B-61-12 для F-35. США закончили испытания гравитационной ядерной бомбы

Военные чиновники из США рассказали об испытаниях секретной 12-й версии гравитационной ядерной бомбы B-61, сообщает портал Military.com.

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Мы уже провели 26 инженерных, отладочных и летных испытаний. Программа идет очень хорошо

— заявил заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и интеграции ядерных вооружений, генерал Джек Вайнштейн.

Модернизированные бомбы будут в пять раз точнее предшественниц — боеприпасов B61-3, B61-4, B61-7 и B61-10.

Бомбы класса B были разработаны еще в 1963 году. Позже их "научили" проникать в подземные бункеры и центры управления. Эта бомба уникальна благодаря своему хвостовому оперению, которое позволяет управлять ее падением и повышает точность удара.

Американские военные не уточнили, какие именно самолеты использовались во время тестов. По информации издания, новое оружие должно быть совместимо с платформами многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Ожидается, что первая партия бомб поступит на вооружение к 2020 году.

США планируют разместить авиабомбы на военных базах в Европе — Германии, Италии, Турции, Бельгии и Нидерландов. По оценкам Бюджетного управления конгресса за 30 лет (2017-2046) модернизация тактических ядерных сил обойдется в 25 миллиардов долларов.