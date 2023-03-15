Войти
ЦАМТО

ВМС Таиланда получили первый модернизированный самолет МПА Do-228NG

135
0
0
Do 228-212
Do 228-212 для ВВС Венесуэлы.
Источник изображения: ВВС Венесуэлы

ЦАМТО, 14 марта. ВМС Таиланда получили первый модернизированный морской патрульный самолет Do-228, прошедший обновление на предприятие в Оберпфаффенхофене (Германия).

По информации Shephard Media, в настоящее время в Германии находятся еще три Do-228 ВМС Таиланда.

Программа модернизации в рамках американской "Инициативы морской безопасности" началась в 2020 году с двух самолетов на первом этапе и еще одной пары на втором этапе. Оставшиеся в составе ВМС Таиланда три машины также пройдут модернизацию в рамках американской программы по морской безопасности.

Немецкая компания RUAG MRO International в настоящее время продолжает ремонт и модернизацию морских разведывательных самолетов Do-228 ВМС Таиланда. В рамках модернизации Do-228 оснащаются стеклянной кабиной и современными системами авионики, другим новым оборудованием, включая РЛС с обзором на 360 град., инфракрасные камеры, а также систему управления полетом и средства связи для передачи данных на наземные станции и/или корабли.

Летный и технический состав пройдет обучение использованию нового оборудования как в Германии, так и в Таиланде. Согласно договоренности, перелет в Таиланд модернизированных самолетов, по мере из готовности, выполнят летчики компании RUAG.

RUAG не раскрыла стоимость программы капитального ремонта, но 22 июля 2020 года командование авиационных систем ВМС США (NAVAIR) объявило, что ранее, в том же месяце, с компанией RUAG был подписан контракт на сумму 40,2 млн. долл., предусматривающий модернизацию до семи самолетов для ВМС Таиланда. Платформы будут модернизированы до стандарта Do-228NG, а капитальный ремонт, как ожидается, обеспечит продление срока их эксплуатации еще на 15-20 лет.

Как отмечает Jane's, контракт с RUAG был заключен без проведения тендера, с учетом того, что компания имеет статус производителя оригинального оборудования для Dornier 228 и поддерживает все необходимые сертификаты летной годности и типа.

ВМС Таиланда используют семь самолетов Dornier 228 для наблюдения за исключительной экономической зоной и ведения воздушной разведки в акватории Сиамского залива, борьбы с незаконной торговлей и рыболовством. Самолеты оснащаются РЛС Telephonics RDR 1550B и ЭО/ИК станцией Star SAFIRE II компании FLIR Systems.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Таиланд
Продукция
Dornier 228
Компании
Dornier
Проекты
2020-й год
Похожие новости
28.11.2022
Финские ВМС начали крупные морские учения совместно с немецкими, французскими, шведскими и американскими военными
22.02.2021
RUAG модернизирует самолеты Do-228 ВМС Таиланда
25.01.2021
Неудачники «Мовага»
02.04.2020
Первый полет возрожденного самолета-амфибии Dornier Seastar
20.05.2016
"Друг Татарстана" Сергей Шойгу застолбил новые казанские вертолеты
19.04.2012
Клуб транжир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.03 02:12
  • 46355
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.03 01:14
  • 1
Разработчики транспортной авиационной многофункциональной платформы ТрАМП показали облик беспилотника
  • 14.03 22:34
  • 1
Обещанные США и Германией ЗРК Patriot не смогут сбить российские "Кинжалы"
  • 14.03 21:44
  • 2
Bollinger Shipyards передала Береговой охране США 52-й катер класса "Сентинел"
  • 14.03 21:03
  • 3
В Госдуме призвали повысить ответственность военпредов за выполнение гособоронзаказа
  • 14.03 17:01
  • 11
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 14.03 14:35
  • 0
Коллективный Запад: никаких разговоров с Россией, только война!
  • 14.03 11:25
  • 2
Источник рассказал о модернизации барражирующих боеприпасов "Ланцет"
  • 14.03 10:44
  • 2415
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.03 10:15
  • 1
Российские военные применили новейший высокоточный боеприпас «Гром» в ходе СВО
  • 14.03 09:59
  • 1
США и Россию назвали лидерами по экспорту оружия
  • 14.03 09:48
  • 7
На 103-м бронетанковом ремонтном заводе показали модернизацию танков Т-62М для применения в зоне спецоперации
  • 14.03 09:44
  • 1
Военнослужащие ВСУ сообщают о развёртывании российскими войсками автономных комплексов наблюдения «Муром-П»
  • 14.03 09:25
  • 1
Экс-глава Мюнхенской конференции призвал Запад задуматься о мирном плане по Украине
  • 13.03 23:10
  • 2
Как советская оборонка готовила коренной перелом в войне