Оружие с мощью стихии. Чем конструктор Макаровец стал известен на весь мир

31 марта на 81-м году жизни скончался генконструктор НПО "Сплав" Николай Александрович Макаровец. ТАСС — о его оружии, которое дает нашей армии огневое превосходство на современном поле боя

Выдающийся ученый, генеральный конструктор тульского оружейного предприятия НПО "Сплав" (входит в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех") Николай Макаровец за выдающийся вклад в разработку и создание новой военной техники, укрепление обороноспособности страны указом президента России 29 марта 2019 года был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. 30 лет он возглавлял главное предприятие по разработке реактивных систем залпового огня (РСЗО). Герой России, кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, Николай Александрович являлся автором более 170 изобретений и 350 научных трудов.

"Николай Александрович был уникальным человеком, настоящим патриотом, ученым и разработчиком. Свои обширные знания, мастерство и трудолюбие он направлял на развитие и укрепление оборонного потенциала Отечества. Неравнодушие, высокий авторитет и талант наставника помогли ему воспитать не одно поколение тульских оружейников — достойных продолжателей его дела", — отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Под руководством Макаровца было организовано серийное производство РСЗО "Смерч", разработаны системы "Торнадо-Г" и "Торнадо-С", "Ураган-1М" и авиационная ракета калибра 80 мм, а также создана широкая гамма реактивных снарядов. В последние годы он активно занимался вопросами диверсификации тульского предприятия и разработками по гражданской продукции.

За работу в этой области Николаю Макаровцу была присуждена Государственная премия РФ. В непростые для страны 90-е годы Николай Александрович сумел не только сохранить предприятие и кадры, но и совместно с "Рособоронэкспортом" вывести военную продукцию на международный рынок Владимир Лепин, генеральный директор НПО "Сплав"

"Его авторитет как ученого и конструктора в области ракетного вооружения был признан в России и за рубежом. Николай Александрович не только был генератором идей, но и умел отстаивать их на всех уровнях", — подчеркнул Лепин. Под руководством Макаровца были созданы российские РСЗО, позволяющие обеспечить Российской армии огневое превосходство на современном поле боя. Это оружие мирового уровня, благодаря чему Россия остается лучшим разработчиком систем залпового огня в XXI веке.

Мощь реактивных "стихий"

В конце 1980-х годов встал вопрос о значительном повышении точности РСЗО и фактически их превращении в оперативно-тактические ракетные комплексы, способные эффективно поразить цель с минимальным расходом боеприпасов. Николай Александрович непосредственно принимал участие в налаживании серийного производства 300-миллиметровой системы 9К58 "Смерч", ставшей прорывом на мировом рынке РСЗО крупного калибра.

Реактивная система залпового огня 9К58 "Смерч" Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

В настоящее время "Смерч" состоит на вооружении нашей армии и около 15 зарубежных государств (всего, по данным аналитического отчета The Military Balance 2018, порядка 350 единиц — прим. ТАСС).

9К58 стала первой серийно производимой отечественной РСЗО, получившей на вооружение высокоточные снаряды с дальностью стрельбы до 120 км. "Смерч", оснащенный 12 трубчатыми направляющими, способен выпустить готовый к бою боекомплект в течение не более 40 секунд. Это позволяет оперативно поражать цели и работать в режиме срочного оставления огневой позиции после залпа, что существенно повышает выживаемость боевой машины. В настоящее время для него разработано около 15 типов 300-миллиметровых ракет, которые позволяют уничтожать весь спектр целей: от укрепленных инженерных сооружений до бронетанковой техники.

Гибкость тактического применения системы 9К58 подчеркивается и иностранными экспертами. В частности, специалисты американской корпорации RAND внесли "Смерч" в топ-4 РСЗО в мире, особенно отметив его дальность, точность и широту спектра применяемых реактивных ракет.

Эффективность РСЗО 9К58 привела к созданию и серийному производству ее зарубежных копий. В частности, Китайская Народная Республика осуществляет выпуск варианта данной системы под обозначением PHL03. Стоит отметить, что эта система в настоящее время поставляется подразделениям Народно-освободительной армии Китая, развернутым на наиболее важных направлениях.

Под руководством Макаровца был создан и облегченный вариант "Смерча" с боевой машиной 9А52-4 с шестью трубчатыми направляющими. Уникальные технические решения, примененные в ходе разработки данного варианта 9К58, позволили установить пакет направляющих на грузовом автомобиле семейства "КамАЗ" с колесной формулой 8х8. Впервые в истории отечественной реактивной артиллерии в этой машине была обеспечена возможность стрельбы сменным пакетом направляющих (9Я295), что существенно упрощает материально-техническое обеспечение системы, сокращает время перезарядки и повышает скорострельность.

Установки реактивного залпового огня РСЗО БМ-21 "Град" Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Технические решения, заложенные в нем, обеспечили системе широкий модернизационный потенциал. Так, в настоящее время ведется доработка до уровня "Торнадо-С" с установкой автоматизированной системы управления огнем, навигационной системой и другой современной аппаратурой. Таким образом, "Смерч" продолжит состоять на вооружении Российской армии и в обозримом будущем.

Кстати, именно "Смерч" оказался первым самым точным комплексом залпового огня. Считается, что по меркам реактивной артиллерии у него снайперская стрельба. Именно поэтому боевую мощь его преемника — "Торнадо-С" — часто сравнивают с ядерным оружием.

Полный залп этой системы соизмерим и является вторым по показателям после применения ядерного оружия. "Торнадо-С" доставляет к цели несколько тонн взрывчатого вещества, и полный залп накрывает площадь 67,6 га, где практически не остается ничего способного сопротивляться Виталий Хоменок, генеральный конструктор ПАО "Мотовилихинские заводы"

Еще одна разработка Макаровца — новый вариант известной РСЗО 9К51 "Град" — "Торнадо-Г", который отвечает всем современным условиям, в том числе по точности и мощности. Он поступил в Российскую армию в 2014 году. Его особенность — возможность применения 122-миллиметровых ракет как старой, так и новой разработки, что позволяет существенно упростить процесс снабжения.

Реактивная система залпового огня "Торнадо-Г" Источник изображения: © Александр Демьянчук/ТАСС

Для данной РСЗО был специально разработан новый неуправляемый реактивный снаряд 9М539 с отделяемой осколочно-фугасной частью повышенной эффективности. "Торнадо-Г" оснащен автоматизированной системой управления наведением и огнем, а также аппаратурой подготовки и пуска, при этом дальность стрельбы системы составляет порядка 40 км. Предполагается, что наряду с "Градом" "Торнадо-Г" обеспечит огневую мощь ракетно-артиллерийских подразделений Российской армии в обозримом будущем.

"Торнадо-Г" может намного эффективнее "Града" выходить из-под ответного огня, а его живучесть на поле боя, по оценке экспертов, выросла в четыре-пять раз Владимир Лепин, генеральный директор НПО "Сплав"

"Торнадо-Г" и "Торнадо-С" без всякого преувеличения можно считать вершиной реактивной артиллерии нашей армии, а свои "имена" они получили в честь одной из самых разрушительных природных стихий.

Также еще одна реактивная система в 2016 году начала поступать в Российскую армию — "Ураган-1М". Она универсальна — способна вести стрельбу сразу двумя калибрами. Специально для нее были разработаны новые боеприпасы — кассетные, объемного взрыва, повышенной дальности, но при этом РСЗО может использовать боеприпасы калибра 122 мм от системы "Град".

Реактивная система залпового огня "Ураган-1М" Источник изображения: © Министерство обороны РФ

По данным разработчиков, в арсенале "Урагана" есть управляемые ракеты, а благодаря автоматизированной системе управления и бортовому вычислительному комплексу он может уничтожать цели в режиме реального времени без вмешательства расчета.

Сейчас реактивные системы залпового огня закупаются в десятках стран мира. Мы вполне удовлетворены и нашими последними достижениями. Недавно, например, на вооружение Российской армии принят комплекс "Торнадо-Г", новое изделие запущено в серийное производство. Также завершены серьезные разработки по авиационным ракетам калибра 80 мм Николай Макаровец, генеральный конструктор НПО "Сплав", Герой России

Кстати, весомый вклад Николай Александрович внес и в разработку зарядов твердого топлива к двигателям межконтинентальных баллистических ракет. Также еще одним достижением стала разработка методов расчета внутрибаллистических характеристик ракетного двигателя. За эти научно-исследовательские успехи в 1984 году ему была присуждена Ленинская премия.

От боевых "Смерчей" до робота-медика

Одной из самых успешных гражданских разработок, созданных за последние годы под непосредственным руководством Николая Александровича, стал медицинский робототехнический комплекс под названием "Ангел", который реализуется в рамках программы развития телемедицины. Этот лечебно-диагностический комплекс поддержания жизнедеятельности человека был разработан совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова.

Генеральный директор АО "НПО "Сплав" Владимир Лепин, президент России Владимир Путин и генеральный конструктор АО "НПО "Сплав" Николай Макаровец возле медицинского робототехнического комплекса "Ангел" Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

По мнению разработчиков, именно оснащение медучреждений им в будущем позволит решить проблему нехватки высококвалифицированных кадров в отдаленных районах страны. "Всеядность этого "Ангела" привела к тому, что он был востребован и для скорых, и для фельдшерско-акушерских пунктов. Им сможет заниматься фельдшер и через интернет поддерживать контакт с областными центрами, различными врачами, оказывать медицинскую поддержку", — рассказал в интервью ТАСС в мае 2018 года Макаровец. "Ангел" позволяет провести такое обследование и реально помочь пациенту, в том числе и через телесвязь, или на месте поставить "задачу". В этом, по мнению ученого, и была главная идея создания подобного робота-медика.

Макаровец считал: чтобы "избежать повторения 1990-х годов, когда оборонные предприятия выпускали что угодно, чтобы выжить, нужно развивать наукоемкую гражданскую продукцию. Мы решили сосредоточиться на создании медицинской техники, не имеющей аналогов".

Вы видите, как за последние годы поднялась Российская армия, как поднялось ее оснащение новейшими комплексами, но период активного насыщения пройдет — это надо понимать. И не по улице же ходить такому потенциалу людей. Поэтому должны на предприятиях проводиться такие разработки Николай Макаровец, генеральный конструктор НПО "Сплав", Герой России

По мнению ученого, "производство наукоемкой продукции — такое же сложное дело, как и создание современного оружия, поэтому на предприятиях должна быть специализация, специально подготовленные кадры".

Генеральный конструктор АО "НПО "Сплав" Николай Макаровец Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

Макаровец говорил, что перед тульским оборонным предприятием "Сплав" стоит задача стать полноправным участником рынка медицинской продукции, а для этого "нужно сделать наши комплексы конкурентоспособными, и они должны быть не только высокого качества, но и дешевле зарубежных".

Роман Азанов, Дмитрий Федюшко