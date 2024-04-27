Ракетный крейсер "Варяг" в Японском море уничтожил воздушную цель с помощью ЗРК "Форт"



Гвардейский ракетный крейсер (ГРКР) "Варяг".

Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Гвардейский ракетный крейсер (ГРКР) "Варяг".Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Комплекс предназначен для нейтрализации высокоскоростных, маневренных и малоразмерных целей

ВЛАДИВОСТОК, 26 апреля. /ТАСС/. Гвардейский ракетный крейсер Тихоокеанского флота (ТОФ) "Варяг" в четверг на учениях в Японском море уничтожил воздушную цель с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Форт". Об этом сообщил официальный представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

"В акватории Японского моря корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота продолжают выполнение боевых упражнений в рамках двустороннего тактического учения объединения. Сегодня [в четверг] по плану учения ракетный катер Р-79, обеспечивающий действие сил, произвел в полигоне боевой подготовки пуск крылатой ракеты, имитировавшей удар средств воздушного нападения условного противника по одиночному боевому кораблю, которым являлся гвардейский ракетный крейсер "Варяг", - сообщил Воскресенский.

Крейсер "Варяг" вовремя засек воздушную цель и взял ее на сопровождение. Чтобы гарантированно ее уничтожить, экипаж "Варяга" применил зенитно-ракетный комплекс "Форт", предназначенный для нейтрализации высокоскоростных, маневренных и малоразмерных целей. Также в готовность для ведения боя на ближних дистанциях был приведен зенитно-ракетный комплекс "Оса". Однако, его не пришлось применять: ЗРК "Форт" успешно поразил мишень.

Район, где выполнялись упражнения, закрывали более 15 кораблей и судов Тихоокеанского флота.