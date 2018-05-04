Ростех открыл направление испытаний гражданских БЛА на базе учебного комплекса операторов дронов
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Аэродрома НИИ Парашютостроения.
Источник: http://wikimapia.org/
Холдинг «Технодинамика» (входит в Госкорпорацию Ростех) открыл направление испытаний беспилотных летательных аппаратов на базе аэродрома НИИ Парашютостроения.
Направление открыто в интересах разработчиков и производителей гражданских БЛА, которые не имеют собственной сертифицированной базы для проведения испытаний.
«Стремительный рост рынка беспилотных летательных аппаратов и разработок в этой сфере рождает спрос на специализированные испытательные аэродромы, обеспеченные современным измерительным оборудованием, системами радиолокации и метеобеспечения полетов, квалифицированным персоналом», - прокомментировали в аппарате авиационного кластера Госкорпорации Ростех.
Аэродром НИИ Парашютостроения обладает всей современной инфраструктурой для проведения полного цикла тестов беспилотных и сверхлегких летательных аппаратов гражданского назначения с максимальной высотой полета до 4000 метров.
«На сегодняшний день наш центр является одним из немногих мест на территории России, где разработчики могут легально проводить испытания новых аппаратов, а также получать квалифицированную консультацию профильных специалистов по итогам испытаний», - добавила руководитель программ развития БЛА НИИ Парашютостроения Наталья Овчинникова.
В рамках испытаний специалисты холдинга «Технодинамика» будут осуществлять контроль проведения полетов, координировать работу всех наземных служб и систем и обеспечивать предполетную подготовку и тренинг для разработчиков оборудования.
Как сообщалось ранее, на базе аэродрома НИИ Парашютостроения также открыта Академия операторов БЛА Холдинга «Технодинамика». Образовательная программа центра сформирована ведущими российскими специалистами по беспилотной авиации, а подготовка проходит на современном оборудовании российских и иностранных производителей.
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04.05.2018
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