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США окажут помощь в модернизации самолетов Do-228 ВМС Таиланда

28.04.2018 ЦАМТО 246 0
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Do 228-212
Do 228-212 для ВВС Венесуэлы.
Источник: ВВС Венесуэлы

ЦАМТО, 27 апреля. Командование авиационных систем ВМС США (NAVAIR) разрабатывает план модернизации семи морских патрульных самолетов Do-228 (Dornier 228) ВМС Таиланда в рамках американской программы укрепления потенциала стран-партнеров (Building Partner Capacity – BPC).

Как сообщает Jane's Navy International, применяемые для ведения наблюдения и патрулирования исключительной экономической зоны самолеты Do-228 в настоящее время оснащены РЛС RDR-1550B компании Telephonics и электронно-оптической / инфракрасной системой Star SAFIRE II компании FLIR Systems. Согласно запросу на информацию, опубликованному NAVAIR 23 апреля, планируемое обновление будет включать установку новых датчиков и боевых систем.

В числе специфических компонентов, перечисленных в запросе: многорежимная РЛС с минимальной дальностью обнаружения 160 морских миль (296 км), стабилизированная в пяти осях ЭО/ИК система наблюдения, средства связи и передачи данных, авионика, включая средства навигации, система посадки по приборам, система управления полетом, система предупреждения о столкновении, транспондер ADS-B, терминал оператора боевых систем и специальное программное обеспечение, автоматическая система идентификации, средства радиоразведки и регистратор полетных данных.

ВМС Таиланда также потребуется подготовка к применению и обслуживанию поставленных систем, запасные части, соответствующий специальный инструмент и вспомогательное оборудование для установки боевых систем.

Потенциальные поставщики должны представить ответы на запрос не позднее 9 мая.

Программа укрепления потенциала стран-партнеров включает мероприятия по развитию сотрудничества и оказанию помощи в сфере обеспечения безопасности, которые финансируются за счет ассигнований правительства США и реализуется в рамках программы "Иностранные военные продажи". Эти шаги способствуют укреплению потенциала сил безопасности государств-партнеров и улучшению их возможностей по проведению контртеррористических операций, борьбе с незаконным оборотом наркотиков, незаконными вооруженными формированиями, а также поддержке военных операций США.
27.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
США
Таиланд
Продукция
Dornier 228
Компании
Dornier

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