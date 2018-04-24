Инновации: индустриальным паркам продлили срок соответствия до 5 лет

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Источник: www.rosinform.ru Инновации.Источник: www.rosinform.ru

Правительством России утвержден новый порядок подтверждения соответствия индустриальных парков установленным требованиям

Цель – совершенствование процедуры подтверждения соответствия индустриальных (промышленных) парков и управляющих компаний таких парков установленным требованиям для применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности.

В частности, установлен пятилетний срок действия решения Минпромторга России о соответствии индустриального (промышленного) парка установленным требованиям. Ранее было только три года.

Индустриальное развитие

Минпромторгом России создаются фундамент для развития индустриального потенциала страны. Особое внимание уделяется вовлечению регионов в решение задач индустриального развития, создается промышленная инфраструктура и механизмы ее развития.

Сегодня в стране функционирует 110 региональных индустриальных парков и 45 промышленных технопарков. На территории индустриальных парков размещены более 2,5 тыс. компаний и более 3 тыс. компаний в промпарках.

Также в регионах действуют порядка 50 кластеров, в которых работают более 700 тыс. специалистов.

Типы парков

Постановлением от 4 августа 2015 года №794 были установлены требования к индустриальным паркам и их управляющим компаниям, а также правила подтверждения соответствия этим требованиям.

Постановлением от 4 августа 2015 года №794 были установлены требования к индустриальным паркам и их управляющим компаниям

Для применения механизмов господдержки индустриальных парков как на этапе создания, так и на этапе их промышленной эксплуатации и расширения были предусмотрены две категории индустриальных парков.

Первая – создаваемый индустриальный (промышленный) парк.

Вторая – действующий индустриальный (промышленный) парк.

Также постановлением №794 была установлена обязанность управляющей компании индустриального парка проходить подтверждение соответствия требованиям каждые три года, если она имеет намерение получить поддержку, предусмотренную нормативными правовыми актами.

Проверку парков на соответствие требованиям проводит Минпромторг России.

Упрощение процедур

Новым постановлением Правительства от 17 апреля 2018 г. № 458 введены новые правила подтверждения соответствия требованиям к индустриальным (промышленным) паркам и управляющим компаниям.

Минпромторгом России теперь необязательно представлять проект планировки территории как индустриального, так и промышленного парка.

Минпромторгом России теперь необязательно представлять проект планировки территории как индустриального, так и промышленного парка. Но в случаях, когда в соответствии с Градостроительным кодексом отсутствует основание разработки проекта планировки территории при реализации проекта создания и развития индустриального (промышленного) парка.

Теперь предусмотрена возможность приобретения юрлицом статуса резидента индустриального парка на основании договора купли-продажи земельного участка. Или объектов промышленной инфраструктуры у другого юрлица при взаимодействии с управляющей компанией.

На два года увеличен срок действия решения Минпромторга России о соответствии индустриального (промышленного) парка установленным требованиям

Для сокращения сроков рассмотрения документов разрешена подача документов на подтверждение соответствия определённым требованиям управляющей компании. В том числе через государственную информационную систему промышленности (ГИСП).

И как уже было сказано выше – на два года увеличен срок действия решения Минпромторга России о соответствии индустриального (промышленного) парка установленным требованиям – до пяти лет.

Денис Журенков

Автор материала. в.н.с., эксперт рабочей группы по развитию конкуренции в сфере гособоронзаказа ФАС России.