Гора золота: в США оценили стоимость бомбардировщиков B-2 Spirit



Бомбардировщик B-2 Spirit.

Источник: rg.ru Бомбардировщик B-2 Spirit.Источник: rg.ru

Видеоролик о стоимости американского тяжелого малозаметного стратегического бомбардировщика B-2 Spirit подготовил портал The Infographics Show.

Недавно президент США заявил о намерении увеличить военный бюджет с целью восстановить армию Соединенных Штатов. Между тем в 2015 году траты США на оборону превысили военные бюджеты Китая, России, Великобритании, Франции, Японии, Саудовской Аравии и Индии вместе взятые.

Журналисты решили выяснить, на какую военную технику было потрачено больше всего денег.

Как выяснилось, это стелс-бомбардировщик B-2 Spirit, предназначенный для прорыва противовоздушной обороны противника. Построенный по схеме "летающее крыло самолет" может нести как обычные, так и термоядерные заряды, его экипаж состоит из двух человек.

Разработка бомбардировщика, при создании которого использовались новейшие технологии, началась еще при президенте Джимми Картере (конец 1970-х) и продолжилась при Рональде Рейгане, при этом расходы на проект постоянно росли. Созданный для участия в холодной войне, B-2 применялся уже после ее окончания в ходе операций в Афганистане и на Ближнем Востоке.

Первые самолеты стоили 737 миллионов долларов, после доработок эта сумма возросла до 929 миллионов. После еще одного усовершенствования в 1997 году B-2 Spirit стал стоить 2,1 миллиарда долларов за штуку.

Конгресс одобрил строительство 20 самолетов общей стоимостью 44,65 миллиарда долларов. Таким образом, подчитали авторы The Infographics Show, каждый отдельный самолет обошелся американскому налогоплательщику в 36 долларов, в то время как вся программа стоила каждому налогоплательщику 720 долларов. Это приличная сумма для американских трудящихся, констатируют авторы ролика.

Стоимость покупки и эксплуатации бомбардировщиков B-2 превышает цену равной ему по весу (масса пустого самолета - 71,7 тонны, нормальная взлетная масса - 152,6 тонны) горы золота. Высокие затраты стали причиной множества споров вокруг этого проекта. В настоящий момент ВВС США располагают 20 такими самолетами. Их планируется использовать до 2032 года.

Реальные причины, по которым B-2 стоят настолько дорого, неизвестны, однако есть предположение, что цена связана с материалом покрытия. Используемый при создании стелс-самолета радиоотражающий материал поглощает воду. Сила трения, возникающая в полете, нагревает поверхность самолета, в результате чего поглощенная покрытием вода начинает выкипать, оставляя пузырьки на поверхности дорогостоящего материала. В результате снижается незаметность самолета. Необходимость устранения дефектов покрытия (пузырьков) возникает после каждого полета, что и обуславливает высокую цену обслуживания.

Однако у этой теории есть одно слабое место - неизвестно, способен ли B-2 разгоняться до скорости, на которой материал покрытия нагревается до температуры кипения воды. Тем не менее эксперты согласны с тем, что используемая краска, обеспечивающая малозаметность бомбардировщика, стоит очень дорого, а ремонт, который проводится не реже одного раза в семь лет, обходится в 60 миллионов долларов за один самолет.

Многие считают, что 2,1 миллиарда долларов за B-2 - это завышенная стоимость, которая объясняется двойной бухгалтерией и другими финансовыми "трюками". По мнению сторонников этой точки зрения, стоимость одного самолета не превышает 500 миллионов долларов.

Конечно, считают авторы ролика, передовые технологии, подобные тем, что использовались при создании B-2, приходится развивать в течение многих лет, сталкиваясь в процессе со множеством ошибок и изменений в проекте, чтобы конечный продукт обладал всеми необходимыми особенностями.

Однако и тут есть проблема, ведь B-2 - не единственный современный самолет, использующий стелс-технологии. К примеру, F-22 Raptor, являющийся на сегодняшний день самым дорогим и передовым американским истребителем, стоит около 339 миллионов долларов за штуку - гораздо дешевле, чем B-2.

Между тем авторы ролика уверены, что после окончания эксплуатации B-2 в 2032 году у самолета появится преемник, так как опыт использования стелс-бомбардировщиков считается успешным.

Илья Максимов