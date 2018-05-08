От боевых "Смерчей" до "Ангела": зачем тульские оружейники создали робота-медика



Заместитель генерального директора – генеральный конструктор НПО "Сплав" Николай Макаровец.

Источник: © Александр Рюмин/ТАСС Заместитель генерального директора – генеральный конструктор НПО "Сплав" Николай Макаровец.Источник: © Александр Рюмин/ТАСС

Генеральный конструктор НПО "Сплав" Николай Макаровец рассказал ТАСС о новой гражданской разработке предприятия в области медицины и ее уникальных возможностях

На тульском предприятии НПО "Сплав" (входит в концерн "Техмаш" госкорпорации Ростех), известном на весь мир своими реактивными системами залпового огня "Град" и "Смерч", врачи городских и областных больниц прошли обучение работе с медицинским робототехническим комплексом под названием "Ангел". Каждый смог опробовать действия аппарата: снять такие показатели, как давление, пульс, температура, кардиограмма, насыщенность крови кислородом и частота сердечных сокращений.

В Тульской области "Ангелом" уже оснащены три медучреждения. В перспективе все районные больницы области должны иметь такого "робота-медсестру". В настоящее время опытные образцы уже прошли клинические испытания и государственную регистрацию. С 2017 года на оборонном заводе ведется серийное производство. Есть огромный интерес к "Ангелу" со стороны Минобороны, МЧС и Пограничной службы ФСБ России.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СПЛАВ" Основано в 1945 году. Ведущий мировой производитель реактивных систем залпового огня для Сухопутных войск и Военно-морского флота "Град", "Смерч", "Ураган", "Торнадо", "Дамба", "Огонь" и боеприпасы для тяжелой огнеметной системой ТОС-1А "Солнцепек". Продукция предприятия стоит на вооружении более 50 стран мира.

"Ангел" заменит врача

"Ангел" — это лечебно-диагностический комплекс поддержания жизнедеятельности человека. Он был разработан совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова под руководством ректора Виктора Садовничего. Этот проект реализуется в рамках программы развития телемедицины.

Как рассказал ТАСС первый заместитель генерального директора, генеральный конструктор НПО "Сплав" Николай Макаровец, идеи мобильной оценки состояния человека возникли на встрече с сотрудниками МГУ. "Вначале рассчитывали сделать переносной аппарат для оперативной оценки состояния человека по 11–12 показателям, в том числе давление, легкие. И этот роботизированный аппарат тогда назвали "Ангелом", — говорит он. Вначале его планировали поставить в реанимации, затем идеи расширились.

Комплекс "Ангелом" создан в мобильном и стационарном вариантах. Источник: © Александр Рюмин/ТАСС

Мы подумали, а почему не поставить в скорую помощь, в больницы отдаленных районов. Вместе с МГУ мы выиграли конкурс по отбору организаций на право получения субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства, который проводит Минобразования и науки. Получили все заключения Минздрава. В 2017 году начали серийное производство "Ангелов"

Николай Макаровец

первый заместитель генерального директора — научный руководитель — генеральный конструктор НПО "Сплав"

По мнению разработчиков, именно оснащение "Ангелом" медучреждений в будущем позволит решить проблему нехватки высококвалифицированных кадров в отдаленных районах страны. "Всеядность этого "Ангела" привела к тому, что он был востребован и для скорых, и для фельдшерско-акушерских пунктов", — говорит Макаровец. Три комплекса с 2016 года успешно эксплуатируются в Тульской области.

Владимир Путин в Послании заявил о необходимости развития в сельской местности фельдшерско-акушерских пунктов. Мы считаем, что комплекс "Ангел" для них будет незаменим. Сейчас, несмотря на выделение значительных средств для привлечения врачей в села, там наблюдается нехватка медперсонала. Современному врачу нужна еще научная среда… Это же не времена Чехова. И поэтому возникла идея, что если мы "Ангелом" оснастим сельские пункты, скорые на дорогах…

Николай Макаровец

первый заместитель генерального директора — научный руководитель — генеральный конструктор НПО "СПЛАВ"

Тогда, по мнению генконструктора предприятия, "Ангелом" сможет заниматься фельдшер и через интернет поддерживать контакт с областными центрами, различными врачами, оказывать медицинскую поддержку.

В конце 2017 года правительство утвердило госпрограмму развития здравоохранения. Речь в ней идет в том числе о развитии телемедицины во всех регионах страны. Фельдшер может комплексно обследовать пациента на месте и передать данные специалисту для постановки диагноза

Николай Макаровец

первый заместитель генерального директора — научный руководитель — генеральный конструктор НПО "Сплав"

"Ангел" и позволяет провести такое обследование и реально помочь пациенту, в том числе и через телесвязь, или на месте поставить "задачу". В этом, по мнению ученого, и была главная идея создания подобного робота-медика. "Это одно из главных направлений, потому что изменится облик сельской медицины (оснащение и возможности медицинских пунктов в селе), появится связь с региональными медицинскими учреждениями", — говорит Макаровец.

Ценность "Ангела"

Его применение позволяет сократить количество ошибок, связанных с неправильным выбором лекарственных средств или неправильной дозировкой, оптимизирует процесс постановки диагноза, выбора и коррекции терапии. "Ангел" повышает качество оказания медицинской помощи наиболее уязвимой категории пациентов — пациентам в критическом состоянии. Комплекс создан в мобильном и стационарном вариантах.

Ведущий инженер-конструктор НПО "Сплав" Владимир Павлов. Источник: © Александр Рюмин/ТАСС

Ценность "Ангела" заключается не только в том, что он оценивает человека. Математическая программа ставит диагноз, это позволяет избежать врачебной ошибки, формирует алгоритм медикаментозного лечения

Николай Макаровец

первый заместитель генерального директора — научный руководитель — генеральный конструктор НПО "Сплав"

Медкомплекс служит для оказания помощи пострадавшим: на этапах эвакуации во время техногенных аварий, в чрезвычайных ситуациях, а также в условиях реанимации и при транспортировке больных, когда необходимо бдительно контролировать состояние пациента.

По словам ведущего инженера-конструктора Владимира Павлова, особенностью этого прибора является программное обеспечение, которое позволяет диагностировать десять неотложных состояний у пациента. Например, кардиогенный шок или отек легких. И позволяет врачу подготовить систему "поддержки принятия решений".

Комплекс помогает врачу поставить правильно диагноз и потом соответственно проводить медикаментозное лечение пациента. К примеру, есть датчик, который позволяет фиксировать через палец насыщение кислородом, специальный насос позволяет вводить лекарственные препараты в необходимых медикаментозных дозировках. И есть манжета, которая позволяет пациенту в определенное время фиксировать давление автоматически

Владимир Павлов

ведущий инженер-конструктор НПО "Сплав"

Комплекс "Ангел". Датчик, который позволяет фиксировать через палец насыщение кислородом. Источник: © Александр Рюмин/ТАСС

При этом комплекс может обслуживать медсестра или фельдшер. Вся информация о состоянии пациента через интернет передается в медицинские центры. Мобильный "Ангел" легко устанавливается в автомашине, поезде или самолете. Он весит около 20 кг, а батарея позволяет работать без электричества примерно два часа. Как отмечают разработчики, он не боится тряски и влажности, всегда четко показывая параметры.

Кстати, в год предприятие может выпускать до 300 "Ангелов" (в зависимости от поставщиков деталей и элементов комплекса).

Будущее "Ангела"

Модернизированный "Ангел" будет на порядок дешевле, чем нынешний образец. И если в первом варианте используется часть импортных деталей, то в будущем все комплектующие будут исключительно отечественного производства. "Единственное, по мониторам мы сейчас работаем с белорусами, а программное обеспечение наше", — уточняют инженеры-разработчики НПО "Сплав".

Кстати, на тульском предприятии производят и собственные кабели. "Это тоже наше достижение. Они в 7–10 раз мягче и практичней существующих, сгибаются на излом до полутора миллионов раз", — говорят разработчики. В новом "Ангеле" предполагается их использование.

Инженер НПО "Сплав" демонстрирует стационарный комплекс "Ангел". Источник: © Александр Рюмин/ТАСС

Также прорабатывается вопрос о снижении веса: он будет примерно в 2,5 раза меньше (сейчас — 20 кг в мобильной версии). Что касается температурного режима, то тут тоже планируются изменения: в будущем рассматривается вариант для работы в арктических условиях. "В рамках программы по развитию Арктики мы рассчитываем на сотрудничество с Минобороны. Военные медики просят у нас комплекс в опытную эксплуатацию для проверки", — говорит генеральный директор концерна "Техмаш" Владимир Лепин.

Мы рассчитываем на внедрение "Ангела" во многих регионах. Вы сами понимаете, какая огромная у нас страна, и как много точек, не обеспеченных врачами. Есть еще блок военный: погранзаставы, лодки…

Владимир Лепин

генеральный директор концерна "Техмаш"

Комплекс предполагается для Министерства обороны, МЧС и погранвойск ФСБ России. "Мы ведем переговоры с Главным военно-медицинским управлением Вооруженных Сил РФ. Для них комплекс "Ангел" будет незаменим. Ясно, что на далекой заставе экстренную помощь организовать можно, а предложить серьезную поддержку уже нет", — отмечает Лепин.

Комплекс "Ангел". Источник: © Александр Рюмин/ТАСС

Идет работа с холдингом "Вертолеты России". "Есть вертолет "Ансат", его делают медицинским, есть госпрограмма, и они видят только нас. Конечно, не в таком виде, а после модернизации", — отмечают разработчики комплекса.

Кстати, "Ангелом" заинтересован Казахстан и Узбекистан. Однако пока вывозить за границу запрещено, так как по требованиям необходимо не менее двух лет практической эксплуатации в РФ. Разработчики уверены, что пройдет еще год, и они будут готовы работать с иностранцами.

"Оборонка" поддержит "гражданку"

"Мы имеем достаточно много разработок по гражданской продукции, — признается генконструктор предприятия. — Чтобы избежать повторения 90-х годов, когда оборонные предприятия выпускали что угодно, чтобы выжить, нужно развивать наукоемкую гражданскую продукцию. Мы решили сосредоточиться на создании медицинской техники, не имеющей аналогов". По его словам, государство выделило действительно большие деньги на переоснащение армии, поэтому оборонное машиностроение сегодня обеспечено хорошо.

Вы видите, как за последние годы поднялась российская армия, как поднялось ее оснащение новейшими комплексами, но период активного насыщения пройдет — это надо понимать. И не по улице же ходить такому потенциалу людей. Поэтому должны на предприятиях проводиться такие разработки

Николай Макаровец

первый заместитель генерального директора — научный руководитель — генеральный конструктор НПО "Сплав"

Единственное, с ходу не получается перестроиться, подчеркивает Макаровец, не бывает так, что сначала ты занимаешься ракетными двигателями, а завтра медицинской продукцией. "Производство наукоемкой продукции — такое же сложное дело, как и создание современного оружия. Поэтому на предприятиях должна быть специализация, специально подготовленные кадры", — считает он.

Сейчас перед нами стоит задача стать полноправным участником рынка медицинской продукции. А для этого нужно сделать наши комплексы конкурентоспособными. Они должны быть не только высокого качества, но и дешевле зарубежных

Николай Макаровец

первый заместитель генерального директора — научный руководитель — генеральный конструктор НПО "Сплав"

По мнению ученого, по гражданской продукции нужно не только делать потребительские вещи. "В мире все есть. Все равно дома стоит телевизор, холодильник, и чаще всего — не российские", — говорит Макаровец. Он считает, что необходимо найти свою линию, свою продукцию "с хорошими потребительскими свойствами".

Роман Азанов

ТАСС благодарит пресс-службу НПО "Сплав" за организацию интервью и проведение фотосъемки