ГОЗ под опекой ФАС

"Оборонку" ждут изменения в законе и цифровая трансформация

Пакет изменений в закон о государственном оборонном заказе был сформулирован на заседании Экспертного совета в сфере ГОЗ при Федеральной антимонопольной службе РФ. Эксперты, в числе которых и генеральный директор Арзамасского приборостроительного завода Олег Лавричев, встретились для обсуждения актуальных проблем ОПК.

Уходящий год выдался продуктивным для Экспертного совета в сфере ГОЗ при ФАС РФ. Проведено более 20 заседаний, к работе в которых привлечено более ста специалистов из различных структур, предприятий, организаций. Четыре раза эксперты собирались, чтобы заслушать доклады руководителей рабочих групп. Рассмотрено 32 вопроса, все они нашли отражение в нормативных документах. Предложения ЭС направлялись во все органы государственной власти, часть уже учтена, остальные находятся на рассмотрении.

Докладывая об итогах работы совета, председатель Сергей Маев отметил, что со стороны руководства ФАС РФ Экспертный совет оценивается как один из наиболее эффективных, и поблагодарил генерального директора АПЗ Олега Лавричева за организацию выездного заседания: "Особо хочется отметить выездное заседание ЭС в сентябре в Арзамасе Нижегородской области, проведенное по инициативе руководителя АПЗ, члена ЭС Олега Лавричева. Практика проведения выездных совещаний совершенствуется. Мы посмотрели производство, изучили проблемы, обогатились опытом положительного решения вопросов. В ходе заседания обсудили 12 вопросов. Все это было соединено с очень хорошей культурной программой знакомства с историей Нижегородского края, конкретно Арзамаса и Сарова".

На повестке дня итогового заседания 10 вопросов. В числе наиболее дискуссионных – порядок взаиморасчетов в ОПК, где остается много нерешенных проблем. В течение всего года эксперты формулировали свои предложения по внесению изменений в ФЗ-275, высказывали замечания, дополнения и уточнения, которые рабочая группа по совершенствованию законодательства в сфере ГОЗ и практики его применения аккумулировала в итоговый документ.

"Предложенные изменения касаются фактически всех аспектов работы предприятия в рамках ФЗ-275, – прокомментировал Олег Лавричев. – Это вопросы поэтапного формирования распределения прибыли, расходов на иные цели, которые, по нашему мнению, должны быть привязаны к объему контракта, а не быть фиксированными до трех миллионов рублей для всех предприятий независимо от суммы договора. Вопросы формирования запасов и проведения затрат на материалы и комплектующие. Вопросы ответственности руководителей предприятий согласно действующим положениям Кодекса об административных правонарушениях в части адресной ответственности комплектаторов всех уровней, в частности за сходы на периодических испытаниях комплектующих и изделий… Сегодня обсуждалось много важных вопросов, до 20 января они будут отредактированы и направлены в соответствующие министерства, ведомства, правительство РФ и далее в Госдуму. На этой площадке аккумулируются, инициируются и реализуются законодательные изменения, которые помогают предприятиям ОПК работать эффективно".

На заседании были рассмотрены и предложения по внесению изменений в приказ № 334 Минпромторга РФ "Об утверждении порядка определения состава затрат, включаемых в цену продукции, поставляемой в рамках ГОЗ", а также вопрос приобретения прав на использование результатов интеллектуальной деятельности, полученных при выполнении гособоронзаказа.

В заседании принял участие заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ Олег Бочкарев. "Сложилась хорошая рабочая атмосфера, – сказал он. – Экспертный совет при ФАС РФ не единственная площадка, где говорят о несовершенстве законодательства. Но она самая дружная, дееспособная, настойчивая и аргументированная. Мысли, идеи экспертов сегодня подняты на уровне коллегии ВПК, а завтра они уже будут рассматриваться в правительстве РФ. В этом главный смысл – прямой контакт людей, работающих непосредственно на промышленных предприятиях, и исполнительной власти. Налицо хороший результат, и мы благодарили сегодня всех наших коллег, кто имеет активную профессиональную и гражданскую позицию. Большое спасибо Арзамасу и вашему земляку".

В завершение заседания эксперты обсудили план работы на 2020 год. Есть ряд актуальных вопросов, к рассмотрению которых намечено приступить уже в феврале. "Сегодня перед нами стоит ряд постановочных задач на следующий год. Задачи амбициозные. В частности, один из новых вопросов, которые хотелось бы отметить, – проведение цифровой трансформации процессов, связанных в том числе с экономикой производства, – отметил замглавы антимонопольного ведомства Даниил Фесюк. – Речь идет о формировании цен. Мы хотели бы уйти от бумаги, привнести сюда рыночные индикаторы, чтобы все происходило в режиме реального времени, не было рутиной. Мы считаем, что такие изменения позволят высвободить ресурсы многих людей, которые сегодня заняты непроизводительным трудом, и задействовать их в сфере инновационного развития оборонно-промышленного комплекса, которым мы всегда гордились и будем гордиться впредь".

Людмила Фокеева

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 50 (813) за 24 декабря 2019 года