RUAG модернизирует самолеты Do-228 ВМС Таиланда

ЦАМТО, 20 февраля. Компания RUAG MRO International продолжает ремонт и модернизацию двух морских разведывательных самолетов Do-228, состоящих на вооружении ВМС Таиланда.

В заявлении компании указано, что она заключила контракт на проведение "всесторонней модернизацию" до семи самолетов Do-228. Первые две платформы, эксплуатирующиеся около 25 лет, были доставлены на предприятие в Оберпфаффенхофен (Германия) на транспортном самолете Ан-124.

В рамках модернизации Do-228 будет оснащен стеклянной кабиной и современными системами авионики, другим новым оборудованием, включая РЛС с обзором на 360 град., инфракрасные камеры, а также систему управления полетом и средства связи для передачи данных на наземные станции и/или корабли.

Пилоты, члены экипажа и техники пройдут обучение использованию нового оборудования как в Германии, так и в Таиланде. Перелет модернизированных самолетов в Таиланд выполнят пилоты компании RUAG.

RUAG не раскрыла стоимость программы капитального ремонта, но 22 июля 2020 года командование авиационных систем ВМС США (NAVAIR) объявило, что ранее, в том же месяце, с компанией RUAG был подписан контракт на сумму 40,2 млн. долл., предусматривающий модернизацию до семи самолетов для ВМС Таиланда. Платформы будут модернизированы до стандарта Do-228NG, а капитальный ремонт, как ожидается, обеспечит продление срока их эксплуатации еще на 15-20 лет.

Как сообщал Jane's, контракт с RUAG был заключен без проведения тендера, с учетом того, что она имеет статус производителя оригинального оборудования для Dornier 228 и поддерживает все необходимые сертификаты летной годности и типа.

ВМС Таиланда использует семь самолетов Dornier 228 для наблюдения в исключительной экономической зоне и ведения разведки в территориальных водах Сиамского залива, борьбы с незаконной торговлей и рыболовством. В настоящее время самолет оснащен РЛС Telephonics RDR 1550B и ЭО/ИК станцией Star SAFIRE II компании FLIR Systems.

Компания RUAG отметила, что ВМС Таиланда заинтересованы в обеспечении постоянной готовности самолетов к выполнению задач, поэтому предпринимают все возможные усилия для сокращения их простоя до минимума. Процесс обеспечения боеготовности самолетов осложняется из-за пандемии коронавируса COVID-19. Даже отправка группы из пяти человек в Таиланд для разборки самолетов (для их перевозки в Оберпфаффенхофен) потребовала значительных усилий с учетом введенного карантина и ограничений на воздушные перевозки.