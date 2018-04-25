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Массированное давление на Турцию вряд ли заставит Тайипа Эрдогана аннулировать сделку по ЗРС С-400

25.04.2018 ЦАМТО 486 1
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ЗРК С-400 "Триумф"
ЗРК С-400 "Триумф".
Источник: rg.ru

ЦАМТО, 24 апреля. Массированное давление, оказываемое на Турцию со стороны США и НАТО всеми возможными способами для того, чтобы отговорить Анкару от покупки российских систем ПВО С-400, вряд ли заставит президента страны Тайипа Эрдогана аннулировать ранее заключенную сделку.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее National interest опубликовал информацию о том, что Пентагон намеренно ставит под сомнение эффективность российских средств ПВО, чтобы отговорить Турцию от покупки систем С-400. В то же время, по версии издания, Пентагон именно "угрозами" российских С-300 и С-400 оправдывает перед сенатом свои программы и бюджеты.

"На мой взгляд, такая тактика не даст никаких результатов в отношении Турции, потому что турецкий генеральный штаб проводил предварительную экспертизу и сделал вывод о превосходных характеристиках С-400", – сказал И.Коротченко.

Кроме того, по его словам, Эрдоган тоже понимает, какие риски может нести в себе покупка американских аналогов системы, например, комплексов Patriot.

"Отношения США и Турции сейчас не блестящие, и вряд ли они улучшатся даже после закупки Patriot. Но в руках США будет возможность в любой момент выключить систему ПВО Турции, поскольку внедренные в экспортные Patriot программные аппаратные закладки создают США возможность, в случае, если это требуется, приводить их в неработоспособное состояние. Специальным внешним радиосигналом просто активируются программные и аппаратные закладки – и система перестает функционировать", – добавил И.Коротченко.

При этом российские зенитные ракетные системы С-400 И.Коротченко назвал "лучшим выбором из того, что сегодня есть на мировом рынке", и именно при закупке российских систем Турция получит гарантию того, что все решения относительно контроля воздушного пространства будут приниматься турецким военным командованием. "Выбор в пользу российских систем – это в том числе и выбор в пользу национального суверенитета Турции", – отметил И.Коротченко.
24.04.2018
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
Patriot ЗРК
С-300
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
ankh-andrej
1176
№1
25.04.2018 12:10
Будет занятно как Турки будут отрабатывать перехваты своих невидимых F-35 в качестве тренировок. Тут уже все карты будут на столе бозо всяких там линз люнеберга. Но и возможности С-400 тоже будут очевидны. И тут интересно какую сторону займут турки в информационной войне, разыгравшейся сейчас относительно возможностей российских ЗРК? Вдруг как и индийцы начнут гнать, что российское оружие так себе. И будут ли сливать информацию странам НАТО? В общем много хотелось бы узнать в этом плане.
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