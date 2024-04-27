Ракетный крейсер "Варяг" в Японском море уничтожил воздушную цель с помощью ЗРК "Форт"
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Гвардейский ракетный крейсер (ГРКР) "Варяг".
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
Комплекс предназначен для нейтрализации высокоскоростных, маневренных и малоразмерных целей
ВЛАДИВОСТОК, 26 апреля. /ТАСС/. Гвардейский ракетный крейсер Тихоокеанского флота (ТОФ) "Варяг" в четверг на учениях в Японском море уничтожил воздушную цель с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Форт". Об этом сообщил официальный представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.
"В акватории Японского моря корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота продолжают выполнение боевых упражнений в рамках двустороннего тактического учения объединения. Сегодня [в четверг] по плану учения ракетный катер Р-79, обеспечивающий действие сил, произвел в полигоне боевой подготовки пуск крылатой ракеты, имитировавшей удар средств воздушного нападения условного противника по одиночному боевому кораблю, которым являлся гвардейский ракетный крейсер "Варяг", - сообщил Воскресенский.
Крейсер "Варяг" вовремя засек воздушную цель и взял ее на сопровождение. Чтобы гарантированно ее уничтожить, экипаж "Варяга" применил зенитно-ракетный комплекс "Форт", предназначенный для нейтрализации высокоскоростных, маневренных и малоразмерных целей. Также в готовность для ведения боя на ближних дистанциях был приведен зенитно-ракетный комплекс "Оса". Однако, его не пришлось применять: ЗРК "Форт" успешно поразил мишень.
Район, где выполнялись упражнения, закрывали более 15 кораблей и судов Тихоокеанского флота.
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26.04.2018
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