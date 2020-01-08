Парк приколов: в аэропортах Европы гниют сотни брошенных авиалайнеров

Хозяева самолетов пытаются избежать лишних расходов

Сиротливо стоящий в стороне от ВВП потрепанный бизнес-джет или полноразмерный пассажирский лайнер стали привычным зрелищем во многих аэропортах мира. Мало кто из пассажиров задумывается, что же делают там эти самолеты. Но для самих аэропортов брошенные владельцами воздушные суда — настоящая головная боль (и приличный убыток). «Известия» разбирались, откуда берутся «авиасироты» и что с ними делают в Европе.

Забывчивые испанцы

В настоящее время, по данным управляющей испанскими аэропортами госкомпании AENA, в «отстойниках» скучает по своим хозяевам 71 летающая «игрушка», брошенная законными владельцами. Большинство из них принадлежит обанкротившимся компаниям или частным владельцам, испытывающим серьезные финансовые проблемы. Для них проще «забыть» самолет на аэродроме, чем брать на себя ответственность за накопившуюся задолженность или расходы на утилизацию. По данным отраслевых источников, просто отправить машину на лом обойдется в €60 тыс. и больше. Первое место по количеству брошенных самолетов занимает сегодня в стране аэропорт Манисес-Валенсия (24 аппарата), второе — Мадрид-Куатро-Вьентос (19).

Большое количество брошенных воздушных судов в Валенсии обусловлено, по словам специалистов из AENA, тем, что в Манисесе «традиционно наблюдалась большая активность легкой авиации из-за работы здесь в последние десятилетия нескольких школ по подготовке пилотов, аэроклуба и обслуживания значительного числа рейсов частных компаний». Экономический кризис 2008 года положил конец большинству этих предприятий.

Boeing 747 компании Pronair в аэропорту Валенсии Источник изображения: Фото: flickr.com/ERIC SALARD

Однако настоящим памятником постигшему тогда мир разочарованию стал Boeing 747, входивший во флот базировавшейся в сотне километров отсюда, в Альбасете, компании Pronair. Перевозчик прекратил свою деятельность в 2009 году, всего через два года после начала полетов. С тех пор «Джамбо» стоит без движения на одной из боковых дорожек валенсийского аэропорта. Он настолько уже примелькался и пассажирам, и работникам Манисеса, что большинство уверено: самолет специально установили здесь — то ли для красоты, то ли как памятник.

19 брошенных воздушных судов в Мадрид-Куатро-Вьентос — это поясняет всё та же AENA, — «потому что аэропорт обслуживает самолеты авиации общего назначения. Здесь базируется весь воздушный флот полиции и службы организации дорожного движения столичной автономии, а также летные школы, ведущие обучение пилотов и бортпроводников, техников по обслуживанию беспилотных летательных аппаратов».

Забытые самолеты выставляются на аукционы, однако AENA не делает достоянием гласности данные о том, как проходили предыдущие торги, было ли на них что-то продано или всё просто списали «по причине отсутствия интереса». Известно только, что чаще всего желающих приобрести брошенные самолеты на аукционах просто не бывает и после выполнения всех установленных законодательством процедур и соблюдения формальностей воздушные суда отправляются... Куда — об этом тоже не сообщается. Известно только, что в 2014 году в испанских аэропортах было 99 брошенных самолетов. Информацию общественности удалось получить исключительно благодаря профессиональному любопытству, которое проявил сенатор-социалист Доминго Фуэнтес Курбело.

Аэродром Мадрид-Куатро-Вьентос Источник изображения: Фото: flickr.com/jmiguel rodriguez

— Мы знали, что в аэропортах скапливается нелетающий «металлолом», и ситуация уже напрягает государство. Поэтому обратились к правительству с требованием прояснить положение вещей, — сказал в комментариях для газеты El País Курбело. — Выяснилось, что хозяева «забытых» лайнеров должны AENA уже €2,78 млн. Экономический и финансовый кризис, разразившийся в 2008 году, привел к банкротству предприятий и отказу многих от владения самолетами. Это была настоящая головная боль для AENA, потому что место лайнеры занимают, а прибыли не приносят.

По мнению политика, альтернативным выходом может стать использование брошенных самолетов для учений спецназа по освобождению захваченных террористами лайнеров и тренировок спасателей по оказанию помощи пассажирам после аварийной посадки. Какие-то экземпляры примут музеи. Например, DC-9, на котором в Испанию вернулся после смерти Франко проведший в изгнании почти 20 лет глава каталонского правительства Жозеп Таррадельяс, стал экспонатом Музея аэронавтики и астронавтики Испании всё там же, в Куатро-Вьентос. Правда, вопрос, кто будет оплачивать неизбежные накладные расходы, так и остается открытым.

DC-9 в Куатро-Вьентос Источник изображения: Фото: flickr.com/Vin LK

Швейцария

В аэропорту Цюриха стоят, неспешно ржавея, как минимум четыре бесхозных самолета. Частная Cessna 500 Citation, хозяина которой установить не удается, и три Airbus A330-200, принадлежавшие индийской компании Kingfisher Airlines. Аэробусы прибыли в Цюрих на плановое обслуживание двигателей в 2012 году. Вылететь из Швейцарии воздушные суда уже не смогли по причине банкротства Kingfisher Airlines.

Уйти по-английски

В Великобритании брошенные самолеты по аэропортам, как правило, ютятся не так долго, как в Испании. К северо-западу от Лондона в графстве Глостершир неподалеку от Сайренсестера есть небольшой аэродром Кембл-Котсуорд — бывшая база королевских ВВС. Здесь ежегодно «провожают в последний путь» 50–60 самолетов разной величины и классности.

Пару десятков лет назад в стоящие без дела ветшающие ангары заглянул предприимчивый человек. Звали его Марк Грегори. Инфраструктура ему показалась вполне подходящей для того, чтобы наладить на ее площадях разборку отработавшей свое авиатехники. Зарегистрировать фирму труда не составило, найти поставщиков «исходного авиахлама», мечтающих избавиться от балласта в виде вышедших в отставку по выслуге лет лайнеров, — тоже. Доходность предприятия гарантирована — отдельно взятые детали в сумме стоят больше, чем собранные в готовое изделие.

Аэродром Кембл-Котсуорд Источник изображения: Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Andrew Parsons

За двадцать лет успешной работы фирма Грегори «распустила на запчасти» 730 самолетов. Каждый принес команде не менее 2 тыс. отдельно взятых деталей, нашедших своего покупателя.

— Самые дорогие детали самолета — это двигатели, естественно. В общей цене воздушного судна на их долю приходится от 80–90%. Авиадвигатель — штука долговременного пользования, даже на утилизируемых самолетах они рабочие и могут служить еще долго, если их установить на какое-то другое транспортное средство. Снятый со штатного места двигатель приносит нам до £18 млн, — говорит британский предприниматель. — Продать можно всё или почти всё. Даже джойстик из кабины пилота — интересная с точки зрения коммерции вещь, которую продать можно за £11 тыс.

Бывает, что в процессе разборки обнаруживаются «премии» — кошельки, разбросанные по салону монеты. Однажды даже нашли небольшой золотой слиток. Но самой дорогой (и одновременно проблемной) находкой были несколько пакетов кокаина, спрятанные под обшивку стенки туалета Boeing 747, оцененные полицией в £4 млн. Проблемной — потому что потом долго пришлось объяснять правоохранителям, что фирма к «порошку» отношения никакого не имеет.

Салон одного из брошенных самолетов на аэродроме Кембл-Котсуорд Источник изображения: Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Andrew Parsons

Впрочем, не везде в Англии всё так благополучно, как в Глостершире. В стране полно мест, где полагают, что дешевле оставить гнить и разрушаться аппараты под открытым небом, чем тратиться на утилизацию. Например, часть территории аэродрома Преданнак в Корнуоле превращена в авиакладбище, где рассыпается на части старая техника ВВС, включая редкие машины 1940–1950-х.

Малайзия и Швеция

Аэропорт Куала-Лумпура четвертый год подряд ищет, кто бы забрал с его территории три Boeing 747, оставленных там компанией Swift Air Cargo. Сами владельцы по причине отсутствия средств не в состоянии даже заправить самолеты. Точно такой же 747-й, простоявший шесть лет в стокгольмском аэропорту из-за банкротства компании-владельца, в конце концов переделали в отель Jumbo Stay, перетащив аппарат с летного поля за внешний периметр.

По MAXимуму

В июле 2019 года репортеры британского таблоида The Daily Mail обнаружили в Викторвилле (Южная Калифорния, США) целое «кладбище самолетов Boeing 737 MAX, недавнего лидера продаж на рынке авиаперевозок. Самолеты расхватывали буквально как горячие пирожки, но две катастрофы (в ноябре 2018-го упал борт, принадлежавший индонезийской Lion Air, а в марте 2019-го — самолет эфиопской Ethiopian Airlines), унесшие 346 человеческих жизней, поставили крест на лайнере.

Самолеты Boeing 737 MAX авиакомпании Southwest Airlines в Викторвилле Источник изображения: Фото: ТАСС/EPA/ETIENNE LAURENT

На снимках, выложенных британской газетой, — более 30 «Максов» авиакомпании Southwest Airlines, которым «было обещано, что они начнут летать в ноябре, но, скорее всего, они так и останутся доживать свой век на земле». В декабре 2019 года стало известно, что Boeing приостанавливает производство модели, а глава корпорации Деннис Меленберг ушел в отставку на фоне развернувшегося скандала с выявленными конструктивными недостатками злополучного самолета.

Турция и Греция

До 2001 года международный аэропорт Эллиникон был крупнейшим аэропортом Афин. Постройка новой воздушной гавани греческой столицы привела к тому, что Эллиникон закрыли, но несколько невостребованных самолетов правительственной авиакомпании Olympic Airways стоят на заброшенной территории до сих пор. Страдают и вечные оппоненты греков: весь флот обанкротившейся в 2004 году турецкой компании Bosphorus European Airways (три Airbus 200) стоит без движения в грузовой зоне стамбульского аэропорта имени Ататюрка.

Отобрали, но не убрали

Вообще говоря, забытый насовсем самолет — не такое уж из ряда вон выходящее явление. Найти такие суда можно и у известной своей бережливостью немцев, да и в России тоже.

На южной окраине берлинского аэропорта Тегель сиротливо приткнулся Boeing 707. Когда-то он стал сенсацией европейского, если не мирового масштаба. 22 ноября 1986 года он приземлился в Тегеле — несмотря на то что воздушный коридор в Западный Берлин был по-прежнему открыт лишь для гражданской авиации бывших союзников по антигитлеровской коалиции. История вышла почти как в шпионском детективе. Компания Boeing решила сделать немцам оригинальный подарок, по случаю поставки 200-го самолета национальному перевозчику ФРГ Lufthansa. У израильской авиакомпании El Al был выкуплен древний 707-й, который зарегистрировали в США, но нанесли на фюзеляж «ганзейскую» ливрею (хотя и с некоторыми ошибками). Затем лайнер перегнали во Франкфурт, для маскировки покрасили еще раз, и уже оттуда перегнали в Тегель, где он предстал перед репортерами вновь со знаками немецкой авиакомпании.

Boeing 707 в аэропорту Тегель Источник изображения: Фото: flickr.com/Zone 49 Photography

Самолет, выпущенный еще в 1961 году и немало переживший в жизни (в 1970-м его пытались угнать террористы НФОП Патрисио Аргуэльо и Лейла Халед), с тех порт доживает свой век на задворках аэропорта. Немецкая пресса периодически вспоминает о старике, говоря, что негоже просто так позволить ему ржаветь и рассыпаться в забытьи, но дальше разговоров о новом применении его не идет. Идеи превращения Boeing в музей встречают сопротивление городских властей, считающих, что операция по смене предназначения летательного аппарата слишком дорога для бюджета. Разобрать самолет на месте, перевезти по частям на территорию заброшенного аэродрома Флюгплац-Ораниенбург (служил для испытания военных самолетов в годы войны) и снова собрать там обойдется не дешевле €200 тыс. А продавать самолет предпринимателю Уве Промеру, для которого «сделать из самолета ресторан — давняя мечта», собственники не торопятся: «слишком дешево хочет получить такую ценную реликвию». Дискуссии на тему будущего «ценного экземпляра германской истории» вспыхивали в 2008, 2012 и 2016 годах. Судя по наметившейся цикличности возникновения дебатов, следующие ожидаются в 2020 году.

Стихийно возникшее впритык к территории казанского аэропорта имени Габдуллы Тукая кладбище самолетов в последние годы превратилось в один из пунктов туристических маршрутов, обязательных к посещению. Полазать по доживающим свой век в высокой траве трем Ту-154 и одному Ил-62 у молодежи считается престижным делом. Лайнеры стоят здесь уже лет десять. Принадлежность «Ильюшина» не установлена, а тремя «тушками» владела зарегистрированная в кипрском оффшоре компания Brass Holdings. Самолеты были арестованы «Татфондбанком» в качестве компенсации части долга компании финансовому учреждению.

Владимир Добрынин