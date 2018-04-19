Новые дирижабли России



Дирижабль AU-30 на дирижабледроме "Киржач".

Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com Дирижабль AU-30 на дирижабледроме "Киржач".Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com

Всемирные воздушные игры (FAI World Air Games) пройдут в сентябре 2020 года в Турции. Официальное соглашение по проведению Игр было подписано 14 февраля в Лозанне (Швейцария).

По итогам голосования в Международной федерации аэронавтики (FAI) в финал из семи стран-претендентов вышли Турция и США. В результате финального голосования Конференция FAI единогласно избрала Турцию местом проведения Игр.

Всемирные воздушные игры по числу участников уступают лишь Олимпиаде.

Игры пройдут в пяти регионах Турции, в них примут участие свыше четырех тысяч спортсменов из более чем ста стран.

Программа "Авиационной Олимпиады" включает, в том числе, и соревнования по пилотированию тепловых дирижаблей. Эти соревнования являются одними из самых зрелищных и интересных на Играх.

Российские спортсмены регулярно занимали достойные места на дирижабельных соревнованиях (2-е место на Чемпионате Мира - 2008, 6-е - на Чемпионате Мира - 2010, 2-е - на Всемирных Играх - 2016). Для выступлений наших спортсменов в 2008 году был спроектирован и построен первый в России спортивный дирижабль Au-37. На этом дирижабле, кроме того, были установлены более двадцати мировых рекордов.

К сожалению, на сегодняшний день летный ресурс этого дирижабля практически исчерпан. На следующих соревнованиях российские спортсмены будут вынуждены выступать на коммерческих дирижаблях западного производства. Это не только помешает достижению высоких спортивных результатов, но и сильно ударит по имиджу России, как авиационной державы.

Воздухоплаватели России считают, что в 2020 году на Всемирных воздушных играх в Турции российские участники могут и должны выступать на современных спортивных тепловых дирижаблях отечественного производства. Несмотря на крайне ограниченное время, оставшееся до начала Игр, объединенными усилиями дирижаблестроительных и авиационных организаций России это вполне возможно.

Впервые производственные и общественные воздухоплавательные организации России решили консолидировать свой научно-технический, организационный, производственный и спортивный потенциал и построить два двухместных спортивных дирижабля для сборной команды России на Всемирных воздушных играх 2020 года.

Сборка дирижаблей будет вестись на мощностях АО "ДКБА". Проектированием аппаратов займутся Русское воздухоплавательное общество, КБ "Аэростатика", ПСК "ПластМеталл". Поддержку проекту готовы оказать Союз молодых инженеров России и Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина.

Привлечение средств на проектирование и постройку дирижаблей, переговоры со спонсорами, благотворителями, рекламодателями будет вести РОО "Добролет" во взаимодействии с АО "ДКБА" и Русской фабрикой рекордов.

Все участники проекта строительства спортивных дирижаблей выразили намерение сотрудничать по всем вопросам с создающимся Консорциумом "Дирижаблестрой". После окончания Всемирных воздушных игр дирижабли можно будет использовать не только для участия в других международных соревнованиях, но и в качестве учебных воздушных кораблей для подготовки пилотов-дирижаблистов.