью винтами могут нести на борту более серьезную нагрузку - до 20 кг.

В Афганистане как талибы (организация запрещена в России), так и афганские силы безопасности активно используют коммерческие квадрокоптеры DJI китайского производства. Особым фаворитом является DJI Matrice 200/210 стоимостью до $8 тыс.

DJI 210 весит 4,7 кг и может нести до 1,45 кг полезной нагрузки - камеры, дополнительные батареи или оружие. Аппарат держится в воздухе полчаса, максимальная скорость - 60 км/час. Радиус управления - 8 км. Аппарат оборудован навигационной системой GPS/ГЛОНАСС.

Следует отметить, что Сухопутные войска США располагают целым парком дронов с фиксированным крылом (например, Raven, Puma, Wasp III и многие другие), которые солдат может запустить прямо с руки. Однако пока ни одного квадрокоптера на оснащении американских военных еще нет.

Как ранее писала «Газета.Ru», в США тестируют квадрокоптер для снабжения войск на линии боевого соприкосновения с противником. Перспективная машина, по замыслу разработчиков, сможет доставлять на передовую грузы весом больше 300 кг на расстояние до 200 км от места своего базирования.

Пока же на оснащении американских военных есть БЛА Black Hornet 3, который весит менее 45 г, а длина аппарата составляет меньше 18 см. В комплекте поставки имеется станция управления на два дрона (она также защищает их в момент переноски), а также ручной пульт управления с сенсорным экраном и контроллером. Все это вместе с рядом других, более мелких деталей, поставляется в одном контейнере. Система умещается в солдатском рюкзаке. Однако Black Hornet представляет собой мини-вертолет, а не квадрокоптер.

В российскую армию квадрокоптеры поступают на оснащение с лета 2019 года. Точных данных об их типаже и тактико-технических характеристиках пока нет.

Андрей Михайлов