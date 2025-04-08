Бонусы и минусы



Экспертный совет ФАС в сфере ГОЗ России.

Источник: Александр Барыкин / vpk-news.ru Экспертный совет ФАС в сфере ГОЗ России.Источник: Александр Барыкин / vpk-news.ru

Правительство и эксперты ищут стимулы для "оборонки"

В приоритетах Федеральной антимонопольной службы – реализация Национального плана развития конкуренции и создание системы стимулирующих государственных контрактов. В заседании Экспертного совета ФАС службы в сфере ГОЗ России принял участие генеральный директор Арзамасского приборостроительного завода, председатель Комитета по экономике и промышленности Законодательного собрания Нижегородской области Олег Лавричев.

“Ответственность за выполнение государственного оборонного заказа должна быть распределена и на работающие на предприятиях военные представительства”

17 апреля в зале коллегии ФАС России собрались эксперты. Повестка заседания – утвердить состав, обсудить план работы совета на 2018 год и обозначить актуальные проблемы. В числе 35 экспертов – представители законодательных и исполнительных органов власти, министерств и ведомств, промышленных предприятий, научных и общественных организаций, ведущих вузов, аналитических компаний, специалисты в сфере ГОЗ.

"Вы знаете, что на заседании Госсовета 5 апреля (по вопросу приоритетных направлений деятельности субъектов Российской Федерации по содействию развитию конкуренции. – "ВПК") президент России остановился на одной из масштабных задач, стоящих перед страной, – отметил председатель Экспертного совета в сфере ГОЗ ФАС РФ Сергей Маев, – развитии конкуренции как базового условия для экономического и технологического развития общества. Анализ конкурентной среды и выработка предложений по развитию конкуренции в сфере ГОЗ являются важнейшими направлениями деятельности нашего совета".

Экспертный совет в сфере ГОЗ действует уже более трех лет. Среди успешных проектов, реализованных по его инициативе, – внедрение прогрессивных государственных контрактов, мотивационной модели ценообразования, системы внутреннего контроля соблюдения законодательства в сфере ГОЗ, антимонопольного законодательства и законодательства о закупках.

На первом заседании этого года эксперты обсудили возможность внедрения в "оборонке" модели стимулирующих контрактов, поскольку сейчас госзаказ в этой сфере предусматривает только санкционные меры. Как считает руководитель рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере ГОЗ Татьяна Каменская, внедрение поощрительной системы позволит в целом повысить заинтересованность в исполнении ГОЗ. Рабочая группа предлагает разработать и внедрить меры стимулирования исполнителей госзаказа при достижении определенных факторов, например таких, как досрочная поставка, снижение издержек и внедрение новых технических решений. Стимулирующие госконтракты есть в западной практике ОПК, в России они применяются пока только в энергетической сфере.

"Все, конечно, понимают, что ситуация постоянного давления на предприятия не способствует решению стоящих перед всеми задач. Тем более что все сейчас ищут стимулы для развития экономики, – прокомментировал заместитель руководителя ФАС РФ, сопредседатель Экспертного совета Даниил Фесюк. – Примеры таких инвестиционных соглашений со стороны государства есть в истории России, причем еще прошлых веков. Только сейчас их нужно адаптировать к современным реалиям. Мы ждем положительного эффекта в ближайшее время. Думаю, что в наших силах проделать эту работу в течение текущего года".

"Сама идея очень интересная, но я не думаю, что при существующих механизмах по формированию и финансированию ГОЗ она жизнеспособна, – высказал свое мнение генеральный директор АО "АПЗ" Олег Лавричев. – Есть источники, в которых эта бонусная составляющая может присутствовать, и есть твердая фиксированная цена, в рамках которой трудно двигаться туда-сюда. Здесь много аспектов, которые надо дополнительно изучать".

На заседании был также затронут вопрос о взаимодействии промышленности с институтом военных представительств Минобороны (ВП). Здесь накопилось довольно много проблем. Наиболее остро сейчас стоит вопрос распределения ответственности за исполнение ГОЗ.

"При возникновении сложных ситуаций, например при недопоставках комплектующих, предприятия вынуждены организовывать сверхурочную работу. Но не всегда они находят должный отклик в организации такой сверхурочной работы со стороны ВП, – отметил генеральный директор АПЗ Олег Лавричев. – Также считаю, что ответственность за выполнение государственного оборонного заказа должна быть распределена, в том числе и на работающие на предприятиях ВП, так как мы все участники одного процесса – исполнения государственного оборонного заказа. Считаю необходимым распределить эту ответственность на всех участников процесса в равной мере и решить этот вопрос введением законодательных норм".

Вопрос о роли и месте института военных представительств при исполнении ГОЗ будет детально рассмотрен уже на следующем заседании Экспертного совета.

Людмила Фокеева

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 16 (729) за 24 апреля 2018 года