Медведев утвердил механизм вложений ВЭБа в передовые технологии для предприятий ВПК
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Дмитрий Медведев на конференции «Startup Village» в «Сколково».
Источник: supercoolpics.com
Премьер отметил, что такие проекты требуют существенных вложений и окупаются не сразу
ГОРКИ, 23 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее механизм вложений ВЭБа в передовые технологии для предприятий ВПК. Об этом глава правительства сообщил на заседании наблюдательного совета Внешэкономбанка (ВЭБ).
"Хотел бы проинформировать о том, что подписал постановление правительства, которое утверждает механизм поддержки вложений ВЭБа в передовые технологии, - сказал он. - Речь идет о производстве предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, в том числе российского оборудования, которое заменит импортные аналоги в добывающем секторе, а также на речных и морских гражданских судах".
По словам премьер-министра, такие проекты требуют значительных вложений, при этом окупаются далеко не сразу. В то же время, от них зависит конкурентоспособность промышленных компаний на мировом рынке, поэтому ВЭБ обеспечивает такие проекты длинными деньгами на льготных условиях, а государство субсидирует предоставление этой льготы путем снижение кредитной ставки.
"В текущем году объем субсидий составил более 117 млн рублей", - сообщил Медведев, отметив, что такой механизм позволит расширить уже существующее производство и открыть ряд новых. Премьер заверил, что "в перспективе в бюджете появятся новые деньги в виде налогов".
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23.04.2018
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