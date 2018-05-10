БТР-80 отличились на учениях в Алжире

Вооруженные силы Алжира продолжают активно применять БТР-80. Так недавно бронемашины российского производства задействовали в ходе широкомасштабных маневров Toufane 2018.

Плавающие бронетраспортеры с бойцами морской пехоты были высажены с борта десантного вертолетного корабля-дока Kalaat Beni-Abbes. Они успешно захватили плацдармы на берегу, благодаря чему появилась возможность прорыва вглубь территории условного противника.

В начале текущего года в зарубежных источниках сообщалось, что военное командование этого североафриканского государства рассматривает возможность замены 250 БТР-60 и 150 БТР-80 на более современную технику.

В частности, шла речь об испытаниях германского Boxer, единственный экземпляр которого был получен еще в 2015 году и до сих пор, если верить телевизионным репортажам, находится в Алжире. Однако из-за чрезвычайно высокой цены (более 4 млн евро) эта машина вряд ли найдет здесь широкое применение. К тому же, как отмечают военные эксперты, данная страна в настоящее время уже осуществляет сборку предшественников Boxer - БТР Fuchs 2. Ими как раз и планируется заменить устаревшие БТР-60. Эти советские бронетраспортеры сейчас переделываются в самоходные противотанковые комплексы с ПТУР "Корнет".

Что же касается БТР-80, то, судя по фото и видеоматериалам, отказываться от них никто не собирается. В Национальной народной армии Алжира по-прежнему проявляют особый интерес к эксплуатации "восьмидесятых", которые еще долго будут служить в сухопутных войсках и морской пехоте этой страны.

Алексей Брусилов