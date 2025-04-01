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Коротченко прокомментировал статью NI о критике российских ПВО Пентагоном

25.04.2018 РИА Новости 474 0
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Зенитно-ракетный комплекс С-400. Архивное фото
Зенитно-ракетный комплекс С-400. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Массированное давление, оказываемое на Турцию со стороны США и НАТО всеми возможными способами для того, чтобы отговорить ее от покупки российских систем ПВО С-400, вряд ли заставит президента страны Тайипа Эрдогана аннулировать ранее заключенную сделку, заявил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее National interest опубликовал информацию о том, что Пентагон намеренно ставит под сомнение эффективность российских средств ПВО, чтобы отговорить Турцию от покупки систем С-400. В то же время, по версии издания, Пентагон именно "угрозами" российских С-300 и С-400 оправдывает перед сенатом свои программы и бюджеты.

"На мой взгляд, такая тактика не даст никаких результатов в отношении Турции, потому что турецкий генеральный штаб проводил экспертизу предварительную и сделал вывод о превосходных характеристиках С-400", - сказал Коротченко.

Кроме того, по его словам, Эрдоган тоже понимает, какие риски может нести в себе покупка американских аналогов системы, например, комплексов Patriot.

"Отношения США и Турции сейчас не блестящие, и вряд ли они улучшатся даже после закупки Patriot. Но в руках США будет возможность в любой момент выключить систему ПВО Турции, поскольку внедренные в экспортные Patriot программные аппаратные закладки создают США возможность, в случае, если это требуется, приводить их в неработоспособность. Специальным внешним радиосигналом просто активируются программные и аппаратные закладки - и система перестает функционировать", - добавил эксперт.

При этом российские зенитные ракетные системы С-400 Коротченко назвал "лучшим выбором из того, что сегодня есть на мировом рынке", и именно при закупке российских систем Турция получит гарантию того, что все решения относительно контроля воздушного пространства будут приниматься турецким военным командованием. "Выбор в пользу российских систем - это в том числе и выбор в пользу национального суверенитета Турции", - отметил Коротченко.
24.04.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Россия
США
Турция
Продукция
Patriot ЗРК
С-300
С-400 Триумф
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