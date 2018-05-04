Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Ростех открыл направление испытаний гражданских БЛА на базе учебного комплекса операторов дронов

04.05.2018 Холдинг «Технодинамика» 139 0
0
Понравилась новость?
 0
Аэродрома НИИ Парашютостроения
Аэродрома НИИ Парашютостроения.
Источник: http://wikimapia.org/

Холдинг «Технодинамика» (входит в Госкорпорацию Ростех) открыл направление испытаний беспилотных летательных аппаратов на базе аэродрома НИИ Парашютостроения.


Направление открыто в интересах разработчиков и производителей гражданских БЛА, которые не имеют собственной сертифицированной базы для проведения испытаний.


«Стремительный рост рынка беспилотных летательных аппаратов и разработок в этой сфере рождает спрос на специализированные испытательные аэродромы, обеспеченные современным измерительным оборудованием, системами радиолокации и метеобеспечения полетов, квалифицированным персоналом», - прокомментировали в аппарате авиационного кластера Госкорпорации Ростех.


Аэродром НИИ Парашютостроения обладает всей современной инфраструктурой для проведения полного цикла тестов беспилотных и сверхлегких летательных аппаратов гражданского назначения с максимальной высотой полета до 4000 метров.


«На сегодняшний день наш центр является одним из немногих мест на территории России, где разработчики могут легально проводить испытания новых аппаратов, а также получать квалифицированную консультацию профильных специалистов по итогам испытаний», - добавила руководитель программ развития БЛА НИИ Парашютостроения Наталья Овчинникова.


В рамках испытаний специалисты холдинга «Технодинамика» будут осуществлять контроль проведения полетов, координировать работу всех наземных служб и систем и обеспечивать предполетную подготовку и тренинг для разработчиков оборудования.

Как сообщалось ранее, на базе аэродрома НИИ Парашютостроения также открыта Академия операторов БЛА Холдинга «Технодинамика». Образовательная программа центра сформирована ведущими российскими специалистами по беспилотной авиации, а подготовка проходит на современном оборудовании российских и иностранных производителей.
04.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Холдинг «Технодинамика»
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
НИИ парашютостроения
Ростех
Технодинамика
Проекты
БПЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.05 15:02
  • 9
Российская боевая техника не располагает защитой от "Джавелинов"
  • 04.05 14:58
  • 7
Еще 20 "Аллигаторов". Египет получит партию новейших вертолетов до конца месяца
  • 04.05 14:56
  • 12
«Не слушайте Москву, Израиль легко уничтожит хваленые С-300»
  • 04.05 14:54
  • 6
Первые изображения боевой машины морской пехоты появились в Сети
  • 04.05 14:45
  • 2
Новый мотоцикл «Урал» комплектуется бутылкой водки и консервами
  • 04.05 14:39
  • 1
Во Французском иностранном легионе не будет русско-украинской войны
  • 04.05 14:30
  • 1
Черноморский флот готов обеспечить безопасность в Азовском море
  • 04.05 14:29
  • 5
В США назвали главные достоинства Су-57
  • 04.05 13:58
  • 20
Российский истребитель потерпел катастрофу в Сирии
  • 04.05 13:56
  • 2
Явление "Панциря-М"
  • 04.05 11:53
  • 2
Хуситы подбили танк "Абрамс" на территории Саудовской Аравии
  • 04.05 11:45
  • 19
Россию предупреди­ли: могут быть бомбардировки
  • 04.05 11:36
  • 38
В МО назвали пособничеством терроризму публикацию Мирзаяновым формул отравляющих веществ
  • 04.05 11:36
  • 1
Су-27 совершил "непрофессиональный" перехват
  • 04.05 11:33
  • 1
Перл-Харбор, вторая попытка
другие обсуждаемые темы