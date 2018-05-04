Ростех открыл направление испытаний гражданских БЛА на базе учебного комплекса операторов дронов



Аэродрома НИИ Парашютостроения.

Источник: http://wikimapia.org/ Аэродрома НИИ Парашютостроения.Источник: http://wikimapia.org/

Холдинг «Технодинамика» (входит в Госкорпорацию Ростех) открыл направление испытаний беспилотных летательных аппаратов на базе аэродрома НИИ Парашютостроения.

Направление открыто в интересах разработчиков и производителей гражданских БЛА, которые не имеют собственной сертифицированной базы для проведения испытаний.

«Стремительный рост рынка беспилотных летательных аппаратов и разработок в этой сфере рождает спрос на специализированные испытательные аэродромы, обеспеченные современным измерительным оборудованием, системами радиолокации и метеобеспечения полетов, квалифицированным персоналом», - прокомментировали в аппарате авиационного кластера Госкорпорации Ростех.

Аэродром НИИ Парашютостроения обладает всей современной инфраструктурой для проведения полного цикла тестов беспилотных и сверхлегких летательных аппаратов гражданского назначения с максимальной высотой полета до 4000 метров.

«На сегодняшний день наш центр является одним из немногих мест на территории России, где разработчики могут легально проводить испытания новых аппаратов, а также получать квалифицированную консультацию профильных специалистов по итогам испытаний», - добавила руководитель программ развития БЛА НИИ Парашютостроения Наталья Овчинникова.

В рамках испытаний специалисты холдинга «Технодинамика» будут осуществлять контроль проведения полетов, координировать работу всех наземных служб и систем и обеспечивать предполетную подготовку и тренинг для разработчиков оборудования.

Как сообщалось ранее, на базе аэродрома НИИ Парашютостроения также открыта Академия операторов БЛА Холдинга «Технодинамика». Образовательная программа центра сформирована ведущими российскими специалистами по беспилотной авиации, а подготовка проходит на современном оборудовании российских и иностранных производителей.