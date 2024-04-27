Глава ФСВТС: Россия не уступит конкурентам рынок систем ПВО, покупкой С-400 интересуются порядка 10 стран



С-400. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко С-400. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в интервью корреспонденту "Интерфакса" Екатерине Мальцевой на международном авиасалоне "Eurasia Airshow-2018" в Анталье рассказал об очереди за российскими системами ПВО, отсутствии преград для сотрудничества с Сирией и соблюдении международных норм при поставках военной продукции в Иран

- Дмитрий Евгеньевич, сколько стран сейчас имеют на вооружении российские системы ПВО?

- Сегодня более 45 стран имеют на вооружении системы ПВО российского производства. Для этого вида оборонительного вооружения главным критерием является надежность, и по нему российские системы ПВО действительно превосходят мировые аналоги. Именно поэтому наши системы неизменно пользуются большим спросом.

За прошедшие 15 лет мы подписали контракты на поставку российских средств ПВО более чем с 30 государствами. Среди основных покупателей - страны Ближнего Востока, Северной Африки и СНГ.

- Какие наиболее популярны у инозаказчиков?

- Наибольшей популярностью у наших партнеров пользуются, в первую очередь, ПЗРК "Игла-С1", комплексы "Куб", "Бук", ЗРПК "Панцирь-С1", ЗРС С-300ПМУ и С-400, а также "Тор-М2Э" и "Антей-2500".

О российском вооружении часто говорят, как о лучшем по соотношению "цена-качество". Не означает ли это "дешево и сердито"? В чем Вы видите преимущества российских систем ПВО по сравнению с зарубежными аналогами?

- Действительно, наша техника высокотехнологична и неприхотлива в обслуживании. Не говоря уже о ее ценовом преимуществе.

При том что техника ПВО российского производства отвечает самым высоким современным требованиям, она сегодня доступна, в том числе, и для государств, не обладающих сверхвысокими финансовыми возможностями, но имеющих потребность в эффективной защите своих границ.

Если сопоставлять уровень цен на российские и зарубежные системы ПВО, обладающие сходными тактико-техническими характеристиками, цены на российскую технику в среднем от полутора до двух раз ниже. Кроме того, у наших производителей достаточно гибкий подход к требованиям партнеров относительно комплектации, условий поставки и оплаты данной продукции.

И все же, на мой взгляд, ошибочно было бы утверждать, что сегодня цена - определяющий фактор при выборе нашей техники. Думаю, что главное ее преимущество – это ее превосходные технические характеристики и надежность, которые позволяют обеспечивать оборону важных стратегических объектов. Эффективность российских средств ПВО доказали и недавние события в Сирии. Эта наглядная демонстрация реальных возможностей наших систем.

[/b]- Кто является основным конкурентом РФ на рынке систем ПВО?[/b]

- Естественно, у многих наших систем есть конкуренты, и у каждого вида систем ПВО они свои. Так, для отечественных зенитных ракетных систем типа С-300 основным конкурентом являются американские системы Patriot с модернизированной ракетой PAC-3MSE и THAAD. Конкурентами зенитных ракетных комплексов "Тор-2МЭ", "Бук-М2(М3)", "Панцирь-С1" выступают франко-немецкий Roland, шведский RBS-23BAMSE, израильский Spyder-SR, китайский HQ-17.

Но есть и системы, аналогов которым в мире просто нет. К примеру, это получившая широкую известность система С-400, которая принципиально превосходит все существующие системы ПВО.

- Но все-таки С-400 иногда сравнивают с американской Patriot. В чем основные отличия, по каким параметрам наша техника уступает, а по каким превосходит американскую?

- Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для уничтожения всех современных средств воздушно-космического нападения. Она поражает аэродинамические цели на дальности до 400 км, а тактические баллистические – до 60 км. Эта система способна поражать и низколетящие цели на высоте до 5 метров.

Даже по мнению иностранных экспертов, аналогов российской системе С-400 в мире сегодня нет. Сравнение ее с зенитными ракетными системами и комплексами, в том числе с американской Patriot, не будет полностью адекватным, поскольку С-400 качественно превосходит ее, равно как и все другие. Преимущество С-400 по целому ряду показателей неоспоримо. Она значительно быстрее приводится в состояние боеготовности, способна вести наблюдение за целями и поражать их в любом направлении, приспособлена для любых климатических условий.

- Турция, хоть и страна НАТО, предпочла приобрести С-400. Было сделано предложение, от которого они не смогли отказаться? Это кредит, передача технологий, ускоренная поставка?

- Президент Турции Р.Т.Эрдоган, на мой взгляд, достаточно аргументировано прокомментировал информацию о закупке российской системы ПВО С-400 "Триумф". Сначала Турецкая Республика, являясь членом НАТО, планировала приобрести технику производства США. Но переговоры по данному вопросу оказались безрезультатными, и Турция была вынуждена продолжить поиски. Выбирая российскую систему С-400, турецкое руководство, в первую очередь, проводило ее сравнение с зарубежными аналогами. Ведь согласитесь, Турция, как и любое другое государство прежде всего ищет способы обеспечения своей национальной безопасности. Поэтому и была выбрана наша техника.

Отмечу, что еще одна страна НАТО, Греция, уже продолжительное время использует систему С-300, и это никогда не вызывало обеспокоенности у руководства Альянса.

Что касается вопроса о предоставлении кредита и ускорения поставки, то эти темы возникли по инициативе турецкой стороны после подписания контракта, согласно которому поставка систем изначально планировалась в 2020 году. Принципиальное решение о сокращении сроков поставки было принято в ходе недавней встречи руководителей России и Турции в Анкаре. И мы сделаем все возможное, чтоб удовлетворить запрос наших партнеров.

- Обсуждается ли поставка Турции второго полкового комплекта С-400? Планируется ли передача технологий производства, есть ли планы совместного производства

С-400?

- К слову, сам первый этап поставки С-400 в Турцию включает в себя не только отгрузку техники, но и обучение турецких специалистов работе с ней, а также создание ремонтных баз на территории этой страны.

В то же время партнеры выступают с инициативой о переходе на производство элементов этой системы на территории Турции. Эти темы в настоящее время обсуждаются на уровне технических специалистов.

Уверен, что взаимоприемлемое решение будет найдено с учётом того, насколько чувствительным в принципе является вопрос передачи технологий.

- С Индией давно уже ведутся переговоры о поставке С-400, но контракта все нет - в чем загвоздка? Как считаете, в этом году удастся заключить сделку?

- На данный момент обсуждены и согласованы все технические вопросы. Осталось только договориться по цене и провести необходимые процедуры. Думаю, что в текущем году мы выйдем на подписание соответствующих контрактных документов.

- Кто сейчас "в очереди" на покупку С-400, сколько заявок на рассмотрении? Ведутся ли переговоры с Катаром, Марокко, Ираком о возможности поставки С-400?

- На самом деле интерес к этой системе ПВО проявляют многие страны мира. Это, в первую очередь, страны Ближнего Востока и Северной Африки. В общей сложности порядка 10 стран заинтересованы в приобретении С-400. Однако прогнозировать заключение контрактов со всеми проявившими интерес партнерами пока преждевременно. Идут переговоры, обсуждаются перспективы и возможности двустороннего сотрудничества.

- Возвращаясь от темы дальних перспектив к сегодняшнему дню, как выполняется контракт на поставку С-400 Китаю? Урегулирован ли вопрос, связанный с чрезвычайным происшествием при отправке дополнительного оборудования, входящего в состав этих комплексов в январе 2018 года?

- Как известно, Китайская Народная Республика стала первым зарубежным покупателем системы С-400, подписав контракт в 2014 году.

Российская сторона весьма требовательно относится к исполнению своих контрактных обязательств. При возникновении любых непредвиденных ситуаций мы принимаем все необходимые меры, чтобы нивелировать их влияние на ход исполнения своих контрактных обязательств.

Действительно, в конце декабря 2017 года при поставке части вспомогательного оборудования по данному контракту произошло чрезвычайное происшествие: наше судно попало в шторм. Случай был признан страховым, и вопрос по нему сейчас решается в рабочем режиме. Что же касается влияния данного происшествия на ход исполнения контракта, китайские партнеры получат все недостающее оборудование в кратчайшие сроки.

В целом, у нас с китайской стороной существует отработанный механизм взаимодействия, в рамках которого мы можем оперативно и эффективно разрешать все возникающие вопросы. Поверьте, за многолетний успешный опыт двустороннего сотрудничества у нас сложились вполне доверительные отношения.

- Помимо С-400 Россия предлагает инозаказчикам зенитные ракетные системы С-300 в различных модификациях, "Антей-2500", ЗРК "Тор-М2" и "Бук-М2", ЗРПК "Панцирь-С1". Какие страны проявляют интерес к этим системам ПВО? Есть ли конкретные заявки?

- Как я уже отмечал, наши системы ПВО присутствуют практически во всех регионах мира.

В первую очередь, страны Ближнего Востока и Северной Африки хорошо знакомы с различными российскими системами ПВО. Можно сказать, что все перечисленные Вами образцы успешно эксплуатируются в этом регионе.

Ряд государств Европы, Африки Южнее Сахары и Латинской Америки проявляют интерес к российским системам ПВО. По запросу инозаказчикам предоставляется справочная информация о ТТХ указанных изделий, проводятся презентации.

Есть интерес к различным системам ПВО и в странах СНГ. Многие из них уже давно и успешно используют наши системы различного радиуса действия. Здесь следует выделить, прежде всего, Белоруссию и Казахстан.

- Если говорить конкретно о "Панцирях" - в чем их преимущество над аналогами? С какими странами обсуждаются поставки этих систем? В том числе, планирует ли Турция покупать этот комплекс для защиты С-400?

- Высокие технические характеристики ЗРПК "Панцирь" отвечают всем современным требованиям, предъявляемым к технике, необходимой для борьбы со средствами воздушного нападения. Система ПВО, подкрепленная этим комплексом, получает дополнительное значительное преимущество. "Панцирь" выступает в качестве последней линии обороны в составе ПВО, и именно от эффективной работы этого комплекса зависят возможности противодействия низколетящим самолетам, вертолетам, беспилотникам и ракетам. В современных условиях эта способность нередко приобретает решающее значение.

Что касается вопроса поставки зенитных ракетно-пушечных комплексов типа "Панцирь" в Турцию, то в настоящее время он не обсуждается. Вместе с тем я уверен, что успешная и своевременная реализация контракта на поставку С-400 позволит нам говорить о расширении сотрудничества в области систем ПВО, и поставка зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" могла бы стать одним из логичных, следующих его этапов.

- Ведутся ли переговоры о новых контрактах с Ираном на поставку С-300 или другого оборонительного вооружения? Есть ли планы поставить системы ПВО в Сирию в будущем в качестве ВТС или как военную помощь?

- Военно-техническое сотрудничество с Исламской Республикой Иран осуществляется в полном соответствии с нормами международного права, с учетом тех санкций, которые действуют в отношении этой страны.

При этом в 2017 году велось сервисное обслуживание ранее поставленных в Иран зенитных ракетных систем С-300. Кроме того, в страну были поставлены комплексы радиотехнической разведки, средства мониторинга спутниковых линий связи и т.д. Ещё раз подчеркну, что все это сотрудничество полностью находится в правовом поле, определенном резолюцией Совета Безопасности ООН.

Говорить о перспективах поставок российской продукции военного назначения после отмены ограничений в настоящий момент рано.

Что же касается Сирийской Арабской Республики, то здесь возможности сотрудничества не ограничены какими-либо санкциями Совета Безопасности ООН. Поэтому сотрудничество может осуществляться в полном объеме в соответствии с потребностями сирийских вооруженных сил. Сирийская сторона действительно заинтересована в получении продукции военного назначения, позволяющей эффективно противодействовать террористическим группировкам, действующим на территории страны. Однако мне бы не хотелось более детально говорить о формате сотрудничества и его объемах в связи с продолжающейся в стране антитеррористической кампанией.

- Как развивается военно-техническое сотрудничество с европейскими странами после введения санкций в отношении РФ? Россия выполняет только контракты на сервисное обслуживание? Проводится ли ремонт и модернизация С-300 для Словакии, Болгарии и Греции?

- Естественно, после введения санкционных ограничений в отношении нашей страны ВТС со странами Европы в основном ограничивается взаимодействием с теми странами, которые имеют на вооружении продукцию военного назначения российского производства и заинтересованы в поддержании ее боеготовности.

Мы продолжаем исполнять контракты с инозаказчиками на поставку запасных частей и комплектующих изделий, организацию послепродажного обслуживания, освидетельствования и продления жизненного ресурса нашей техники. Это и проведение модернизации ранее поставленных вооружений российского и советского производства.

С Болгарией и Словакией сегодня продолжается обсуждение вопросов проведения ремонта и модернизации ЗРС С-300ПМ, у нас есть соответствующие официальные обращения инозаказчиков.

Подобное сотрудничество осуществляется и с Грецией в рамках контракта на комплексное сервисное обслуживание ЗРС С-300ПМУ1.

- Какие меры предпринимаются, чтобы минимизировать возникающие проблемы и оптимизировать обслуживание техники ПВО в странах инозаказчика? В каких странах планируется открыть сервисные центры по обслуживанию различных систем ПВО?

- Современный рынок вооружения и военной техники предъявляет жесткие требования к продукции военного назначения в части поддержки ее технической и боевой готовности в течение всего жизненного цикла. Сегодня иностранный заказчик стремится заключать комплексные контракты, в которых четко определены обязательства поставщика и покупателя по послепродажному обслуживанию закупаемого вооружения и военной техники в течение всего периода эксплуатации. Это, несомненно, относится и к технике ПВО.

Вместе с тем стоит признать, что послепродажное обслуживание российских средств ПВО требует дальнейшего совершенствования. Это касается как оптимизации поставок запасных частей и комплектующих изделий, так и оказания самих услуг по послегарантийному обслуживанию. В отличие от США и стран НАТО, Россия не располагает широкой сетью военных баз, расположенных в основных регионах мира, и, как следствие, наличием складов хранения для оперативной поставки запасных частей - агрегатов, узлов.

При этом мы отдаём себе отчет в том, что от удобства и эффективности послепродажного обслуживания поставляемой продукции ПВО напрямую зависит и привлекательность самой нашей техники. Сегодня хорошо отлаженные бизнес-процессы в сфере послепродажного обслуживания становятся важнейшим фактором конкурентоспособности наших систем на мировом рынке.

Вопрос совершенствования этой сферы определяет вектор развития сферы ВТС в ближайшей перспективе. В этой связи планируется создать специализированные сервисные центры по обслуживанию техники ПВО российского производства. В скором будущем такие современные центры появятся более чем в 10 странах.

- Планируется ли поставлять системы ПВО в европейские страны? Например, Сербия проявляет интерес к С-300 и другим российским системам ПВО. Когда можно ожидать согласования условий соответствующих контрактов?

- Опыт двух последних десятилетий показывает, что безоговорочное преимущество в ходе военных конфликтов всегда имеет сторона, имеющая в своем распоряжении эффективную систему противовоздушной обороны. Понимая это, мы открыты и, при наличии соответствующей заинтересованности от того или иного европейского заказчика, мы готовы предложить наиболее выгодное для этого заказчика решение.

Что касается Республики Сербии, то она действительно заинтересована в закупках вооружения и военной техники российского производства, включая современные образцы средств ПВО. Мы с партнерами продолжаем обсуждение этих вопросов.

- Как вы оцениваете перспективы российских систем ПВО на международном рынке? Какие новые рынки представляют для России наибольших интерес?

- На мировом рынке вооружения средства ПВО предлагают США, Япония, Израиль. Активно возвращаются на мировой рынок европейские системы ПВО ближнего действия.

Интенсивные работы по разработке и налаживанию серийного производства широкого перечня новых образцов средств ПВО осуществляют и некоторые китайские компании.

Программы развития секторов военной промышленности, связанных с созданием современной техники ПВО, набирают обороты в целом ряде развивающихся стран, которые ранее только импортировали эту продукцию. В этом плане следует отметить Индию, Южную Корею, Турцию, ЮАР, Тайвань, Иран. Все они в перспективе могут стать экспортерами систем противовоздушной обороны, а значит и нашими конкурентами.

Тем не менее, несмотря на большую номенклатуру средств ПВО на международном рынке, спрос на российскую технику остается устойчивым. Пока по своим характеристикам, а также по своим стоимостным параметрам наша техника превосходит мировые аналоги. Именно оптимальная совокупность параметров обеспечивает устойчивый спрос на нашу технику ПВО. Только за последний год поступило более десятка обращений от стран в различных регионах мира. География поставок данной техники также очень широка. Поэтому, думаю, вряд ли сегодня есть основания считать, что Россия уступит этот рынок конкурентам.