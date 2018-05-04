B-61-12 для F-35. США закончили испытания гравитационной ядерной бомбы
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Военные чиновники из США рассказали об испытаниях секретной 12-й версии гравитационной ядерной бомбы B-61, сообщает портал Military.com.
http://scigeek.ru/
Мы уже провели 26 инженерных, отладочных и летных испытаний. Программа идет очень хорошо
— заявил заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и интеграции ядерных вооружений, генерал Джек Вайнштейн.
Модернизированные бомбы будут в пять раз точнее предшественниц — боеприпасов B61-3, B61-4, B61-7 и B61-10.
Бомбы класса B были разработаны еще в 1963 году. Позже их "научили" проникать в подземные бункеры и центры управления. Эта бомба уникальна благодаря своему хвостовому оперению, которое позволяет управлять ее падением и повышает точность удара.
Американские военные не уточнили, какие именно самолеты использовались во время тестов. По информации издания, новое оружие должно быть совместимо с платформами многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Ожидается, что первая партия бомб поступит на вооружение к 2020 году.
США планируют разместить авиабомбы на военных базах в Европе — Германии, Италии, Турции, Бельгии и Нидерландов. По оценкам Бюджетного управления конгресса за 30 лет (2017-2046) модернизация тактических ядерных сил обойдется в 25 миллиардов долларов.
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03.05.2018
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