Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

B-61-12 для F-35. США закончили испытания гравитационной ядерной бомбы

04.05.2018 Военное обозрение 528 1
0
Понравилась новость?
 +1

Военные чиновники из США рассказали об испытаниях секретной 12-й версии гравитационной ядерной бомбы B-61, сообщает портал Military.com.

http://scigeek.ru/

Мы уже провели 26 инженерных, отладочных и летных испытаний. Программа идет очень хорошо

— заявил заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и интеграции ядерных вооружений, генерал Джек Вайнштейн.

Модернизированные бомбы будут в пять раз точнее предшественниц — боеприпасов B61-3, B61-4, B61-7 и B61-10.

Бомбы класса B были разработаны еще в 1963 году. Позже их "научили" проникать в подземные бункеры и центры управления. Эта бомба уникальна благодаря своему хвостовому оперению, которое позволяет управлять ее падением и повышает точность удара.

Американские военные не уточнили, какие именно самолеты использовались во время тестов. По информации издания, новое оружие должно быть совместимо с платформами многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Ожидается, что первая партия бомб поступит на вооружение к 2020 году.

США планируют разместить авиабомбы на военных базах в Европе — Германии, Италии, Турции, Бельгии и Нидерландов. По оценкам Бюджетного управления конгресса за 30 лет (2017-2046) модернизация тактических ядерных сил обойдется в 25 миллиардов долларов.
03.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Германия
Италия
Нидерланды
США
Турция
Продукция
B61 ЯБ
F-35
Проекты
2020-й год
Ядерный щит
ЯО

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
4KOt
461
№1
04.05.2018 11:26
на 8-40 работа двигателей в середине корпуса - зачем?
стабилизация вращением?
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.05 15:02
  • 9
Российская боевая техника не располагает защитой от "Джавелинов"
  • 04.05 14:58
  • 7
Еще 20 "Аллигаторов". Египет получит партию новейших вертолетов до конца месяца
  • 04.05 14:56
  • 12
«Не слушайте Москву, Израиль легко уничтожит хваленые С-300»
  • 04.05 14:54
  • 6
Первые изображения боевой машины морской пехоты появились в Сети
  • 04.05 14:45
  • 2
Новый мотоцикл «Урал» комплектуется бутылкой водки и консервами
  • 04.05 14:39
  • 1
Во Французском иностранном легионе не будет русско-украинской войны
  • 04.05 14:30
  • 1
Черноморский флот готов обеспечить безопасность в Азовском море
  • 04.05 14:29
  • 5
В США назвали главные достоинства Су-57
  • 04.05 13:58
  • 20
Российский истребитель потерпел катастрофу в Сирии
  • 04.05 13:56
  • 2
Явление "Панциря-М"
  • 04.05 11:53
  • 2
Хуситы подбили танк "Абрамс" на территории Саудовской Аравии
  • 04.05 11:45
  • 19
Россию предупреди­ли: могут быть бомбардировки
  • 04.05 11:36
  • 38
В МО назвали пособничеством терроризму публикацию Мирзаяновым формул отравляющих веществ
  • 04.05 11:36
  • 1
Су-27 совершил "непрофессиональный" перехват
  • 04.05 11:33
  • 1
Перл-Харбор, вторая попытка
другие обсуждаемые темы