ВМС Таиланда получили первый модернизированный самолет МПА Do-228NG

ЦАМТО, 14 марта. ВМС Таиланда получили первый модернизированный морской патрульный самолет Do-228, прошедший обновление на предприятие в Оберпфаффенхофене (Германия).

По информации Shephard Media, в настоящее время в Германии находятся еще три Do-228 ВМС Таиланда.

Программа модернизации в рамках американской "Инициативы морской безопасности" началась в 2020 году с двух самолетов на первом этапе и еще одной пары на втором этапе. Оставшиеся в составе ВМС Таиланда три машины также пройдут модернизацию в рамках американской программы по морской безопасности.

Немецкая компания RUAG MRO International в настоящее время продолжает ремонт и модернизацию морских разведывательных самолетов Do-228 ВМС Таиланда. В рамках модернизации Do-228 оснащаются стеклянной кабиной и современными системами авионики, другим новым оборудованием, включая РЛС с обзором на 360 град., инфракрасные камеры, а также систему управления полетом и средства связи для передачи данных на наземные станции и/или корабли.

Летный и технический состав пройдет обучение использованию нового оборудования как в Германии, так и в Таиланде. Согласно договоренности, перелет в Таиланд модернизированных самолетов, по мере из готовности, выполнят летчики компании RUAG.

RUAG не раскрыла стоимость программы капитального ремонта, но 22 июля 2020 года командование авиационных систем ВМС США (NAVAIR) объявило, что ранее, в том же месяце, с компанией RUAG был подписан контракт на сумму 40,2 млн. долл., предусматривающий модернизацию до семи самолетов для ВМС Таиланда. Платформы будут модернизированы до стандарта Do-228NG, а капитальный ремонт, как ожидается, обеспечит продление срока их эксплуатации еще на 15-20 лет.

Как отмечает Jane's, контракт с RUAG был заключен без проведения тендера, с учетом того, что компания имеет статус производителя оригинального оборудования для Dornier 228 и поддерживает все необходимые сертификаты летной годности и типа.

ВМС Таиланда используют семь самолетов Dornier 228 для наблюдения за исключительной экономической зоной и ведения воздушной разведки в акватории Сиамского залива, борьбы с незаконной торговлей и рыболовством. Самолеты оснащаются РЛС Telephonics RDR 1550B и ЭО/ИК станцией Star SAFIRE II компании FLIR Systems.