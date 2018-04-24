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Центр судоремонта "Звездочка": корабелы полностью готовы к ремонту "Адмирала Кузнецова"

24.04.2018 ТАСС 168 0
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ТАКР "Адмирал Советского Союза Кузнецов"
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Советского Союза Кузнецов" ("Адмирал Кузнецов").
Источник: rg.ru

Ранее источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что контракт на ремонт единственного авианесущего крейсера страны заключен

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Кораблестроители провели все необходимые предварительные работы на 35-м судоремонтном заводе (СРЗ-35) в Мурманске и готовы начать ремонт единственного авианосца страны "Адмирал Кузнецов". Об этом ТАСС рассказал официальный представитель Центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев.

"Подготовительные работы начались, как только был согласован генеральный график ремонта корабля. Проведено дооснащение СРЗ-35 инструментом, оснасткой, стендами и другим оборудованием, необходимым для таких работ. Также прошла модернизация кранового оборудования и мероприятия по формированию отдельной организационной структуры под этот проект", - перечислил Гладышев.

Авианосец "Адмирал Кузнецов" базируется в Мурманске, у причальной стенки 35-го судоремонтного завода, который является филиалом Центра судоремонта "Звездочка". Как сообщил ранее источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, контракт на ремонт единственного авианесущего крейсера страны заключен. Ремонт и частичную модернизацию корабля предполагается завершить в 2020 году, а его возвращение в строй запланировано в 2021 году.

"Адмирал Кузнецов" - единственный российский авианосец. Корабль был спущен на воду в 1985 году, вступил в строй в 1990 году. Его длина составляет 305 метров, ширина летной палубы достигает 72 метров, полное водоизмещение - 59 тыс. тонн.

 
23.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
Звездочка
Проекты
1143 Кречет
2020-й год
Авианосец

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