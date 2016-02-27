Мотивирующее ценообразование



Конференция по вопросам реформы ценообразования в сфере гособоронзаказа.

Источник: Александр Барыкин / vpk-news.ru Конференция по вопросам реформы ценообразования в сфере гособоронзаказа.Источник: Александр Барыкин / vpk-news.ru

В Нижнем Новгороде обсудили переход на новый экономический язык

Делегация АО "АПЗ" приняла участие в конференции по вопросам реформы ценообразования в сфере гособоронзаказа. Знаковое мероприятие прошло на площадке Законодательного собрания Нижегородской области с участием Комитета по экономике и промышленности, возглавляемого Олегом Лавричевым. В Нижний Новгород приехали разработчики реформы ценообразования – заместитель руководителя ФАС РФ Максим Овчинников и начальник управления контроля сухопутного и морского вооружения, военной техники связи ФАС РФ Андрей Грешнев.

Гости подробно рассказали "оборонщикам" о нововведениях в сфере государственного регулирования цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ, ознакомили с методическими рекомендациями и ответили на вопросы. Действовавшая ранее система регулирования цен не мотивировала предприятия оборонно-промышленного комплекса снижать издержки на производство продукции и прилагать усилия к их эффективной оптимизации. Новое положение, утвержденное правительственным постановлением № 1465 от 2 декабря 2017 года, предусматривает внедрение мотивационной модели индексного ценообразования, при которой производителям будет экономически выгоднее снижать издержки, чтобы использовать сэкономленные средства для модернизации производства и совершенствования технологий. В частности, в положении прописаны методы определения экономически обоснованного уровня цен. Единые правила распространяются как на головников, так и на всю цепочку кооперации. Все процедуры в рамках формирования, размещения и исполнения гособоронзаказа упорядочены. А самое главное – предприятия теперь мотивированы работать над снижением издержек и повышением эффективности.

"Новое положение предусматривает внедрение такой модели, при которой законно и честно сэкономленные средства производитель сможет оставлять на предприятии в своем распоряжении. Поэтому они мотивированы на снижение издержек, повышение эффективности, укрепление кооперации внутри, на то, чтобы выбирать лучших поставщиков: делать все, чтобы выполнять ГОЗ, уменьшая затраты, но не ухудшая качества. И эффект материальный может быть весьма серьезный. Мы уже знаем предприятия, которые по своим инновационным программам при модернизации мощностей и логистики экономят до 30 процентов себестоимости продукции", – отметил заместитель руководителя ФАС РФ Максим Овчинников.

В положении прописан метод индексации базовой цены, которая ежегодно в течение пяти лет будет увеличиваться на индекс-дефлятор, а затем фиксироваться. Кроме того, предусмотрены условия пересмотра базовой цены, например при существенном изменении объемов производства, внесении изменений в конструкторскую и техническую документацию, изменении курса рубля и иностранной валюты, при других обстоятельствах. Определен и гибкий механизм индексации по статьям затрат. Теперь главное, что требуется от оборонных предприятий при заключении контрактов с госзаказчиком, – четко прописывать все условия ценообразования.

"Новый документ внедряет прозрачные и понятные механизмы и критерии формирования ценовой политики при расчетах стоимости военно-технической продукции в рамках исполнения гособоронзаказа. Это, безусловно, даст возможность предприятиям уменьшить свои риски, повысить эффективность производства и снизить издержки без всякого страха впоследствии потерять сэкономленные деньги при выполнении государственного контракта", – заявил председатель Комитета по экономике и промышленности Законодательного собрания Нижегородской области, генеральный директор АПЗ Олег Лавричев.

Максим Овчинников рассказал о практических аспектах организации эффективных внутрикорпоративных комплаенс-систем. Распоряжением правительства РФ были разработаны и утверждены методические рекомендации (комплаенс) по внедрению внутреннего контроля соблюдения законодательства в сфере гособоронзаказа, которые помогут предприятиям ОПК минимизировать управленческие риски. Положения основаны на лучших практиках организации внутреннего контроля соблюдения законодательства крупнейших корпораций, таких как Росатом, на зарубежном опыте и принципах менеджмента качества, предусмотренных стандартами ИСО 9001. "Внедрение правил внутреннего контроля позволит снизить риски нарушения организациями требований законодательства и обеспечить профилактику и предупреждение таких нарушений", – подчеркнул Максим Овчинников.

"В целом положение, несомненно, – революционный документ, который, видимо, изменит облик "оборонки". Это новый экономический язык, на котором она может заговорить. Возможно, произойдет сильная дифференциация между субъектами – теми, кто воспользуется возможностью, и теми, кто не сможет. Первые навсегда уйдут вперед, а вторые будут иметь риски вообще не сохраниться на рынке", – отметил руководитель УФАС по Нижегородской области Михаил Теодорович.

Максим Овчинников также сообщил, что ФАС будет постоянно мониторить происходящее на предприятиях, оценивать, какая работа проводится, кто вкладывается в модернизацию, кто этого не делает и по какой причине.

Мнение

Владимир Соловьев, помощник полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе

На территории ПФО более 200 предприятий ОПК, это порядка 300–330 тысяч работающих или более 13 процентов от всего числа занятых, и понятно, что предприятия ОПК имеют серьезное значение для социально-экономического развития нашего округа.

Игорь Сазонов, и. о. министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области

Анализ итогов работы промышленности региона за 2017 год показывает, что при общем росте ГОЗ в среднем на 15 процентов объем продукции вырос всего на один-два процента. Это та продукция, которая формируется в жестких условиях конкуренции, снижения издержек. Поэтому новое положение по ценообразованию очень актуально для предприятий ОПК региона.

Справка "ВПК"

Это уже не первая встреча представителей ФАС РФ с нижегородскими "оборонщиками". В мае 2017 года на базе областного Заксобрания заместитель руководителя ФАС России Даниил Фесюк дал ценные разъяснения руководителям предприятий ОПК области по вопросу правоприменения 275-ФЗ.

Людмила Фокеева

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 8 (721) за 27 февраля 2018 года